Cuộc sống địa ngục từ khi cưới chồng

Khi cặp bồ với người phụ nữ này, chồng về ruồng rẫy vợ con. Cô ta kém tôi 10 tuổi, không xinh đẹp cũng chẳng giỏi hơn tôi.

Sắp một năm nữa trôi qua, nhìn lại cả quãng thời gian dài, chưa bao giờ cuộc sống có nhiều biến động và buồn như năm nay. Không biết phải dùng từ ngữ nào khi tả về cuộc sống hiện tại. Tôi vẫn làm việc, chăm lo gia đình nhưng trong lòng lúc nào cũng có mối lo lắng, buồn khủng khiếp. Chồng giờ đây đã là một con người khác hoàn toàn, anh bất cần đời và thực sự không còn tình cảm gì với tôi và gia đình.

Tôi không biết đích xác lý do từ đâu, nhưng cũng đoán một là do anh cờ bạc nợ nần nhiều quá, dù tôi đã trả rất nhiều nhưng vẫn chưa hết; hai là công việc của anh khó khăn mà lại không có tiền để anh ăn chơi như xưa; ba là anh đã có người phụ nữ khác. Nói chung khi một con người thay đổi theo chiều hướng xấu thì phải có lý do, không ai tự dưng lại như vậy cả.



Tôi thất vọng vì chồng nhiều, nói thực bây giờ đối với tôi, anh đừng lấy tiền của nhà đi là may rồi chứ chẳng trông ngóng gì. Anh không có tiền, say xỉn suốt ngày, về nhà là lăn ra ngủ và nếu không được như ý thì anh cáu giận. Đầu tiên tôi còn nghĩ, còn muốn lấy lại cảm xúc vợ chồng, còn muốn rủ anh đi đổi gió nhưng bây giờ thực sự chán, cứ để chuyện gì đến sẽ đến. Anh không thay đổi theo chiều hướng tích cực mà ngày càng xấu hơn.



Con người anh vốn dĩ không bản lĩnh, nếu ham muốn cái gì là không thể dứt ra được, tôi cũng chẳng mong gì anh tốt lên, con người anh từ trước đến giờ vẫn vậy chẳng qua bây giờ mới bộc lộ hết mà thôi.



“Giang sơn khó đổi bản tính khó dời” mà, tôi đã nhìn thấy tương lai đen tối, muốn bỏ chồng nhưng không đủ quyết tâm và lòng can đảm để làm việc đó, còn anh cũng chẳng thích cái gia đình này nữa rồi. Nói chung tôi thất vọng rất nhiều và cho dù có thế nào sự việc cũng không bao giờ tốt hơn được. Chồng bây giờ không thuộc về tôi nữa, còn thuộc về ai có lẽ chỉ có anh biết. Không biết anh có hiểu được tâm trạng một người vợ như tôi không? Tôi căm giận anh, nếu cuộc sống này tồi tệ với tôi như vậy, có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa mà cố gắng.



Nhìn các con tôi thấy xót xa, chúng sẽ ra sao nếu bố mẹ mỗi người mỗi ngả, tôi không muốn các con thiệt thòi khi đã sinh ra trên cõi đời này, nhưng cũng không muốn mãi sống với một người đàn ông tệ như vậy. Tôi đã quá chán nản rồi. Ngày nào anh cũng về muộn và say xỉn, còn nếu không thì không về nhưng không biết đi đâu. Tại sao tôi lại chán cuộc sống vợ chồng này đến vậy cơ chứ, anh đã lấy tôi và làm cuộc sống của tôi đen tối. Tôi hận anh.



Tôi và anh yêu nhau từ hồi còn là học sinh phổ thông sau đó học xong đại học một năm mới cưới. Chúng tôi yêu nhau 8 năm, đủ để cho tình yêu chín muồi không phải là nông nổi. Ngay từ khi yêu nhau anh đã là người ham mê cờ bạc khiến cả gia đình nghĩ rằng tôi là thủ phạm của việc đó. Ngày đó tôi bị gia đình anh coi thường nhiều vì nghĩ tôi chơi bời chứ họ không tin anh cờ bạc.



