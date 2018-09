Học cách dạy con của vợ chồng Brangelina

Cặp đôi nổi tiếng luôn linh hoạt trong cách sắp xếp công việc để lúc nào cũng có ít nhất một người bên cạnh các con.

Angelia Jolie và Brad Pitt cũng là một cặp cha mẹ bình thường như bao người khác, nhưng điều đặc biệt, họ là những người nổi tiếng và có tới 6 đứa con. Có một đội ngũ những người trông trẻ, giúp việc chăm sóc cho đại gia đình, nhưng cặp sao nổi tiếng này lại có những bí quyết nuôi dạy con riêng biệt và được đánh giá là hiệu quả, thông minh.

Luôn dành thời gian ăn tối cùng nhau

Angelina Jolie và Brad Pitt sở hữu rất nhiều ngôi nhà trên khắp thế giới, nhưng dù đang ở đâu và bận thế nào họ vẫn luôn dành thời gian ăn tối bên nhau.

Trong cuộc trò chuyện với Anderson Cooper vào năm 2011, Angelina đã nói: “Chúng tôi đã ăn tối cùng nhau mỗi ngày và chúng tôi xem điều đó thực sự rất cần thiết khi cả nhà có thể ngồi bên nhau yên lặng và lắng nghe. Trong suốt bữa tối, lũ trẻ không được phép chơi game trên bàn ăn và bố mẹ phải tắt hết điện thoại”.

Dạy con biết giúp đỡ người khác

Brad Pitt và Angelina Jolie là hai trong số những ngôi sao làm tình nguyện vì cộng đồng tích cực nhất Hollywood, và chính điều đó đã tạo nên tấm gương tốt đối với 6 đứa con của họ. Bọn trẻ cũng thường xuyên được đến New Orleans để xem bố Brad làm việc cùng tổ chức phi lợi nhuận Make it Right (Làm điều tốt) , còn mẹ Angelina đã là đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc trong nhiều năm.

Brad Pitt nói: “Giờ tôi đã có con, và điều đó thực sự thay đổi thế giới quan của tôi. Tôi may mắn có một cuộc sống quá tốt đẹp, và đây là lúc tôi chia sẻ điều đó với tất cả mọi người”.

Dành thời gian riêng cho từng đứa trẻ

Mặc dù có một lịch làm việc dày đặc và một đống công việc cần giải quyết ở nhà, Brad Pitt và Jolie vẫn thu xếp thời gian cho từng đứa trẻ. Trả lời phỏng vấn tờ Reader’s digest vào năm 2007, Jolie cho biết: “Chúng tôi luôn cố gắng thu xếp thời gian để quan tâm tới từng đứa trẻ. Chẳng hạn khi tất cả mọi người đã ngủ, chúng tôi dành thời gian cho Mad, khi tất cả đã đến trường chúng tôi ở bên Shiloh. Và ở giữa hai khoảng thời gian đó, chúng tôi dành thời gian cho Zahara và Pax”.

Đại gia đình Brangelina có 6 người con: 3 con ruột (Siloh, Knox và Vivienne) và 3 con nuôi (Maddox -người Campuchia, Zahara-châu Phi và Pax Thiên-Việt Nam). Ảnh minh họa: Wire.

Thay đổi quan niệm sống vì con

Cặp đôi này từng tuyên bố rằng họ sẽ không kết hôn cho tới khi nào tất cả mọi người trên đất nước đều làm như vậy. Tuy nhiên những đứa trẻ đã khiến họ phải thay đổi ý kiến. Chúng muốn bố mẹ có một sự gắn kết chính thức vì thế mà cặp đôi nổi tiếng này đã chính thưc đính ước với nhau. “Chúng tôi chịu rất nhiều áp lực từ phía những đứa trẻ. Trước đó, chúng tôi đã không thực sự nhận ra điều đó có ý nghĩa thế nào với chúng, cũng như việc đính ước có ý nghĩa như thế nào với chúng tôi”, Brad tâm sự.

