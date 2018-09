Làm sao để chồng thoát khỏi cơn say nắng

Hơn nửa đời người, không cam tâm gia đình bị tan vỡ, cũng không chấp nhận họ tiếp tục như thế, hoài nghi họ đến với nhau cũng không bền vững, tôi luôn muốn giữ lại hạnh phúc của mình.

Người đàn ông say nắng sẽ quên đi mọi thứ có giá trị quanh mình như gia đình, con cái, sự nghiệp, dư luận đàm tiếu… Họ chỉ quan tâm một điều: người phụ nữ mới lạ trước mắt, cho dù đẹp hay xấu, già hay trẻ, không có một điều gì minh chứng cho sự bền vững lâu dài nếu họ kết đôi với nhau. Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt về sự nghiệp và hấp dẫn về ngoại hình. Chúng tôi cùng học một trường đại học và cưới nhau sau 5 năm yêu đương. Hôn nhân của tôi đã được 25 năm trải qua hạnh phúc và cũng có lúc đương đầu với những khó khăn. Vợ chồng và hai con (một gái, một trai) nay thật sự đủ đầy về sức khỏe, tài chính, sự nghiệp, cả các mối quan hệ trong gia đình và xã hội.

Ảnh minh họa

Do nhu cầu công việc, chồng tôi làm việc chung với một cô bé thư ký riêng đã được ba năm. Dù có những lời châm chọc từ đồng nghiệp lâu rồi (chúng tôi làm việc cùng cơ quan nhưng khác bộ phận nên hầu như độc lập nhau) nhưng tôi đã tin cả hai người (chồng và cô ấy). Nghĩ chồng sẽ không có ý gì với cô ấy đâu bởi nhiều lý do như khoảng cách tuổi tác giữa họ quá lớn là 30 tuổi, do cô ấy không có nhan sắc, do cương vị họ cách biệt nhau, do đặc thù tính nghiêm túc của cơ quan, do cả tính chủ quan và cả tin của bản thân mình. Trong gia đình tôi luôn nhường nhịn và làm vừa ý chồng. Tôi với con cái vô tư yêu thương và ngưỡng mộ chồng, cha mình, vẫn cơm nhà ngày 2 bữa, vẫn sum họp mỗi tối vui vẻ hòa đồng thì anh ấy gần đây trầm tư hơn, ít đối diện với vợ con hơn, về nhà trễ hơn vì phải làm thêm việc, đi liên hoan thường xuyên hơn với nhiều lý do. Tôi hơi hoang mang nhưng vẫn chưa dám nghi ngờ.



Một hôm tôi nhận được email nặc danh nhắc nhở cần quan tâm hơn đến mối quan hệ đó nếu không muốn mất chồng. Tôi mới nhận ra họ rất tâm đầu ý hợp trong công việc, trong đi công tác xa, trong hội thảo, trong liên hoan ăn uống. Cô ta nhận được rất nhiều đặc ân về tiền bạc và công việc chuyên môn từ chính chồng tôi. Người ở bên chồng tôi là cô thư ký chứ không phải là vợ. Thỉnh thoảng giáp mặt tôi, cô ấy lơ đi làm như không có sự hiện diện của tôi. Tôi cũng biết được mối quan hệ khăng khít giữa họ qua lời kể của chính mẹ cô ấy (hôm đó tôi chủ động đi cùng chồng khi cô ấy không có ý mời tôi).

Tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng về vấn đề này. Anh bảo mọi người cường điệu nên nói nhảm, anh và cô ta không có gì, anh giúp đỡ và xem cô ta như con thôi. Đúng lúc này, nhờ có anh hỗ trợ, cô ta được đi tập huấn để thăng tiến chuyên môn ở địa điểm xa nơi tôi công tác trong thời gian dài. Anh ở lại, tôi nhận thấy sự cố gắng quay về công việc, quan tâm gia đình, cả sự cố gắng duy trì mối quan tâm đến cô ta, hứa hẹn công việc khi cô ta trở về vì họ vẫn có thể liên lạc qua mạng xã hội. Tôi cũng nhận thấy được anh chán tôi do tuổi tác.

Đã hơn nửa đời người, không cam tâm gia đình bị tan vỡ, cũng không chấp nhận họ tiếp tục như thế, hoài nghi họ đến với nhau cũng không bền vững, tôi luôn muốn giữ lại hạnh phúc của mình. Sức khỏe tôi vẫn đủ tốt để làm vợ, làm mẹ. Dù nhiều tuổi và có kinh nghiệm do chồng rất đào hoa, nhưng tôi chưa tìm được phương án tối ưu lúc này. Khác với những lần trước, lần này tôi gặp phải đối phương có điều kiện thuận lợi là lửa gần rơm, trẻ tuổi, biết nghe lời, biết quan tâm chăm sóc, biết đóng giả ngây thơ yếu đuối để cần sự che chở, biết trục lợi cho bản thân, xem nhẹ đạo đức. Tôi có cảm giác cô ta đang rất tự đắc vì được yêu thương, bất chấp dư luận, hiện nay cô ta chưa có gì mà chồng tôi thì có tất cả.

Lúc này, tôi chỉ muốn làm cho chồng bình tĩnh lại, tôn trọng tôi, nhận ra nguy cơ tan vỡ gia đình nếu tiếp tục với cô ta. Mặt khác, khoảng 20% trong ý nghĩ, tôi muốn để yên cho mối quan hệ của họ tự sinh tự hoại, nhưng cách này rủi ro rất cao, tôi phải đối mặt với khó khăn, mất mát trong thời gian dài, sợ rằng mình không chịu đựng được. Các bạn hãy chia sẻ cùng tôi với, chân thành cảm ơn.

Loan

