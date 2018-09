Học chia tay nhẹ nhàng như Miranda

Hiếm có đôi nào giữ được thái độ bình thản, thoải mái vui vẻ sau ly hôn như siêu mẫu Victoria's Secret và nam diễn viên 'Cướp biển Caribe'.

1. Ly thân trước khi ly hôn

Trước khi tuyên bố ly hôn vào tháng 10, Miranda Kerr và Orlando Bloom đã sống ly thân vài tháng trước đó. Đây là quãng thời gian cần thiết để cả hai nhìn nhận lại tình cảm họ dành cho nhau và suy nghĩ kỹ việc có nên tiếp tục duy trì quan hệ hôn nhân sau 6 năm gắn bó.



Siêu mẫu Victoria's Secret không còn đeo nhẫn đính hôn trên tay, cô cũng không còn xuất hiện thường xuyên cùng ông chồng "cướp biển" nhưng chân dài chưa bao giờ hé một lời nào về cuộc sống riêng tư dù tin đồn chia tay đã râm ran trên khắp các mặt báo. Thậm chí Miranda còn lên báo khẳng định: "Chúng tôi vẫn ổn và các thông tin ấy chỉ là tin đồn không chính xác".

Miranda và Orlando ly hôn trong sự tiếc nuối của nhiều fan. Ảnh: Sun.

Cặp vợ chồng đẹp như mơ còn rất biết trấn an dư luận khi vẫn tỏ ra hạnh phúc sánh đôi tại các sự kiện, họ vẫn không ngần ngại trao nhau những cử chỉ tình tứ. Ngày 8/10 vừa qua, hơn 2 tuần trước khi thông tin họ chính thức ly hôn được công bố, Miranda còn tới theo dõi buổi ra mắt vở kịch Romeo and Juliet mà Orlando tham gia. Cô vẫn dành cho anh những lời có cánh trên tạp chí Cosmopolitan: "Khi xem Orlando trong Romeo and Juliet, tôi dường như bị cuốn hút thực sự. Anh ấy là người luôn chăm chỉ, nỗ lực làm mọi việc, luôn tràn đầy năng lượng, tôi vô cùng tôn trọng anh ấy".

Việc đôi đáng ngưỡng mộ nhất của làng giải trí quyết định ly hôn khiến nhiều fan bất ngờ, nhưng có lẽ với Miranda và Orlando, khoảng thời gian tạm sống xa nhau đủ cho họ hiểu rằng cuộc hôn nhân giờ đây không thể cứu vãn. Mỗi người sẽ đi những con đường riêng, với họ giờ chỉ còn một mối quan tâm chung là cậu con trai gần 3 tuổi Flynn.

2. Chia tay trong im lặng

Khi thông tin ly hôn được chính thức đăng tải trên khắp các mặt báo, siêu mẫu người Australia và nam diễn viên điển trai vẫn tỏ ra rất bình thản, họ không tỏ bất cứ một thái độ nào như vui mừng, đau khổ, tuyệt vọng hay chán nản. Không một lý do nào được đưa ra ngoài việc cả hai không thể tiếp tục chung sống. Điều khiến người ta càng tôn trọng họ là việc không hề nói xấu đối phương hay tiết lộ chuyện gì. Với họ, chia tay là chuyện quá khứ và là chuyện riêng của hai người.

Trước câu hỏi cả hai vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè sau khi ly hôn, nam diễn viên Orlando Bloom bình thản khẳng định: "Chúng tôi không phải là bạn. Chúng tôi là một gia đình". Anh cũng nói nhẹ như không về việc chia tay của hai người: "Bạn biết đấy, cuộc sống luôn là những điều bí ẩn, không phải lúc nào cũng diễn ra theo mong muốn của chúng ta. Với chúng tôi, mọi thứ vẫn luôn tốt đẹp".

Trong cuộc phỏng vấn nhanh với TMZ, khi được hỏi cuộc sống hiện tại của anh đã diễn ra như thế nào sau khi ly hôn, nam diễn viên điển trai vui vẻ nói: "Mọi thứ đều tốt đẹp và ổn thỏa. Chúng tôi vẫn gắn bó với nhau bởi chúng tôi cùng yêu thương và cùng nhau chăm sóc cậu con trai Flynn. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc trong êm đẹp và chúng tôi sẽ luôn giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau".

Đúng như lời Orlando nói, cuộc chia ly của họ đã diễn ra trong êm đẹp, lặng lẽ khác hẳn với chuyện dây dưa lằng nhằng phát mệt của Kristen - Pattinson, Harry Styles - Taylor Swift hay Justin Bieber - Selena Gomez.

3. Vui vẻ sau ly hôn

Không giống nhiều cuộc chia tay khác của làng sao Hollywood như Tom Cruise - Katie Holmes, mối quan hệ của Miranda Kerr và Orlando Bloom vẫn rất tốt đẹp. 4 ngày sau tuyên bố đường ai nấy đi, họ vẫn thoải mái gặp gỡ, vui vẻ cùng con đi dạo trên phố như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Orlando nhẹ nhàng đặt tay lên vai vợ cũ và Miranda khoác nhẹ lên tay anh, thậm chí họ còn trao nhau những chiếc hôn tình tứ.

Miranda và Orlando vẫn vui vẻ đi chơi cùng con trai sau ly hôn. Ảnh: Sun.

Sau khi nhìn những hình ảnh tình cảm của họ, nhiều người không khỏi nghi ngờ về sự chia tay. Thật hiếm có vợ chồng nào vẫn giữ được tình cảm, sự thoải mái thân thiện đến vậy sau khi ly hôn.

Cách hành xử văn minh của Miranda Kerr và Orlando Bloom là một bài học quý để những người sắp, đang và đã chia tay nhau học tập. Đối xử tốt với người cũ không chỉ thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau mà còn giữ hình ảnh đẹp trong mắt những người xung quanh.

Lê Anh