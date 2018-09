Để chồng bớt lăn tăn, bạn gái nên làm màng trinh giả 

Nếu bạn chắc chắn yêu người đàn ông đó, sẽ chung thủy bên nhau, việc làm lại một cái màng giả có thể là việc nên làm.

Đàn ông lúc trà dư tửu hậu thường nói chuyện với nhau về phụ nữ, nhất là khi trong cuộc rượu có người đàn ông cao niên, am tường, họ thường nói về cách chọn vợ. Đa số đàn ông thống nhất họ thích người vợ biết điều, quan tâm đến gia đình và còn trinh. Hai điểm đầu sẽ không nhiều người phản đối, nhưng có lẽ điểm thứ 3, điểm nhạy cảm này sẽ khiến nhiều chị em không đồng tình, thậm chí phản đối kịch liệt. Những lý do để phản đối có nhiều, có thể kể ra một vài lý do tiêu biểu như sau.

Thứ nhất, phụ nữ cho rằng như vậy là không công bằng, ích kỷ. Đa số đàn ông đều có quan hệ trước hôn nhân, thậm chí nhiều người còn vui chơi theo kiểu tưng bừng trước hôn nhân với suy nghĩ “Trẻ không chơi, già đổ đốn”, các anh đâu còn trinh nguyên đến trước khi cưới, vậy tư cách ở đâu để mong chờ một người vợ trinh nguyên.

Thứ hai, phụ nữ cho rằng chỉ những gã ích kỷ, cổ hủ mới khư khư mong chờ cái màng mỏng chẳng có ý nghĩa gì như vậy. Nếu cần, chỉ với dăm ba triệu đồng và vài tiếng đồng hồ người ta có thể mua được ngay cái màng đó. Chẳng nhẽ tình yêu của các anh, niềm tin của các anh chỉ đáng giá như vậy hay sao?

Thứ ba, nếu người đàn ông đó tốt, vị tha, yêu thương bạn thực sự thì sẽ chẳng quan tâm đến điều đó. Chỉ cần biết bạn yêu thương họ thực lòng, bạn là người chung thủy, vậy là đủ cho một hạnh phúc gia đình.

Tôi là người đàn ông trưởng thành, nghiêm túc và được giáo dục đầy đủ, có thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài, không phải người cố chấp hay cổ hủ nhưng tôi vẫn cho rằng ba mong muốn đàn ông đưa ra khi chọn vợ như nêu trên là hoàn toàn xác đáng.



Tôi cũng chưa có vợ nhưng có lẽ điều đó sẽ sớm xảy ra, chỉ xin bàn về vấn đề thứ ba trong những mong muốn của đàn ông. Mặc dù quan điểm thông thường của tôi là không quan trọng điều đó, nhưng mỗi khi có chút men say tôi vẫn nhận ra rằng tôi cũng mong muốn một người vợ còn trinh nguyên.

Cũng phải nói tôi chưa từng cướp đi sự trong trắng của cô gái nào. Tôi từng có bạn gái, tính đến thời điểm này đã có 5 cô bạn gái rồi. Phụ nữ đa dạng và bí ẩn, mỗi người mang đến cho tôi một cảm xúc. Có người nhiều tâm sự luôn mang đến cảm giác buồn man mác, có người yếu đuối mang đến cảm giác cần sự che chở, có người thông minh mang đến niềm vui trong những câu chuyện… Khi yêu, tôi thật lòng và thực sự quan tâm đến bạn gái mình. Tôi lắng nghe mong muốn từ phía họ, cố gắng làm những điều khiến họ vui lòng, bối rối khi họ bất chợt rơi nước mắt.

Trong số người bạn gái này có một người yêu lần đầu tiên. Cô gái này vẫn còn trong trắng. Những lúc bên nhau, ý muốn chiếm hữu, cảm giác muốn khám phá luôn dâng lên trong tôi, nhưng cuối cùng tôi đã không làm như vậy. Tôi nghĩ rằng chẳng biết mình có cưới cô ấy hay không và rằng nếu mình làm điều đó thì thật tham lam và ích kỷ.

Tôi khá hiểu tâm lý phụ nữ thông qua đọc sách, xem phim, tiếp xúc trực tiếp và nghe kinh nghiệm của những người đi trước. Những cô gái được giáo dục đầy đủ sẽ không dễ dàng cho đi thứ đó. Chỉ là người họ hết lòng yêu thương, tin tưởng và tôn trọng họ mới dâng hiến. Do vậy, nếu một cô gái được giáo dục đầy đủ mà không còn trinh nguyên khi đến với bạn, hẳn là cô ấy đã trải qua một mối tình rất sâu đậm. Thực ra với người đàn ông có học thức, cái màng kia thực sự chẳng quan trọng, nhưng cái mối tình sâu đậm kia có thể là hiểm họa cho hôn nhân về sau.



Đàn ông sống hướng tới tương lai nhưng phụ nữ lại sống với quá khứ, chẳng có người phụ nữ nào thực sự quên được người đàn ông đầu tiên trong đời mình. Biết đâu trong cuộc sống đầy rẫy những lo toan, bạn, người đàn ông của cô ấy đôi lúc lơ đễnh trách nhiệm quan tâm đến người vợ và rồi bất chợt khi đó mối tình sâu đậm kia lại đâu đó hiện ra. Phụ nữ được quan tâm họ thấy ấm áp và tin tưởng, dễ bị sa chân, nhất là với tình cũ. Điều này thực sự là mối quan tâm lớn đối với đàn ông khi họ có ý muốn chấp nhận người con gái không còn trinh nguyên trở thành vợ mình.

Do vậy khi chọn vợ, nhiều người đàn ông có thiên về hướng an toàn. Họ chọn những cô gái họ biết rõ, những người yêu lần đầu tiên. Như vậy, không những họ chẳng có cái lo lắng khổng lồ kia, thậm chí đến cái màng kia cũng vẫn còn ở đó, đảm bảo hơn cho sự an toàn của hôn nhân trong tương lai.

Tôi cho rằng những cô gái nếu từng yêu, từng dâng hiến và không còn trong trắng, khi tìm được một người đàn ông tốt, bạn không nhất thiết phải kể về người đàn ông cũ của mình. Rồi nếu bạn chắc chắn yêu người đàn ông đó, sẽ chung thủy bên nhau, việc đi làm lại một cái màng giả có thể là việc nên làm để khiến người đàn ông của bạn bớt lăn tăn, tin tưởng hơn và toàn tâm toàn ý hướng tới hôn nhân hạnh phúc.

