Gia đình anh ngăn cản tình yêu của chúng tôi

Tôi vừa trải qua mối tình dài 2 năm không như ý, đắng cay khi biết anh vừa lợi dụng tiền bạc vật chất vừa phản bội tình cảm, cùng thời điểm đó tôi biết mình bị bệnh nặng. Rồi tôi gặp anh, đồng nghiệp làm chung công ty, chúng tôi tâm sự qua lại chuyện cuộc sống, gia đình, sự nghiệp, yêu đương và cả bệnh của tôi nữa. Được một thời gian chúng tôi yêu nhau, sau đó tôi làm phẫu thuật, quay trở lại cuộc sống bình thường, vô cùng hạnh phúc khi ngày nào cũng được anh quan tâm, chăm sóc, yêu thương và luôn dành cho những điều bất ngờ.

Ảnh minh họa: HH

Những tưởng tình yêu ấy không gì có thể thay đổi. Thời gian quen nhau mới gần 3 tháng, cảm giác như duyên trời đã định, tôi yêu anh hơn tất cả, anh là người đầu tiên khiến tôi vui và hạnh phúc đến như vậy. Tôi và anh xác định tiến tới hôn nhân. Đùng một cái anh nói không yêu tôi, chỉ là thứ tình cảm chân thành, có lẽ là thương hại cho hoàn cảnh tôi khi quen bạn trai cũ không ra gì và còn bị bệnh. Hơn thế nữa, anh nói không thể quên được bạn gái cũ, người đã trải qua với anh mối tình dài 5 năm, cô gái ấy đã bỏ anh theo người đàn ông khác.

Gia đình anh là người miền Tây, họ không thích con dâu miền ngoài, họ bảo anh chọn tôi hoặc gia đình. Lý do gia đình anh không thích chỉ vì tôi là con gái miền ngoài. Tôi thấy rất vô lý, miền ngoài đã sao, gia đình tôi có điều kiện, tôi cũng là thạc sĩ hẳn hoi chứ có thua kém người con gái nào đâu. Anh đã chọn gia đình, nơi anh có thể đánh đổi tất cả để bảo vệ.



Tôi đồng ý. Ba mẹ cũng hết mực yêu thương, gia đình cũng là lựa chọn hàng đầu của tôi, nhưng chuyện tình cảm, hôn nhân là chuyện cả đời, tôi và anh có thể thuyết phục gia đình mà. Tôi nghĩ tới cái chết ngay giây phút anh nói không yêu, không quên người cũ. Cảm giác như ngàn nhát dao đâm nát tâm can, tôi không biết phải làm gì ngoài khóc, gào thét. Giờ anh vẫn bên tôi, quan tâm, chăm sóc, nhưng tôi không dám chắc anh có thấy vui không khi làm như vậy hay chỉ tội nghiệp tôi thôi. Chuyện anh tiếp tục ở bên là do tôi đã cầu xin anh để được như vậy, tôi không thể để anh đi như thế được. Sống không xong, mà chết lại có lỗi với gia đình. Tôi đau đớn quá!

Huyền

