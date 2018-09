Hoang mang khi bạn gái bị bệnh nan y

Tôi phát hiện ra em bị bệnh lupus ban đỏ. Tôi đang giành giật từng giây từng phút được ở bên em.

Tôi 25 tuổi, ra trường được 6 tháng, làm việc ở Hà Nội, không thực sự thành công, lương 5 triệu, vẫn phải xin thêm bố mẹ khoảng 2 triệu nữa, số tiền ấy tạm gọi là khá so với nhiều bạn sinh viên khác trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay. Bố mẹ bắt tôi về quê với một công việc nhà nước ổn định. Tôi đã nghe theo, về quê nhận việc mới.

Người yêu kém tôi một tuổi, học chung lớp đại học, suốt 2 năm cuối cùng của thời sinh viên chúng tôi đã có quãng thời gian hạnh phúc. Gia đình hai bên cũng biết mối quan hệ này và hết sức ủng hộ, chờ ra trường ổn định việc làm rồi kết hôn.

Ra trường, em may mắn hơn tôi, được nhận vào làm ở một công ty IT, đúng chuyên ngành, công việc rất hợp, lương gần 7 triệu, với một người con gái thế là ổn. Em hứa cho em một năm làm việc lấy kinh nghiệm rồi sẽ về quê. Từ lúc về quê, tôi cố gắng 2 tuần bắt xe ra Hà Nội thăm em, mọi việc diễn ra thật êm đềm, cho đến gần một năm, hết thời gian em xin ở Hà Nội, tôi có nhắc đến việc về quên, em lảng tránh, không muốn trả lời. Tôi cũng không muốn nhắc, một phần vì yêu em, một phần vì muốn để em thoải mái, có không gian riêng.



Rồi em bảo muốn ở Hà Nội thêm ít nhất là 2 năm nữa, rồi sẽ về quê hoặc tôi chuyển công tác ra Hà Nội, sẽ kết hôn. Từ đó tôi và em tranh cãi rất nhiều lần, tôi bỏ làm, bắt xe ra Hà Nội để giải quyết vấn đề, hai đứa thống nhất còn hơn 2 tháng nữa mới tròn một năm, từ từ sẽ giải quyết vấn đề. Tôi còn nhớ như in ngày đó, em nhắn tin "Giờ em cần 2 năm nữa, nếu anh không thể vượt qua thì ...".



Tình cờ, tôi phát hiện ra em bị bệnh lupus ban đỏ, muốn được bên em, chăm sóc em. Tôi đang giành giật từng giây từng phút được ở bên em, cũng xác định khi hai đứa kết hôn sẽ không thể sinh con, vì nếu sinh có đến 30-40% em sẽ nguy hiểm.

Chúng tôi không liên lạc hai tuần rồi, giờ đây tôi không biết phải làm như thế nào, không thể bỏ công việc ở quê được vì bố mẹ không cho phép, với lại vào nhà nước chuyển công tác là một điều rất khó khăn, nhất là những người mới vào làm. Tôi hoang mang không dám liên lạc với em, sợ rằng em sẽ quyết định chia tay.

