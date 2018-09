Hận mẹ chồng vì bà sống quá giả tạo

Sau bao nhiêu việc xảy ra, tôi nhận thấy gia đình chồng sống quá giả tạo, bà ra ngoài nói chuyện với hàng xóm nhiều đến nỗi người ta kể lại không hết.

Tôi 33 tuổi, có con trai 33 tháng, đang làm thủ tục ly hôn với chồng. Chồng làm công chức nhà nước, bằng tuổi tôi, mẹ chồng 75 tuổi, tôi cưới cách đây 4 năm. Trước ngày cưới ba tôi mất nhưng vì theo thủ tục nên gia đình chồng cho rước dâu chạy tang. Sau khi cưới, dù trong 49 ngày của ba nhưng nhà chồng không đồng ý cho tôi về nhà (hai nhà chỉ cách nhau có 2 km). Ngày đó tôi nghĩ lấy chồng theo chồng, với lại cái gì mẹ chồng không đồng ý thì nên nghe theo bà. Tôi thỉnh thoảng có về nhưng chỉ đi làm về rồi lén ghé ngang, cứ cái suy nghĩ đó nên nhà chồng không đồng ý cái gì tôi đều cố gắng tránh, sống 4 năm trong nhu nhược.

Khi chưa vướng bận con nhỏ, dù có thai gần sinh nhưng tôi vẫn làm việc nhà không lúc nào ngơi tay. Vậy mà khi bận con, không làm được gì thì bà đi nói xấu, bêu rếu tôi khắp nơi, kêu tôi làm biếng. Vì tôi không làm gì sai nên bà tìm những việc nhỏ ra nói, như nấu cho con ăn xong chưa rửa nồi liền. Chỉ những việc nhỏ thôi mà bà nói suốt ngày, tôi đi làm áp lực công việc, tối về con cái đã mệt nhưng vẫn không được nghỉ ngơi. Má khuyên tôi thông cảm vì mẹ chồng già rồi, tôi càng nhịn không nói thì mẹ chồng càng chửi những điều vô lý.

Tôi đã mấy lần nói chồng ra ở riêng, ngọt nhạt đủ hết, dù có làm nhà kế bên cũng được, mà anh một mực không chịu. Anh kêu mâu thuẫn giữa hai người anh không biết, tôi biết nói ra sợ chồng khó xử nhưng không nói bà cứ vu oan hết lần này lần khác, nói ra thì anh coi như anh không biết. Chồng tôi cũng là công chức nghèo, lại xấu trai, tính tình nhu nhược, gia trưởng, lại không biết phân biệt đúng sai, thêm cái tính hay nghe lời mẹ, mà bà thì lúc nào cũng tranh thủ sơ hở của tôi để mách lại anh, để anh chửi tôi. Chị chồng cũng chửi tôi, bảo ở trong nhà do mẹ chồng để lại phải thế này thế kia, trong khi chồng tôi là con thứ.



Từ lúc lấy anh tôi chưa từng được chở đi đâu chơi, lâu lâu chỗ làm có đi đâu về trễ chút, có gọi điện thoại về nhà báo chồng biết rồi, vẫn bị mẹ chồng chửi. Tôi nghĩ bà giữ con cho mình nên ráng nhịn, không dám ho he, trong khi chồng nghĩ là anh làm việc cho bà thì bà giữ cháu, mà bà cứ quy tôi ra để chửi. Lại thêm quan niệm nuôi con khác nhau, cụ thể như cháu bệnh mà bà ở nhà không cho uống thuốc được, thành ra uống bữa có bữa không, bệnh nặng lờn thuốc phải nhập viện chích. Cháu nóng bà biết là lấy nước ấm lau nhưng không pha mà lấy nước ấm đã lạnh lau (trong khi trước đó bà làm y tá). Chồng từ lúc kết hôn chưa đưa tôi giữ tiền mà toàn đưa mẹ giữ, mẹ chồng bề ngoài nói là không giữ nhưng cần chuyện gì thì chồng tôi phải đưa vì anh sống cùng bà.

Sau bao nhiêu việc xảy ra, tôi nhận thấy gia đình chồng sống quá giả tạo, bà ra ngoài nói với hàng xóm nhiều đến nỗi người ta kể lại không hết. Một thời gian tôi lơ đi, không nghe những gì hàng xóm nói, trớ trêu thay người ta tưởng tôi im lặng tức là những gì bà nói đúng, họ nghĩ rằng gia đình chồng tôi tốt, cái gì cũng tốt. Tôi đâm đơn ly hôn cũng là do tôi chứ không phải do chồng và gia đình chồng.



Hiện tại tôi rất hận mẹ chồng, còn chồng thì tôi cũng nghĩ vì con mà sống với anh, nhưng anh cứ nghĩ tôi còn luyến tiếc nên mới chần chừ chưa ly hôn. Những việc anh làm nhưng gia đình chồng nghĩ tôi làm nên các anh chị hay mắng tôi, nói tôi này kia, thực sự tôi không có ý kiến gì được. Từng việc đã xảy ra, tôi cảm nhận ở bên anh không an toàn, vì nghe nói lúc nhỏ anh có vấn đề về thần kinh. Anh cũng hay nổi nóng và khư khư cái tư tưởng bảo thủ khi tranh luận một vấn đề gì đó, tất nhiên là không có cái kết.



Cái gì anh không thích tất nhiên không được làm, muốn cho con về ngoại chơi nhưng anh không thích là cũng không được đi, nếu không anh la mắng, gầm gừ, chửi và thậm chí bạo lực với tôi. Khi tôi đòi ly thân anh nói ly hôn hoặc ở nhà chứ không ly thân, sau đó anh chịu ra riêng nhưng tính không bình thường. Biết là anh thương con nhưng cục tính nên anh còn đe dọa đến con như dội nước sôi hay thả con xuống giếng. Con anh mà anh còn dám làm thì tôi anh sao không dám? Giờ tôi đang suy nghĩ, sợ ly hôn con sẽ khổ nhưng sống cuộc sống gượng gạo này tôi thấy bấp bênh quá, lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, không an toàn, cảm giác lo sợ không thoải mái. Xin tư vấn dùm cho tôi với. Chân thành cám ơn.

Quỳnh