Giải mã 10 giấc mơ liên quan đến chuyện 'chăn gối'

Nếu bạn nằm mơ làm 'chuyện ấy' với sếp, đừng vội lo. Đó chỉ có nghĩa là bạn đang nhận thức rõ mong muốn trong việc lựa chọn người bạn đời.

Những giấc mơ về tình dục không đơn thuần phản ánh chuyện chăn gối của từng cá nhân, trong khi những giấc mơ về các sự vật hết sức bình thường đôi khi lại phản ánh sống động nhu câu về "chuyện ấy".

Giấc mơ tình dục có hai loại phổ biến. Trong giấc mơ ta thấy rõ hành vi sex - điều đó thể hiện sự "thiếu thốn" trong cuộc sống hiện thực. Tức là libido (ham muốn tình dục) không được hoàn toàn thỏa mãn và ta cảm thấy nhu cầu quan hệ tình dục cần được nhiều hơn nữa... Trường hợp thứ hai là giấc mơ gồm những hình ảnh gặp gỡ, hôn, ôm nhẹ nhàng... Trong trường hợp này, giấc mơ lại được hiều là niềm hạnh phúc, viên mãn vơi người khác cũng như với chính bản thân mình. Loại giấc mơ này được giải thích là sự hợp nhất nội tại.

Theo tiến sĩ Ian Wallace, tác giả của nhiều cuốn sách giải mã giấc mơ (trong đó có cuốn best-seller The dreams that we all have and what they really mean) cho rằng có 10 loại giấc mơ tình dục phổ biến nhất sau đây.

Mơ làm 'chuyện ấy' với sếp

Đừng vội lo quýnh lên rằng mình phải lòng lãnh đạo, giấc mơ ướt át với sếp chỉ có nghĩa là bạn đang nhận thức rõ ràng hơn về sức mạnh và khả năng của mình trong việc lựa chọn người bạn đời mong muốn.

Mơ sex với người cũ

Giấc mơ kiểu này dễ khiến bạn cảm thấy “có lỗi” với chồng, rằng mình đã làm anh ấy thất vọng. Song thực tế, giấc mơ nói về bạn nhiều hơn là về chồng bạn. Bạn trai cũ thường biểu trưng cho phẩm chất bạn gắn bó chặt chẽ nhất.

Nếu bạn trai của bạn là người không đáng tin, không trung thực, thì giấc mơ này nói rằng bạn đang tự làm khổ mình trong cuộc sống, bạn dựa dẫm quá nhiều vào người khác và không dám đối diện với sự thật về một vấn đề nào đó.

Tiềm thức đang mách bảo bạn cho qua những cử chỉ không còn dành cho bạn và đừng lặp lại sai lầm từ mối quan hệ trong quá khứ.

Ảnh minh họa Ladycomb

​Mơ sex với người… đồng giới

Giấc mơ này có thể khiến bạn bối rối khi tỉnh, đặc biệt khi bạn chẳng có chút cảm giác hấp dẫn nào với “đối tác” trong mơ. Kiểu giấc mơ này thường chỉ ra rằng bạn đang trở nên nhẫn nhịn hơn trước một cách cử xử hay niềm tin nào đó. Nó cũng gợi ra rằng bạn bắt đầu thoải mái và kết nối với cơ thể của chính mình hơn.

Mơ sex với đồng nghiệp hay một người bạn

Giấc mơ về “chuyện ấy” với bạn bè không thực sự có nghĩa là cảm xúc của bạn với người ta đã thay đổi. Một người bạn hay đồng nghiệp thường biểu trưng cho một tài năng mà bạn ngưỡng mộ và mong muốn có được. Giấc mơ này cho thấy bạn cần nỗ lực hơn để có được tài năng đó.

Mơ sex với người bạn yêu

Có thể bạn sẽ thấy hơi “dị” khi yêu say đắm ai đó trong giấc mơ của mình mà người ấy không phải ông chồng bạn nằm cạnh lúc tỉnh giấc. Đừng lo lắng, điều này không có nghĩa mối quan hệ ở đời sống thực của bạn đang gặp rắc rối. Người bạn “yêu say đắm” trong mơ chính là sự phản chiếu một phẩm chất quyến rũ ẩn sâu bạn mong muốn sở hữu.

Mơ sex với người lạ

Người lạ tượng trưng cho những phẩm chất có vẻ hơi xa lạ, chưa được khám phá hết ở bạn. Giấc mơ chỉ ra rằng bạn đang che giấu một khả năng vốn có của mình.

Mơ sex với người nổi tiếng

Người nổi tiếng phản ánh một tài năng độc đáo mà bạn có và đang bắt đầu nhận ra. Cũng có thể bạn đang cảm thấy ai đó chưa ghi nhận mình đúng mức trong công việc hoặc bị chồng đánh giá thấp.

Mơ chồng không chung thủy

Giấc mơ này thường xuất hiện khi bạn bắt đầu mất niềm tin vào sự sexy, hấp dẫn của bản thân. Luôn có những lúc như vậy, ví dụ như khi “tới kỳ đèn đỏ”, căng thẳng vì con cái… Thật may là giấc mơ này không có nghĩa bạn cần trông chừng ông xã, chỉ đơn giản là hãy quan tâm hơn đến chính bạn.

Mơ 'yêu' theo kiểu tra tấn

Đây không phải là một giấc mơ, mà thực chất là một cơn ác mộng. Bạn có thể mơ mình bị cưỡng hiếp hoặc bị tấn công tình dục… Thường là những giấc mơ này nhằm tái hiện lại một câu chuyện kinh khủng nào đó mà bạn đã gặp trong quá khứ, chứ không phải sự thật sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu bạn từng bị một người nào đó kiểm soát, hay đe dọa, thì rất có thể họ sẽ biến thành một kẻ hiếp dâm trong giấc mơ của bạn.

Mơ thấy đồ ăn

Một bàn tiệc đầy ắp đồ ăn xuất hiện trong giấc mơ với những quả đào chín mọng, món bít-tết bò thơm phức, rượu vang và cả những món tráng miệng hấp dẫn. Phần lớn các chuyên gia tâm lý đều đồng tình rằng giấc mơ về đồ ăn thay cho cái gật đầu với khát khao được hôn hay “yêu” bằng miệng.

Trà Xanh

(Theo Thefrisky, Everydayhealth)