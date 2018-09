Hạnh phúc với chồng con, vẫn 'liêu xiêu' vì đồng nghiệp

Tôi cũng thích cậu ấy nhưng trên hết lại không muốn mình là người mẹ xấu của các con.

Tôi ngoài 30 tuổi và đang hạnh phúc bên chồng con, cuộc sống về vật chất và tinh thần luôn là niềm ao ước của nhiều người và tôi cũng không nghĩ mình sẽ đánh đổi nó vì bất cứ lý do nào khác bởi tôi vô cùng yêu con. Có lẽ cảm xúc đó bắt đầu như thế này: Trong phòng làm việc của tôi có đến 20 người, cả nam và nữ, trong đó có một cậu bạn bằng tuổi tôi và bọn tôi làm cùng nhau được hơn sáu năm.

Ảnh minh họa

Ngày đầu tiên vào làm cùng nhau cả hai đã bắt đầu để ý nhau nhưng kiểu như ừ thì cậu ấy đẹp trai và tôi cũng thuộc dạng xinh gái, cả hai đều chưa lập gia đình. Rồi những lần tụ tập liên hoan, cậu ấy cũng có quan tâm tôi một chút nhưng vì cả hai đều có người yêu nên chúng tôi chỉ chơi với nhau thế thôi, luôn giữ khoảng cách. Rồi cả hai đều lập gia đình, cuộc sống của tôi luôn vui tươi và hạnh phúc; còn cậu ấy có vẻ không trọn vẹn lắm vì cô vợ hơi quản chồng, bản chất cậu ấy lại thích tự do, không gò bó. Tôi đã xem cậu ấy như bao nhiêu đồng nghiệp khác trong phòng mà không hề có một chút tình cảm nào khác ngoài tình đồng nghiệp.



Rồi ở lâu, dần nhận ra những tính cách trong con người của nhau nên tôi thích tính cách ấy như tính cách của một người đàn ông hình mẫu trong lòng mình. Tôi biết cậu ấy cũng thích tính tình của tôi bởi tôi là người luôn biết mình có những điểm mạnh nào, vì thế tôi luôn được chồng yêu và cũng có nhiều anh đồng nghiệp thường bóng gió giá như có được người vợ như tôi. Cách đây 3 tháng, trong một lần liên hoan tôi bị ép uống quá đà rồi say trong bữa tiệc. Cậu ấy đã ôm lấy tôi, chăm sóc để tôi tỉnh lại dù bên cạnh bữa tiệc có nhiều người. Lúc đó tôi không nhớ được hết nhưng vẫn cảm nhận cậu ấy đang ôm lấy mình và tôi cứ mặc thế vì say và mệt.



Hai đứa chỉ dừng ở đó và bọn tôi không ai đi xa hơn bởi tôi luôn ý thức về gia đình, về người chồng luôn yêu tôi và tôi cũng yêu chồng, yêu con; còn cậu ấy hình như cũng không có ý định rời bỏ gia đình. Câu chuyện chỉ có thế nhưng tận sâu trong tâm hồn mình thì kể từ lúc đó tôi đã nhận thấy một chút trong lòng thay đổi, tôi luôn mơ thấy cậu ấy hàng đêm và mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi thấy ấm áp. Cậu ấy sau hôm đó nhìn tôi với một ánh mắt ấm áp hơn và tôi cũng bắt gặp cậu hay nhìn trộm tôi, rồi nhiệt tình hơn khi ở đâu có tôi tham gia là có cậu ấy.



Tôi không biết tình cảm trong mình hiện tại là gì mà sao không thể xóa đi cảm giác tội lỗi này với chồng con. Rồi làm sao để xóa nó khỏi tâm trí khi hàng ngày bọn tôi vẫn luôn làm việc cùng nhau? Tôi sợ đến một lúc nào đó, tình cảm nung nấu này trong lòng không được dập tắt mà có cơ hội lại bùng lên thì cái ngày đó thật khủng khiếp. Tôi không hiểu mình có thể tự chủ bản thân hay không bởi biết mình cũng thích cậu ấy, nhưng trên hết tôi lại không muốn là người mẹ xấu của các con. Mong mọi người cho tôi lời khuyên làm sao để thoát ra khỏi tình trạng này.

Ngân