Dạy con về sự giản dị

Cặp đôi này rõ ràng thừa khả năng để mua cả mặt trăng cho các con mình, nhưng họ luôn khuyến khích các con không đắm chìm vào những thứ phù phiếm, đặc biệt là khi cả nhà đi du lịch. Mỗi bé chỉ có một balo để đựng đồ đạc cá nhân và phải tự chịu trách nhiệm với đồ đạc của mình còn mẹ Jolie có nhiệm vụ đóng gói đồ đạc cho các con vì cô rất có năng khiếu cho việc này. Chúng chỉ được mang những gì thật sự cần thiết và không được mang gì hơn.

Nghe theo bản năng của mình

Brad Pitt dường như bỏ ngoài tai những lời khuyên về việc nuôi dạy con cái. Thay vào đó, anh chỉ làm theo những gì anh tin là đúng. Việc nuôi dạy con của Brad diễn ra một cách tự nhiên đến ngạc nhiên. “Đa số những việc tôi làm đều xuất phát từ bản năng của một người cha.Và giờ đây tôi rất tự tin và tin tưởng vào bản năng đó của mình. Ví dụ như một tiếng cựa mình của con trong đêm cũng có thể khiến tôi thức giấc vì tôi biết chúng cần tôi. Hay khi lũ trẻ bắt đầu quấy khóc, tôi biết hướng sự tập trung của chúng sang những thứ khác để chúng không quấy khóc nữa".

Nuôi dưỡng những tính cách tự nhiên của con

Brad Pitt và Angelina Jolie được biết đến như những ngôi sao có cá tính đặc biệt và họ cũng khuyến khích các con thể hiện tính cách của cá nhân tự nhiên của chúng. Jolie nói rằng cô và chồng rất hy vọng các con cô ý thức được rằng chúng được yêu thương và bao bọc như thế nào nhưng đồng thời chúng tôi cũng hy vọng chúng phát huy tính cách thiên bẩm và thực sự biết mình là ai. Đó là lý do tại sao 6 đứa trẻ là 6 cá tính rất riêng biệt, ví như cô bé Vivienne ngọt ngào và điệu đà trong khi cô chị Shiloh với tính cách mạnh mẽ, ăn mặc như một cậu con trai.

Bố Pitt và hai con Pax và Zahara khi hai người con nuôi này còn nhỏ. Ảnh minh họa: Wire.

Đừng quá khắt khe với bản thân

Mọi ông bố bà mẹ trên đời đều có thể mắc lỗi và cặp đôi Jolie-Pitt cũng không phải là ngoại lệ. Brad nói: “Tôi không cảm thấy buồn với những lỗi nhỏ nhặt, thậm chí những chuyện không nhỏ lắm như quên ngày lễ Tạ ơn .”Nhưng chẳng sao cả, chúng tôi đã có một bữa tiệc thịnh soạn vào ngày lễ Tạ ơn năm ngoái và chúng tôi cũng chẳng quên việc gì quá hai lần“, anh nói.

Thống nhất cách kỷ luật con cái

Angelina từng thú nhận trên tờ tạp chí OK của Anh rằng cô đã hơi lỏng lẻo về kỷ luật với bọn trẻ sau khi sinh cặp sinh đôi Knox và Vivienne, nhưng Brad đã thay cô lập lại trật tự.

“Tôi vốn là một phụ huynh nghiêm khắc nhưng từ khi sinh cặp sinh đôi, Brad buộc phải sắm vai ông bố khó tính nhiều hơn. Nhưng cách bạn xử sự với con cũng còn phụ thuộc vào tính cách từng đứa trẻ. Brad có sự liên kết đặc biệt với Maddox vì nó rất thông minh, và Brad thích dạy nó lịch sử, nghệ thuật và văn hoá - thật tuyệt vời khi thấy hai cha con ở bên nhau. Tôi nghĩ tôi gần gũi hơn một chút với các cô con gái, nhưng anh ấy lại luôn có thể làm chúng cười. Dù sao đi nữa, bọn trẻ thường cư xử rất ngoan”, Angie kể.

Nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng

“Tình yêu và con cái là hai thứ quan trọng nhất, bạn phải luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới người quan trọng ở bên mình và giữ mối quan hệ luôn bền chặt và điều đó cũng khiến những đứa trẻ được sống hạnh phúc hơn “ Angelina chia sẻ. Gần đây Brad Pitt cũng tiết lộ rằng Angelian Jolies vẫn là một “cô gái hư” nhưng chỉ dành sự “hư hỏng” ấy cho mình anh”.

Khuyến khích con làm những gì mình thấy đúng

Với nhiều phụ huynh khác, việc giữ niềm tin của con trẻ vào sự tồn tại của ông già Noel là việc quan trọng trong lễ Giáng Sinh, nhưng Brad Pitt lại không nghĩ như vậy. Anh tâm sự rằng: “Đó là một trò lừa đảo. Tôi từng bị lừa suốt tuổi thơ của mình và đến khi biết một phần của sự thật, tôi có cảm giác thật bất mãn, kiểu như 'Vì sao? Vì sao mọi người lại lừa dối tôi'". Với suy nghĩ đó, anh để những đứa trẻ của mình có quyền quyết định chúng nên tin vào điều gì? Anh nói với bọn trẻ rằng “một số người tin rằng ông già Noel có thật, một số đứa trẻ thì tin vào những gì bố mẹ chúng nói, còn các con có thể tin vào bất cứ điều gì mà các con muốn tin”.

Cân bằng công việc một cách khôn ngoan

Jolie từng tuyên bố đang xem xét một cách nghiêm túc việc ngừng đóng phim khi các con cô trở nên cứng cáp hơn và cuộc sống bận rộn hơn. "Tôi nghĩ rằng tôi phải từ bỏ nghiệp diễn viên khi các con bước vào tuổi dậy thì có quá nhiều việc cần tôi ở nhà", Angelia nói.

Jolie tâm sự: "Chúng tôi thường cố gắng luân phiên nhau trong công việc. Một trong hai sẽ luôn luôn có mặt ở nhà khi người kia bận". Ảnh minh họa: Wire.

Không lo lắng về những gì người bên ngoài nghĩ

Được khá nhiều người chú ý trên khắp thế giới, nhưng cặp đôi nổi tiếng lại không lo lắng về những điều tiếng bên ngoài, và họ cũng dạy các con như vậy. Nữ diễn viên lừng danh tâm sư: "Tôi không bao giờ có ý định sống theo quan điểm của người khác. Tôi tin rằng mình là một người tốt, một bà mẹ tốt. Và điều này không phải do mọi người trên thế giới phán xét mà là do những đứa con của tôi quyết định".

Không giữ bí mật với các con

Tài tử Brad chia sẻ anh và con gái Angie không bao giờ ngại ngùng nói về mọi việc, ngay cả những chi tiết nhỏ. "Không có bí mật nào trong ngôi nhà của chúng tôi", Pitt nói, "Kể cả khi muốn có một nụ hôn trước mặt bọn trẻ, chúng tôi không ngại hỏi con".

Cho con biết về công việc hiện tại

Joile luôn phải đi casting vai diễn, và cô thường dẫn những đứa trẻ của mình tới đó. Việc này giúp các con hiểu rõ về công việc của các bậc phụ huynh cũng như giúp chúng hiểu được cuộc sống công việc cũng như niềm đam mê của cha, mẹ.

Một trong hai người dành thời gian cho gia đình

Cặp đôi nổi tiếng luôn linh hoạt trong cách sắp xếp công việc của họ và đảm bảo thời gian dành cho những đứa con. Joile chia sẻ: "Chúng tôi thường cố gắng luân phiên nhau trong công việc. Một trong hai sẽ luôn luôn có mặt ở nhà khi người kia bận. Chính vì thế các con sẽ cảm nhận được sự hiện diện của bố mẹ, đó thật sự là một điều vô cùng đắt giá".

Trà Xanh

(Theo Ivillage)