Để Valentine không là nỗi sợ của nàng độc thân

Ngày 14/2 này, những nàng còn lẻ bóng hãy tự biến sự cô đơn thành món quà thú vị để tận hưởng với bạn bè và người thân.

Nhìn những cặp đôi hạnh phúc ở xung quanh, ở nhà gặm nhấm nỗi buồn, xem tivi và lên mạng, lờ đi cái ý nghĩa của ngày này và coi nó chả khác gì những ngày khác trong năm thường là thực đơn của những người độc thân trong ngày lễ tình nhân. Nhưng có ai quy định rằng phải có đôi có cặp mới có thể hưởng thụ Valentine?

Nếu bạn là những người độc thân thì dưới đây là một số trong hàng ngàn việc bạn có thể làm để hưởng thụ V-day. Yourtango cho hay ngày 14/2 không phải ngày tôn vinh sự lãng mạn mà là ngày để chúc mừng tình yêu, có thể là tình yêu dành cho chính mình, tình yêu bạn bè, tình yêu cộng đồng và thế giới.

Chiều chuộng bản thân

Vì ngày Valentine là ngày lễ tình yêu nên hãy dành cả ngày để yêu chính mình. Điều này hoàn toàn hợp lý. Làm việc với tâm lý thoải mái và tự thưởng một bữa ăn tuyệt vời hay mua một cái gì đó cho bản thân. Hãy làm những gì bạn thích. Có thể sẽ có những người nói với bạn rằng bạn làm thế chỉ vì mình quá cô đơn. Nhưng bạn thực sự yêu bản thân và không ai là không yêu chính mình. Tự chiều chuộng bản thân không phải là điều khiến bạn cảm thấy ngại ngùng xấu hổ mà hãy tự hào về điều đó. Cho đến cùng thì không ai có thể chiều chuộng bản thân bạn tận tâm hơn chính bạn được.

Bận rộn

Nếu chiều chuộng bản thân nghe có vẻ hơi buông thả, vậy thì hãy làm theo hướng hoàn toàn ngược lại. Sử dụng ngày này để tạo lập kế hoạch cho tương lai, xử lý mọi vấn đề bạn cần giải quyết, đảm bảo sự thăng tiến trong sự nghiệp… Tin tôi đi, bạn sẽ cảm thấy tự tin và tươi sáng hơn khi nghĩ đến tương lai của chính mình với kế hoạch bạn đề ra. Ít nhất thì bạn cũng có thể tự trang trí lại phòng mình để mang đến một điều mới phải không?

Yêu một điều gì đó mới

Bạn có hứng thú với những lớp học Yoga chứ? Muốn đi học vài điệu nhảy cuốn hút? Hay bạn muốn học nấu món ăn của Brazil? Tự thách thức chính mình với những gì bạn chưa bao giờ làm hay những điều bạn muốn làm nhưng chưa có cơ hội.

Ảnh minh họa.

Gửi tình yêu đến mọi người

Các nghiên cứu cho thấy rằng lòng tốt và tình yêu có thể lan truyền nhanh hơn bệnh dịch. Vậy hãy tự mình bắt đầu lan truyền những điều tươi đẹp đó. Hãy gửi những tấm thiệp V-day ghi lời yêu thương đến những người xung quanh bạn, có thể là đồng nghiệp, bạn bè hay người bán cà phê cho bạn. Bên cạnh đó, nếu bạn có thời gian, bạn có thể đi tình nguyện ở địa phương và giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Nhìn những người xung quanh vui vẻ và hạnh phúc chỉ vì những hành động nhỏ của bạn là một chuyện đầy ý nghĩa và tốt đẹp. Bạn sẽ cảm thấy rõ cái gọi là tình yêu và dường như bạn tin hơn vào cái gọi là "make the world a better place" (biến thế giới thành nơi tốt đẹp hơn).

Mở tiệc

Các cô gái có thể đi đến một nhà hàng, một quán cà phê hay đến bar để tự tổ chức một bữa tiệc, một bữa chúc mừng ngày lễ V-day để cùng vui vẻ, cùng tỏa sáng. Biết đâu đấy, có thể bạn tìm thấy tình yêu từ đó thì sao?

Tìm ra những thứ bạn muốn trong tình yêu

Chúng ta đều biết bài viết này không hề liên quan chút gì đến sự lãng mạn trong tình yêu. Nhưng hãy tin rằng ngay cả khi bạn không muốn vào thời điểm này hay không hề tin tưởng vào nó thì tất cả mọi người, bao gồm cả bạn, đều có thể yêu. Và thường thì chuyện đó sẽ đến vào lúc bạn không trông chờ nó nhất. Thế nên hãy dành thời gian để viết ra một số mục tiêu và kỳ vọng của bạn trong tình yêu. Cho dù bạn có muốn độc thân thêm 10 năm nữa hay muốn hẹn hò ngay trong tháng thì sự chuẩn bị này sẽ giúp mọi thứ trở nên dễ dàng và tuyệt vời hơn.

Trà Xanh