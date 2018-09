Làm ăn mãi thất bại khiến tôi chán nản và thương con vô cùng

Ngồi trong căn nhà trọ chật hẹp, nhìn con nhỏ, tôi lại buồn tủi vô cùng.

Năm tôi bé, bố đã bỏ mẹ con tôi để đi theo người đàn bà khác, cuộc sống vốn đã cơ cực nay lại càng túng quẫn hơn. Lớn lên, tôi vào miền Nam làm việc để kiếm tiền nuôi bản thân và gửi về giúp đỡ mẹ. Làm chưa được bao lâu tôi bị bệnh khớp tái phát, chân tay sưng phù không thể di chuyển được, bị cho nghỉ việc. Cũng từ lần khám bệnh này tôi biết mình bị viêm đa xoang do làm công việc chà nhám. Không biết phải làm sao nữa nên mẹ tôi đành đi giúp việc và cho tôi học thêm ngành trung cấp kế toán.

Tốt nghiệp tôi xin được một công việc tốt ở doanh nghiệp nước ngoài, rồi gặp và lấy chồng. Khi sinh con, sếp lại không cho tôi làm việc cũ nữa, đổi sang công việc mới. Tôi phải đi làm ca, con còn nhỏ tôi đành xin nghỉ. Khi con đầy năm, tôi xin đi làm lại nhưng lặn lội suốt một năm mà vẫn không xin được việc bởi với bằng đại học đã khó, mình lại chỉ có bằng trung cấp.

Quá chán nản, tôi về mở shop bán hàng trực tuyến. Do công việc này ở vùng quê còn quá mới mẻ, lại không có tiền để chạy quảng cáo nên tôi thất bại. Tiếp đó, tôi mở quán ăn, tuần đầu khách rất đông nhưng sang tuần sau lại có quán khác mở kế bên. Do 2 quán mở gần nhau nên khách loãng dần và cũng do tiếp xúc nhiều với nước, tôi lại bị khớp liên tục, 3 ngày tái phát một lần. Làm được 2 tháng, tôi kiệt sức vì khớp hành hạ. Chồng bảo tôi nghỉ việc và xin làm công ty chứ tôi không đủ sức khỏe để buôn bán như thế này. Tôi xin việc mãi chẳng được, thấy chán nản và buồn lắm. Ngồi trong căn nhà trọ chật hẹp, nhìn con nhỏ, tôi lại buồn tủi vô cùng, thương con lắm. Tôi phải làm sao đây?

Hằng

