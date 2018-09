Hâm nóng 'chuyện ấy' cho các cặp đôi bận rộn

Dạo đầu chậm, lên kế hoạch cho chuyện 'yêu'... là những bí kíp hiệu quả giúp cặp đôi luôn thăng hoa khi gần gũi.

Cuộc sống hiện đại với những áp lực công việc, gia đình, xã hội khiến cho nhiều cặp đôi trở nên bận rộn hơn. Thậm chí trong cả những ngày nghỉ họ cũng bị stress hay công việc làm phiền. Nguyên nhân này dẫn tới việc các cặp đôi thường xuyên không có thời gian trò chuyện, chia sẻ và việc "gần gũi" cũng trở nên nhạt dần.

Điều này không chỉ ảnh hưởng tới chuyện tình cảm mà còn khiến khoảng cách vợ chồng ngày một cách xa. Theo nghiên cứu từ The Journal of Sexual Medicine, khi cho xem một bộ phim "ướt át", những người phụ nữ có mức độ bận rộn hay stress cao khó bị kích thích hơn so với những phụ nữ ít bị căng thẳng trong cuộc sống. Để giúp bạn giải tỏa căng thẳng, nâng cao đời sống tình dục, Womenshealth đã đưa ra 6 bí quyết cho bạn:

Tập thở

"Hơi thở là yếu tố quan trọng trong việc 'lên đỉnh'", tiến sĩ tình dục học Yvonne Fulbright, tác giả cuốn sách The Better Sex Guide to Extraordinary Lovemaking nhận định. “Nó giúp máu lưu thông tốt hơn, tăng cường sự hưởng ứng và cảm giác khi quan hệ”.

Do đó, trước khi vào cuộc, "hãy tăng cường hít thở bằng cơ hoành để cơ thể thư giãn", tiến sĩ Yvonne Fulbright khuyên. Nằm ngửa, co gối lại, bàn chân giữ thẳng, buông bỏ những chuyện căng thẳng, hít sâu bằng mũi và thở qua miệng. Sau đó, đặt tay lên bụng xoa tròn từ trên xuống dưới. Nếu bạn vẫn phân tâm trong lúc “quan hệ”, hãy tập trung hít thở sâu bằng cơ hoành lần nữa.

Dạo đầu chậm

Thực hiện mọi thứ thật nhanh, qua loa có lẽ là lựa chọn đơn giản nhất mỗi khi bạn mệt mỏi, nhưng đó không phải cách giúp bạn thỏa mãn. Thay vào đó, hãy kết hợp “chuyện ấy” với các sinh hoạt thường ngày như massage hoặc tắm cùng nhau, tác giả Fulbright mách. Những biện pháp làm giảm căng thẳng này sẽ giúp cả hai dễ thăng hoa trong bước tiếp theo.

Nếu lên lịch để 'yêu', bạn có thể tạo ra sự ưu tiên cho tình dục. Ảnh minh họa: Womenworld.

Bài tập tim mạch

"Đừng nên kết thúc một ngày mệt mỏi bằng việc ngồi trước màn hình vi tính hay ti vi, thay vào đó nên đi bộ một quãng ngắn", Fulbright nói. Việc vận động nhẹ không chỉ giúp đầu óc bạn thư giãn, thoát khỏi mớ bòng bong công việc mà còn khiến tim đập nhanh hơn, giúp cơ thể sảng khoái, cải thiện tâm trạng tức thì, có lợi cho đời sống chăn gối của các cặp đôi.

Bôi trơn

Căng thẳng nhiều có thể khiến cơ thể phái nữ “khô như sa mạc”, thậm chí khi bạn đang rảnh rỗi và sẵn sàng nhưng “vùng kín” vẫn gửi tín hiệu lên não rằng bạn không ham muốn. Lúc này, dầu bôi trơn là lựa chọn đúng đắn nhất. Tiến sĩ Fulbright cho biết chỉ cần “một vài giọt (dầu bôi trơn chuyên dụng) sẽ giúp bạn thư giãn và giảm áp lực mỗi khi “khô cằn”.

Tập trung

Stress có thể không hoàn toàn biến khỏi đầu óc trong suốt quá trình “yêu”, nhưng bạn có thể hướng tâm trí mình nghĩ tới những cảm giác hiện tại hơn là những nỗi lo về ngày mai.

Nghiên cứu cho thấy luyện trí não tập trung trong phòng ngủ, quẳng những lo toan bận rộn ra ngoài là việc hoàn toàn có thể thực hiện được. Điều này sẽ giúp đánh thức ham muốn những cặp đôi trong “chuyện ấy”.

Lên kế hoạch

Thời gian biểu “yêu” thoạt nghe có vẻ là điều nhàm chán nhất nhưng thật ra, nó có thể là lựa chọn hay cho những người bị phân tâm trầm trọng bởi stress. “Nếu lên lịch để 'yêu', bạn có thể tạo ra sự ưu tiên cho tình dục. Bạn sẽ rảnh rỗi vào thời gian nhất định và biết rằng mình không lo lắng về bất kỳ điều gì khác”, tác giả và trợ giảng khoa tâm lý học của đại học Mount Allison - Lisa Dawn Hamilton nói. Thậm chí, nếu cả hai chỉ có 30 phút nhàn rỗi, hãy gạt mọi thứ qua bên và tận hưởng thời gian bên nhau để "lửa yêu" luôn nồng nàn.

Trà Xanh