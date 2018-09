Mẹ chồng bắt nằm chõng tre để sinh con mà không cho đi viện

Sinh xong họ còn bắt tôi nằm than. Nếu nằm cho ấm thì tôi cũng cố gắng nhưng nằm trên cái chõng tre cao khoảng 40 cm, bên dưới là 2 chậu than rừng rực lửa.

Tôi 27 tuổi, đã kết hôn được 3 năm rưỡi và có 2 bé trai. Tôi và chồng yêu nhau gần 5 năm mới cưới. Anh hơn tôi 11 tuổi. Tôi là con gái miền Bắc, còn anh là người miền Trung. Tình yêu của chúng tôi gặp rất nhiều trắc trở, sóng gió trước khi đến được với nhau. Tôi và anh quen nhau khi tôi ra Hà Nội học đại học, còn anh đã đi làm. Chúng tôi ở cùng một xóm trọ. Anh là mối tình đầu của tôi vì vậy tôi yêu anh bằng tất cả sự ngây thơ và trong sáng, tôi thương anh xa gia đình, đi làm đồng lương hạn hẹp nên chưa bao giờ đòi hỏi anh điều gì. Tôi biết anh khó khăn nên ngày này ngày kia anh nói mua quà tặng, tôi đều không đồng ý. Ở bên nhau được 2 năm thì bố anh ở quê bị tai biến, anh nói dối tôi là đi công tác một tháng do công ty mở chi nhánh mới cử đi để tuyển nhân viên, thực ra là anh về quê làm để chăm bố.

Ảnh minh họa

Thời gian này anh đã tán tỉnh người khác và còn cùng người ta lên kế hoạch cưới xin nhưng vẫn liên lạc với tôi như không có chuyện gì. Tôi tin tưởng nên khi vào thăm anh và biết chuyện này đã rất sốc. Tôi hỏi thì anh nói bố ốm nặng mà chưa có cháu nội, anh lại là con trưởng nên phải cưới ngay chứ chờ tôi học xong thì lâu quá, hơn nữa gia đình tôi và anh đều phản đối vì khoảng cách địa lý quá xa. Sau đó một thời gian anh vẫn lằng nhằng giữa tôi và người kia. Tôi thật sự rất buồn và đau khổ nhưng vì thương và yêu anh nên đã tha thứ, quyết tâm đi theo anh. Vậy là tôi học xong được một năm thì làm đám cưới.



Những tưởng sau bao nhiêu khó khăn tôi sẽ được sống những ngày tháng êm ấm nhưng sóng gió bắt đầu khi sinh cháu đầu lòng. Nhà chồng có chị gái làm y sĩ ở trạm y tế xã chuyên đỡ đẻ, vậy là mọi người bắt tôi đẻ ở nhà. Các bạn có biết ở thế kỷ 21 rồi mà tôi phải nằm trên chõng tre để sinh con dù nhà có dư điều kiện đi viện. Sinh xong họ còn bắt tôi nằm than. Nếu nằm cho ấm thì tôi cũng cố gắng nhưng nằm trên cái chõng tre cao khoảng 40 cm, bên dưới là 2 chậu than rừng rực lửa rất nóng thì làm sao mà chịu được. Tôi hết lời phân tích rằng nằm than không tốt và nhất quyết không nằm. Từ đó nhà chồng trách móc tôi, thêm vào đó mẹ chồng tôi là người rất cổ hủ. Bà nói rằng người đẻ bẩn và ô uế cho nên không cho phép tôi ra những phòng khác ngoài phòng tôi nằm, thậm chí là không được đi qua.



Nhà chồng công trình phụ không khép kín, nếu đi ngang qua bếp thì có mái che nhưng mẹ chồng không cho đi. Tôi đẻ vào mùa đông nên dù trời mưa gió rét buốt và chỉ mới đẻ được mấy ngày phải đội mưa đi vòng ra ngoài. Đồ dùng dành cho tôi cũng vậy, mẹ chồng dùng bát đũa riêng, loại sứt mẻ hay đồ nhựa vì theo như bà nói đồ đã dùng ở phòng tôi sẽ không dùng bên ngoài nữa. Hôm tôi sinh mẹ đẻ có vào chăm mẹ con tôi mấy ngày. Mẹ lỡ mang một chiếc ly ở ngoài vào phòng tôi, vậy là bà vào nặng mặt ra nói với tôi rằng: Nói với mẹ là đừng tha cốc đi linh tinh, nghe chưa?



