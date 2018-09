Đi với những cô gái khác tôi đều so sánh họ với tình cũ

Tôi chẳng thể quên được em, mỗi lần tiếp cận cô gái khác, tôi đều có sự so sánh với em, đặc biệt là cách em hay tâm sự với tôi.

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện tình yêu của mình, đó là câu chuyện đã có sự bắt đầu, có đổ vỡ, có sự trở lại nhưng chưa bao giờ là kết thúc. Tôi là một cậu bé ít nói, học hành chỉ kha khá và cũng gọi là biết hát một chút. Cô ấy thì khác, xinh xắn hoạt bát và có nhiều anh theo đuổi nữa. Chúng tôi biết nhau từ khi học cấp 3, có lẽ cả 3 năm cấp 3 cô ấy chưa bao giờ để ý đến tôi luôn (chán thật đấy). Tôi lại luôn để ý và yêu thầm cô ấy từ khi nào không hay. Thời đó bố tôi nghiêm lắm, không cho dùng điện thoại ở lớp dù chỉ là con máy cục gạch, còn không cho phép yêu đương mà phải tập trung học hành.

Tôi cứ như thế cho đến khi học hết lớp 12 rồi thi tốt nghiệp xong thì cũng có điện thoại dùng. Tôi bắt đầu hàng ngày nhắn tin nói chuyện với cô ấy, trước đó chúng tôi cũng ở trong nhóm bạn chơi thân rồi nhưng chưa yêu thôi. Ngày nào cũng vậy, cứ nói chuyện thành quen, thế là chúng tôi thích nhau từ khi ấy. Rồi tôi thi đại học đỗ dù không thích trường đó lắm. Còn cô ấy thiếu may mắn nhưng cũng đạt nguyện vọng vào một ngôi trường ở Hà Nội. Tuy có tình cảm rồi nhưng vẫn chưa chính thức yêu nhau đâu vì cô ấy cũng là con gái mà, phải kiêu. Một lần đi chơi ở công viên, đi đạp vịt, tôi bất ngờ trao nụ hôn đầu đời cho cô ấy, chúng tôi chính thức yêu nhau.



Từ ngày đó, cứ đến cuối tuần là chúng tôi lại rủ nhau đi chơi, đèo nhau trên chiếc xe đạp đi khắp chốn Hà Nội, giản dị nhưng lại rất vui. Tôi và em đều biết nấu ăn nên ít khi đi ăn quán mà ở nhà tự chế biến những món khoái khẩu, ăn xong lại ngồi cùng nhau ngắm trăng, hóng mát... và vài việc khác nữa. Đó là một cô gái tuyệt vời, xinh đẹp, chăm chỉ và biết quan tâm chia sẻ. Mặc dù tôi chẳng có gì và còn gây ra lỗi lầm lớn là bỏ học nhưng cô ấy vẫn luôn bên cạnh tôi. Thời gian trôi, chúng tôi đã yêu nhau được hơn 2 năm, vui buồn đều có cả nhưng rồi chính tôi lại là người làm em buồn. Ngày đó, tôi bỏ học đại học do mải chơi game dẫn đến kết quả yếu kém, gia đình tôi thất vọng lắm và bố còn đánh cho tôi 3 cái thật đau dù lúc đó tôi đã lớn.



Tôi được gia đình đầu tư tiếp tục cho đi học nhưng là đi du học nước ngoài, tôi quyết tâm đi để sửa chữa những sai lầm của mình và không để gia đình phải thất vọng lần nữa. Vậy là yêu nhau được 2 năm 2 tháng chúng tôi phải xa nhau. Học tập ở nước ngoài, tôi làm quen với môi trường mới, bạn bè mới, đi học và đi làm thêm nhiều nên chúng tôi cũng bớt thời gian dành cho nhau. Cái gì đến cũng đến, tôi và em giận nhau, có lúc còn không liên lạc đến cả chục ngày. Với cảm giác của một người con gái chắc chắn em đã biết trong lòng tôi có người khác, em không níu kéo nhưng tôi biết em rất yêu tôi. Tôi đã làm em rất rất buồn khi nói chia tay.



Tôi lại tiếp tục lao đầu vào học và đi làm thêm để gia đình không phải gửi tiền sang. Cũng song song đó tôi luôn tìm kiếm một người con gái để có thể cùng chia sẻ vui buồn, nhưng suốt 2 năm đều tay trắng, đơn phương có, người thích mình cũng có, cả một mối tình ngắn ngủi nữa. Còn em học xong, ra trường và đi làm, thỉnh thoảng tôi cũng nhắn tin nhưng ngại nên không hỏi nhiều, chỉ biết em vẫn chưa yêu ai khác sau 2 năm xa tôi.



Tôi không biết em có còn chút tình cảm nào với mình nữa không khi em cũng đốt hết những bức thư tay, những món quà ngày xưa rồi. Tôi lại chẳng thể quên được em khi mỗi lần tiếp cận cô gái khác tôi đều có sự so sánh với em, đặc biệt là cách em hay tâm sự với tôi. Tôi phải làm sao đây?

