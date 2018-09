Đòi hủy hôn vì bạn gái mời người yêu cũ dự đám cưới

Chúng tôi chỉ chờ ngày làm đám cưới nhưng khi mà thiệp hồng đã phát anh lại có thể phũ phàng muốn hủy hôn với tôi chỉ vì lý do tôi mời cưới người bạn trai cũ.

"Tôi và cô sẽ hủy hôn, để cho cô trọn vẹn với tình yêu cũ". Một tin nhắn ngắn gọn mà khiến tim tôi đau nhói. Tôi không sợ hủy hôn, tôi không sợ mất danh dự, mà tôi đau, vì người chồng sắp cưới của mình cư xử như một kẻ điên cuồng. Chỉ vì thấy tôi có ý định mời người yêu cũ, mà anh có thể sẵn sàng đòi hủy hôn lễ, cắt đứt tình tốt đẹp hơn một năm trời qua ư?

Ra trường với tấm bằng loại giỏi, tôi biết mình có đủ tự tin để bám trụ ở đất thị thành nhưng nghe lời bố mẹ tôi trở về quê hương làm việc. Tôi và anh làm chung một chỗ nên ngay khi mới vào tôi được anh giúp đỡ rất nhiều. Qua một năm quen biết và qua lại, thấy anh cũng thật lòng yêu tôi và phần nhiều cũng do hai gia đình vun vén nên chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân. Mẹ tôi thường nói, con gái an phận nhà chồng, không cần học cao hay giỏi giang cho lắm, chỉ cần lấy được tấm chồng gần và thương yêu mình hết lòng là được. Nghe lời bố mẹ tôi từ bỏ mối tình thời sinh viên đầy mơ mộng và hoãi bão để cưới anh.

Chúng tôi đã đính hôn và chỉ chờ ngày làm đám cưới nhưng hôm nay khi mà thiệp hồng đã phát anh lại có thể phũ phàng muốn hủy hôn với tôi chỉ vì lý do tôi mời cưới người bạn trai cũ.

Hồi còn là sinh viên tôi có yêu một anh chàng khác tỉnh. Tình yêu sinh viên của tôi thật đẹp với bao ước hẹn và không hề toan tính. Anh là một kỹ sư xây dựng nên thường xuyên phải đi công trình, có khi mấy tháng anh mới có thời gian về thăm tôi. Biết tôi thiệt thòi nên dù xa nhau nhưng anh lúc nào cũng gọi điện động viên tôi cố gắng học tập. Anh đã về nhà tôi ra mắt nhưng bị bố mẹ tôi phản đối kịch liệt vì lo tôi sẽ khổ. Bố mẹ đã làm mọi cách để tách tôi khỏi anh bằng cách đưa tôi về quê làm việc. Tôi và anh dần dần xa cách từ đó. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc cũng như chia sẻ chuyện tình cảm của hai đứa. Dù không còn yêu nhau nữa nhưng chúng tôi vẫn là bạn tốt và trân trọng nhau. Anh hứa nhất định đám cưới tôi anh sẽ về chia vui và chúc tôi hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Theknot.

Nhưng khi chồng chưa cưới của tôi nhìn thấy thiệp mời có tên người yêu cũ, anh đã cáu gắt và chỉ trích tôi. Anh nói: "Tại sao tình cảm anh dành cho em nhiều như vậy mà cô vẫn thương nhớ người cũ? Trong ngày trọng đại em lại muốn nhìn thấy thằng đó hơn là nhìn thấy mặt anh hay sao?".

Tôi như sững người lại khi nghe những lời đó. Anh bảo "tình cũ không rủ cũng đến", rồi anh giật lấy điện thoại và đọc ngấu nghiến những tin nhắn giữa tôi và người yêu cũ nói chuyện. Anh như không còn là chính anh nữa. “Anh thật sự mong em hạnh phúc. Người đàn ông đó thật may mắn khi có được em. Nhất định ngày em cưới anh sẽ có mặt để chúc phúc cho em”. Anh đọc đi đọc lại tin nhắn đó với cái giọng kéo dài ra từng chữ. “Tôi may mắn à, anh ta đang tiếc rẻ cô đấy. Hay là cô quay về với anh ta đi cho anh ta đỡ tiếc. Vẫn còn kịp đấy”, anh đay nghiến. Mặc cho tôi thanh minh, mặc do những dòng nước mắt ấm ức lăn dài trên má tôi, anh vẫn không ngừng xỉ vả tôi. Anh nói tôi đã lừa dối tình cảm của anh dành cho tôi, anh nói tôi lăng nhăng, không chung thủy. Anh còn bảo: "Nếu có nó thì không có tôi, cô thích thì cô đi mà cưới thằng đó".

Tôi đã giải thích rất nhiều cho anh hiểu rằng tôi với người yêu cũ chỉ còn coi nhau là bạn nhưng anh không nghe. Anh bắt tôi phải gọi điện cho người yêu cũ nói rằng tôi không thích anh ấy tới dự đám cưới của tôi thì anh mới chịu tiếp tục cuộc hôn nhân này. Lần đầu tiên anh xưng "cô - tôi" với tôi. Tôi bỗng dưng thấy sợ.

Tôi không hiểu sao anh không chịu nhìn nhận mối quan hệ giữa tôi và người yêu cũ là bình thường, sự có mặt của anh trong ngày cưới cũng là vì tình nghĩa bạn bè, là xã giao. Tôi sẽ sống ra sao trong suốt quãng đời còn lại với một người chồng ghen tuông vô lý như thế đây?

Phương Diệu