Chính vì những chuyện như vậy nên giữa tôi và mẹ chồng căng thẳng với nhau. Sau đó vợ chồng tôi quyết định thuê nhà ra ở riêng, cuối tuần lại đưa con về bà chơi nhưng bà chẳng vui vẻ gì. Một năm sau thì tôi lỡ kế hoạch và có thai, cứ nghĩ thêm con thêm của, có thêm cháu nhà chồng phải vui mới phải. Nhưng không như thế chỉ vì tôi cả mang cả đẻ cháu ở tuổi 26. Khi biết tin tôi có thai, người đầu tiên là chị gái chồng gọi cho tôi nói rằng cháu đầu lòng còn đang nhỏ, lại là năm tuổi của bố nó, nói tôi xem có nên đẻ hay không. Tiếp theo đó mẹ chồng tôi vào cuộc. Bà nói rằng bây giờ nó còn nhỏ không giải quyết ít nữa nó to rồi khó khăn, chứ đẻ nó ra mang tai mang họa rồi ai gánh, đem đổ ra ngoài đường à. Tôi thiết nghĩ bà không ưa tôi nhưng máu mủ nhà bà sao bà có thể nói cay nghiệt như vậy được.



Nghe bà nói vậy tôi nêu dứt khoát quan điểm là con của con thì con đẻ, con nuôi chứ không bao giờ phá, như vậy là thất đức. Từ đó bà không nói gì tôi nữa và bà cũng không hề hỏi han gì đến đứa con trong bụng tôi. Đến khi sinh cháu thứ 2 mọi thứ lại lặp lại. Tôi lại bị bắt đẻ ở nhà. Thậm chí đến khi chuyển dạ tôi nói muốn ra viện siêu âm và kiểm tra xem mọi thứ có bình thường không thì mẹ chồng còn mặt nặng hỏi đi khám làm gì nữa. Chuyện kiêng cữ lại lặp lại khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Sinh cháu thứ hai tôi phải thuê người về phục vụ vì nhà ngoại ở xa không bắt bà chăm nữa nhưng cũng không được yên ổn. Bà thấy tôi ở cữ nằm một chỗ nên tỏ ra khó chịu. Ai đến bà cũng nói tôi nằm một chỗ chỉ giỏi hoạnh họe, đòi hỏi mà tôi nào có. Tôi học cách nhẫn nhịn. Bà có nói gì nữa tôi cũng giả mắt điếc tai ngơ coi như nói ai đó chứ không phải mình. Tôi vẫn cư xử bình thường với bà, mua đồ ăn gì ngon tôi cũng mời bà ăn đầu tiên thế nên sau một thời gian căng thẳng bà đã thoải mái hơn và đối xử tốt hơn với tôi dù đôi lúc vẫn còn nói xấu tôi và nói bóng gió.

Chưa xong chuyện với mẹ chồng thì lại đến chồng. Từ ngày sống với nhau tôi mới nhận ra anh là người rất nóng tính và cục tính. Dù chuyện gì có rất nhỏ tôi có nói lại đôi câu anh nói cãi anh và chửi tôi bằng những câu hết sức tục tĩu chợ búa, thậm chí còn đánh tôi bằng bắt cứ thứ gì có trong tay. Hồi tôi đang có thai bé thứ 2 được 7 tháng, vợ chồng xích mích anh cũng sẵn sàng lấy gậy đánh. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm trong khi đó chưa từng cằn nhằn amh chuyện gì.



Tôi luôn nghĩ rằng là phụ nữ thì cũng phải biết tự chủ, không nên phụ thuộc vào chồng và gia đình chồng, vì vậy luôn cố gắng đi làm để không ngửa tay xin tiền chồng. Chồng đi làm lương tháng bao nhiêu tôi không biết, anh về đưa cho đồng nào thì cầm, không đòi hỏi. Nhiều tháng anh không đưa tôi cũng không cằn nhằn gì vì không muốn vợ chồng không vui với nhau bởi chuyện tiền bạc. Thế nhưng anh lại không hiểu, anh về là hỏi tôi sao không mua cái này, không sắm cái kia dù những thứ đó thật sự không cần thiết và chửi bới tôi.



Khi tôi sinh cháu thứ hai mới được một tháng thì phát hiện anh nhắn tin và gọi điện tán tỉnh cô làm cùng công ty. Tôi không làm um lên mà chọn cách soạn tin nhắn vào điện thoại của chồng, ý nói tôi đã biết chuyện, anh hãy nhìn vào hai đứa con mà suy nghĩ cái gì nên và không nên. Sau tin nhắn đó tôi thấy anh không còn tán tỉnh cô kia nữa và cũng không một lần nhắc lại chuyện đó với anh. Tôi là người không thích nói nhiều, cũng không thích người khác nói nhiều. Quan điểm của tôi là chỉ nói một lần, nếu có suy nghĩ thì sẽ thay đổi. Còn không thì càng nói càng làm cho người nghe khó chịu và chống đối. Nếu có ai chỉ trích, tôi cũng chỉ nói lại đôi câu rồi sau đó tự suy xét, nếu mình sai thì sẽ lặng lẽ thay đổi hoặc là quan sát mọi người làm gì thì sau đó tôi cũng lặng lẽ làm cái đó.



Sống trong gia đình này tôi thật sự rất chán nản mà không biết tâm sự với ai. Mong các bạn cho tôi lời khuyên để có thêm dũng khí chiến đấu tiếp vì hai đứa con. Chân thành cảm ơn.

Hằng