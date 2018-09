Lợi ích khi yêu người lớn tuổi

Những kinh nghiệm, cách ứng xử, hành vi... của anh ấy luôn khiến bạn an lòng.

1. Nhiều kinh nghiệm

Bài học cuộc sống từ người đàn ông lớn tuổi với nhiều trải nghiệm sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn. Bạn luôn cảm thấy an toàn, che chở trong vòng tay anh ấy. Những lúc khó khăn, băn khoăn trăn trở, anh ấy sẽ là hậu phương vững chắc, phân tích, giúp đỡ và cùng bạn đưa ra quyết định chính xác. Chắc chắn những kiến thức, va vấp, thất bại và cả thành công của anh ấy sẽ khiến bạn trưởng thành và tự tin nhiều hơn.

2. Mục tiêu rõ ràng

Khi một người đàn ông lớn tuổi chưa lập gia đình, có thể vì anh ta đang chú tâm xây dựng nền tảng sự nghiệp vững chắc trước khi bị bó buộc trong cuộc sống vợ chồng. Những người này thường có mục tiêu rõ ràng và quyết tâm thực hiện mọi việc bằng được. Họ luôn rành mạch đâu là thời gian dành cho khoảnh khắc riêng và đâu là lúc chỉ dành cho công việc. Khi tạo được chỗ đứng vững vàng trong cuộc sống, họ mới bắt đầu chú tâm tìm một nửa riêng tư, và thường là kết hôn khá nhanh chóng. Sau khi lập gia đình, họ thường dành nhiều thời gian cho vợ con và trân trọng mọi giây phút riêng tư mà đã rất lâu họ mới cảm nhận được.

3. An toàn về tài chính

Vì tập trung xây dựng sự nghiệp nên người đàn ông lớn tuổi thường có tiềm lực tài chính đảm bảo hơn so với anh chàng trẻ tuổi. Khoảng thời gian lăn lội, chinh chiến đã tạo cho họ những nguồn thu nhất định và đặc biệt đây là khoản "ngân sách" khá an toàn. Nếu sau này hai người có gặp khó khăn về tài chính, anh ấy cũng biết cách xoay sở và khiến bạn an tâm hơn rất nhiều.

4. Hành vi đúng mực

Cách cư xử của những người đàn ông lớn tuổi bao giờ cũng khiến bạn gái của họ hài lòng, nhất là những lúc gặp mặt gia đình hai bên. Sự chín chắn, rõ ràng, dứt khoát nhưng không kém chân thành trong lời ăn tiếng nói của họ dễ dàng ghi điểm với các bậc phụ huynh. Bố mẹ nhà gái bao giờ cũng muốn trao gửi con gái cho anh chàng khiến họ an tâm và có cảm tình ngay từ lần gặp mặt, nói chuyện đầu tiên.

5. Quan tâm, chiều chuộng hết lòng

Đàn ông lớn tuổi thường có xu thế biểu hiện tình cảm với bạn gái một cách rất lãng mạn. Những biểu hiện của họ như thể sẽ cho bạn cả thế giới của họ, chiều chuộng người yêu hết lòng. Những rung động từ người lớn tuổi thường mạnh mẽ và rung cảm hơn so với nhiều bạn trẻ, bởi lẽ họ đã lâu không trải qua cảm giác yêu đương hoặc rất lâu mới tìm được người con gái hợp với mình. Khi đi chơi với bạn bè hoặc tới chỗ đông người, họ thường biểu hiện sự quan tâm tới bạn gái một cách rất tự nhiên, tình tứ mà không chút ngại ngùng. Với họ, được ở cùng người yêu luôn là giây phút hạnh phúc nhất.

6. Quan hệ lành mạnh

Những người đàn ông lớn tuổi có thể yêu chiều bạn hết lòng nhưng không phải vì thế mà có thể làm tất cả mọi chuyện. Kinh nghiệm trong cuộc sống dạy họ biết rằng đâu là người con gái hợp với mình, đâu là tình yêu, đâu là sự lợi dụng. Họ sẵn sàng chia tay với cô nàng nếu biết rằng mục đích cô ta đến với mình chỉ vì tiền hay danh vọng, và dĩ nhiên sẽ không tha thứ nếu người đó cặp kè tay đôi, tay ba.

Họ hiểu mục đích của mối quan hệ, và đưa ra quyết định chín chắn trong nhiều trường hợp. Vì vậy, nếu thực sự hai người đến với nhau vì tình yêu, cô gái sẽ nhận được sự yêu thương nhiều hơn tất cả, có thể sẽ là "bà hoàng" trong mắt anh ấy. Mối quan hệ của họ thường sẽ thuận buồm xuôi gió nếu tìm được một nửa đích thực. Họ có thể kết hôn chỉ sau vài tháng hẹn hò nhưng vẫn sống hạnh phúc nhiều năm sau đó. Con mắt tinh đời của người đàn ông đủ sức nhận ra đâu là người con gái thực sự với anh ta sau nhiều năm kiếm tìm.

Tuệ Minh