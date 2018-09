Mất em vì lỡ say nắng người con gái khác

Tôi đã say nắng người con gái khác vì những quan tâm người đó dành cho tôi. Tôi đã thú nhận chuyện đó với em và em khóc rất nhiều.

Ngày này 4 năm trước em đồng ý làm người yêu của tôi sau vài tháng cưa cẩm. Em là một người con gái có khuôn mặt tròn, bầu bĩnh, rất đáng yêu (sau này tôi mới biết qua mạng xã hội vì chúng tôi trước đó chưa bao giờ gặp nhau). Tôi và em cùng quê, khi đồng ý làm người yêu của nhau thì trước đó tôi có chuyện buồn về học tập và chuyện gia đình rất mệt mỏi. Tôi đã quyết định xách ba lô lên đến một phương trời mới, một cuộc sống mới và những người bạn mới. Tôi biết số điện thoại của em qua một người bạn.

Ảnh minh họa.

Tôi và em đã có những khoảng thời gian trò chuyện rất thú vị, mỗi ngày có thể nói chuyện qua điện thoại hàng giờ và nhắn hàng trăm tin nhắn. Chúng tôi chia sẻ cho nhau những câu chuyện hàng ngày. Ngày tháng dần qua, tình cảm tôi và em càng lớn dần, cũng như những cặp đôi khác chúng tôi cũng có những giận hờn và chia tay nhưng lại nhanh chóng làm lành và càng lúc càng yêu nhau hơn. Như mọi người đã biết, khi yêu nhau nhất là lúc tình yêu đủ lớn để mỗi chúng ta đều rất sợ người thứ 3 nào đó xen vào vì khoảng cách chúng tôi khá xa, không thể gặp mặt và thiếu sự quan tâm trực tiếp. Chuyện không may đó lại đến với tôi, tôi đã say nắng người con gái khác vì những quan tâm người con đó dành cho tôi.



Tôi đã thú nhận chuyện đó với em và em khóc rất nhiều. Sau này tôi mới nhận ra những tình cảm của em dành cho mình. Tôi say nắng cô gái mới quen trong một thời gian ngắn, sau đó nhận ra ngoài mình cô gái đó còn quen một người khác. Khi trở lại cuộc sống hàng ngày thì tôi nhớ em rất nhiều nhưng những câu chuyện hàng ngày tôi và em đã không còn nữa; thay vào đó là sự lặng im. Những tin nhắn thưa dần và niềm tin em dành cho tôi cạn dần. Tôi nhận ra mình đã quá yêu em thì những lỗi lầm đó cũng không thể bù đắp lại được nữa.



Tôi viết lên đây không mong em đọc được cũng chẳng mong được em tha thứ, vì tôi biết những giọt nước mắt tổn thương của em, sự oán hận bản thân sẽ đi theo tôi đến hết quãng đời của còn lại... chỉ mong những lỗi lầm, sự dằn vặt trong tôi sẽ được vơi đi một chút. Tôi mong những ai đang yêu đọc được những dòng này hãy trân trọng lấy người mình yêu nhất là những bạn nam đừng để bị cảm nắng một chút mà mất đi người yêu thương mình.

Hoàng

