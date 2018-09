Học nhà Becks cách thăng hoa chuyện chăn gối

14 năm qua, đôi vợ chồng nổi tiếng nhất nước Anh vẫn mặn nồng như ngày mới yêu.

1. Tập thể thao

Không nhiều người biết rằng, để có thể luôn duy trì được không khí thoải mái trong gia đình, và hưng phấn trong chuyện chăn gối, Becks và Vic thường xuyên cùng nhau đi tập Yoga. Hồi còn ở Mỹ, cứ đều đặn 2 lần mỗi tuần, đôi vợ chồng nổi tiếng lại tay trong tay đến phòng tập Yoga ở Beverly Hills.

Nhà thiết kế 39 tuổi từng tiết lộ Yoga không chỉ mang lại sức khỏe dẻo dai mà còn giúp cô có tinh thần vui vẻ, hào hứng trong chuyện quan hệ vợ chồng. Cô chính là người đã chủ động rủ Becks cùng đi tập để cả hai có thể hòa hợp, cùng nhau thăng hoa hơn khi làm "chuyện ấy".

"Yoga mang lại cảm giác tuyệt vời. Nó không chỉ khiến cho người ta cảm thấy khỏe mạnh hơn rất nhiều mà còn khiến tinh thần thoải mái, và đặc biệt tạo cho mỗi người những kinh nghiệm tốt về sự kiên trì, nhẫn nại cũng như cách ứng xử trong cuộc sống, dĩ nhiên là cả chuyện quan hệ vợ chồng", Vic chia sẻ.

2. Đồ nội y quyến rũ

Là nhà thiết kế nổi tiếng, Vic đặc biệt quan tâm đến vẻ ngoài của mình mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Cô cũng rất biết cách khiến mình đẹp hơn, quyến rũ hơn trong mắt chồng khi ở trên giường ngủ. Vic rất chăm chút đến những bộ đồ nội y sexy để tăng cảm hứng cho chồng. Becks cũng hết lòng chiều vợ với đồ lót bó sát khoe body nam tính.

"Tôi luôn chờ đợi Becks về nhà trong những bộ đồ ngủ sexy. Tôi thích cái cảm giác bước ra từ bồn tắm và đã nhìn thấy Becks ngồi chờ từ lúc nào. Becks luôn như vậy, nhẹ nhàng, tình cảm và vô cùng tinh tế. Đơn giản thế thôi nhưng nó cũng đủ làm tôi hạnh phúc trong suốt những năm qua", Vic tiết lộ bí quyết thăng hoa trong chuyện chăn gối.

Nhà thiết kế 39 tuổi từng chia sẻ, vợ chồng cô luôn cố gắng dành một ngày trọn vẹn trong tuần để cho nhau.

Becks và Vic có nhiều bí quyết để thăng hoa trong chuyện chăn gối. Ảnh: Armani.

3. Sex toy

Victoria và Beckham chưa bao giờ tiết lộ chuyện họ dùng đồ chơi tình dục để kích thích chuyện chăn gối, tuy nhiên một số người bạn của họ khẳng định đôi vợ chồng này nhiều khi cũng cần phải nhờ đến nó.

Năm 2008, Becks - Vic bị các tay paparazzi bắt gặp cùng nhau đi shopping ở siêu thị người lớn The Pleasure Chest tại Hollywood, Los Angeles. Nhà thiết kế tài năng cho biết trên Now, cô vẫn thường tới đây để mua dầu massage. Tuy nhiên, một nhân viên bán hàng tại The Pleasure Chest tiết lộ điều ngược lại.

"Victoria rất thích thú khi tới khu bán hàng đồ chơi tình dục, cô ấy còn đùa nghịch với những vật dụng ấy cùng Beckham. Họ mua rất nhiều đồ, từ dầu bôi trơn cho tới đủ loại 'đồ chơi' mới lạ. Vợ chồng Beckham thậm chí còn biết rõ mình muốn mua những đồ gì và không ngần ngại yêu cầu nhân viên bán hàng lấy những mẫu mới cho họ xem", một nhân viên tiết lộ trên The Sun.

Trước đó, báo chí Mỹ từng gây sốc khi đưa tin, khi đang mang thai cậu nhóc thứ 3 Cruz năm 2004, Becks từng bỏ ra tới 1,8 triệu USD để tặng cho vợ một số "đồ chơi" tình dục đắt giá nhất trên thế giới.

4. Hành động lãng mạn

Trước đây khi Beckham còn bận thi đấu ở Italia, Tây Ban Nha, Vic từng sẵn sàng đi hàng ngàn cây số chỉ để có một đêm bên chồng. Becks cũng nhiều lần chỉ tranh thủ những ngày nghỉ hiếm hoi vội vã mua vé máy bay về thăm vợ. Chính sự háo hức đã khiến họ càng hưng phấn hơn trong chuyện chăn gối. Việc thay đổi địa điểm cũng tạo cho hai người cảm giác mới lạ, hào hứng hơn.



Còn nhớ Valentine năm 2009, Becks đã bay từ Milan, còn Vic bay từ Los Angeles tới London để kỷ niệm ngày lễ tình yêu. Cả hai đã có một đêm đáng nhớ tại một khách sạn sang trọng ở thủ đô nước Anh.

Sinh nhật 38 vừa rồi của Becks, Vic làm chồng bất ngờ với một voucher xăm hình miễn phí. Món quà không hề đắt đỏ nhưng hợp sở thích khiến Becks vô cùng sung sướng. Cựu ngôi sao tuyển Anh cũng thường tặng vợ những món quà lãng mạn như hoa hồng đỏ, buổi xem phim hay bữa tối ý nghĩa chỉ có 2 người.

Với nhiều người Vic ngày càng xấu xí, gày gò như cò hương, nhưng trong mắt Becks, vợ anh là số một. Cựu cầu thủ MU thường dành những lời có cánh cho người vợ tài năng như "Vợ yêu xinh đẹp, một nửa hoàn hảo".

Lê Anh