Không muốn cưới vì bạn trai tính an phận quá

Tôi 27 tuổi, bạn trai hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi đều có công việc ổn định nhưng thu nhập của anh chỉ được 10 triệu đồng, còn thu nhập của tôi kể cả làm thêm tầm 20 triệu đồng. Chúng tôi yêu nhau hai năm, anh muốn tiến tới hôn nhân nhưng tôi còn lăn tăn lắm. Anh hiền lành, thật thà, hơi ít nói, biết quan tâm người khác. Tôi bận việc nhưng anh luôn thông cảm và chia sẻ, quan tâm tôi nhiều. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm của anh là chân thành. Chúng tôi đã về nhà nhau chơi, hai bên gia đình đều yêu quý hai đứa và muốn có một đám cưới sớm. Có một điều tôi không thích ở anh là tính cách anh có phần an phận quá.

Trước đây, anh từng thử kinh doanh. Do không có kinh nghiệm, bản tính không nhanh nhạy, vì thế thất bại rất nhanh. Số tiền mấy chục triệu anh tích góp mấy năm cũng mất hết. Anh nói thẳng với tôi là nếu sau này cưới nhau, do công việc anh có nhiều thời gian rảnh rỗi nên việc nhà và chăm sóc con cái anh sẽ lo liệu, còn tôi cứ tập trung kiếm tiền, phát triển sự nghiệp. Tôi thấy hơi thất vọng vì cách nghĩ đó của anh. Anh chấp nhận ở nhà để tôi cáng đáng mọi thứ như thế. Anh là người có ăn học, không nhậu nhẹt, cờ bạc, tiền lương anh cũng đưa tôi giữ, chỉ giữ lại 2 triệu đồng để tiêu, thiếu gì lại xin tôi. Tôi biết tìm được người đàn ông tốt tính, hiền lành không dễ, nhưng nếu cưới anh rồi chẳng may sau này việc của tôi không kiếm được nhiều tiền thì liệu gia đình có yên ổn? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Hoa