Lấy nhau được mấy năm anh lại tiếp tục cờ bạc, tôi phải vay mượn trả nợ, mong anh nhận ra sai lầm mà sửa chữa nhưng hình như cờ bạc đã ăn vào máu rồi nên khó mà dứt ra được. Anh lại một lần nữa đi vào vết xe đổ của chính mình mà lần này số tiền rất lớn. Bao nhiêu tiền của vợ chồng 10 năm tích cóp được cộng với tôi cắm sổ đỏ vay ngân hàng cũng trả được hết số nợ của anh. Nhưng hình như tôi đã nhầm, số tiền đó không phải toàn bộ, anh vẫn còn nợ nữa, rồi lại chơi cờ bạc, cá độ bóng đá. Tôi buồn vì mất tiền thì ít mà vì mất lòng tin vào chồng nhiều. Tại sao anh lại không thể nào thay đổi?



Ngày lấy nhau chúng tôi nghèo lắm, về nhà chồng không có tiền, thu gom được tiền cưới bao nhiêu lại gom vào trả nợ tiền cờ bạc hồi còn sinh viên cho anh. Bố mẹ khuyên không nên lấy người đàn ông như vậy, nó sẽ không bỏ được cờ bạc rồi tôi sẽ khổ. Nhưng lúc đó vì quá yêu anh, tôi đã nói với bố mẹ dù lấy xong có đi ăn mày tôi cũng chấp nhận. Vậy mà đến bây giờ chúng tôi cưới nhau đã 10 năm mà anh chẳng thay đổi, ngày càng tồi tệ hơn.

Bây giờ tối đến anh chẳng về nhà, lúc nào cũng bảo anh đi công việc rồi bận việc này việc khác, có rất nhiều lần anh nói dối mà tôi không biết mục đích là gì. Thêm vào đó tình cảm vợ chồng sứt mẻ, anh về nhà không còn ham muốn như trước, thậm chí về nhà là lăn ra ngủ, về sớm ngủ sớm, chẳng quan tâm gì đến cảm giác của vợ.



Tôi có chồng như không, anh cũng chẳng bao giờ quan tâm đến các con. Nhiều hôm vợ chồng ân ái mà anh bỏ giữa chừng khiến tôi nghĩ ngợi nhiều. Anh là người khoẻ mạnh, chỉ tháng trước sinh lý rất tốt, nếu tôi không đáp ứng được anh còn mộng tinh nhưng bây giờ nằm bên tôi mà anh như khúc gỗ. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nghi ngờ anh bồ bịch ở ngoài nhưng đương nhiên là anh chẳng phủ nhận cũng chẳng công nhận.



Tôi là người phụ nữ đoan chính, không lăng nhăng, cũng xinh đẹp quý phái, giỏi giang, thu nhập thập chí cao hơn anh, cho dù chồng đối xử như vậy nhưng chưa bao giờ tôi dám phản bội. Hôm nay tôi phát hiện một sự thật động trời mà có trong mơ tôi cũng không nghĩ đến, anh đã có bồ, thậm chí nhiều bồ mấy năm rồi chứ không ít. Tôi và gia đình khuyên nhủ thế nào anh cũng không bỏ cô bồ đó, hơn nữa bồ của anh còn luôn tục nhắn tin chửi mắng tôi.



Nhiều lúc tôi muốn thuê người dằn mặt cô ta nhưng nghĩ tại chồng mình cả nên không làm việc đó. Hình như mình càng lịch sự càng nhịn thì họ càng lấn tới và công khai hơn. Tôi đã mấy lần đưa đơn ly hôn lên tòa mà không bỏ được vì lại nghĩ đến các con, hơn hết tôi tin sẽ có ngày chồng quay về với mẹ con tôi. Ai biết chuyện cũng khuyên tôi nên dứt khoát ly hôn, không thể sống với người đàn ông như vậy, một kẻ phản bội trơ tráo.



Phải nói thêm trước kia chồng rất yêu tôi, chỉ khi cặp bồ với người phụ nữ này mới về ruồng rẫy vợ con, cô ta kém tôi 10 tuổi, không xinh đẹp cũng chẳng giỏi hơn tôi. Chồng vì cái mới lạ mà bỏ cả gia đình, có lẽ tôi nghĩ anh yêu cô ta thật. Tôi thực sự buồn lắm, có lúc nghĩ đến cái chết để quên đi tất cả.



Hiện tại tôi thực sự bế tắc, không có cách nào để kéo chồng về, bỏ chồng là việc tôi không hề muốn. Qua những tin họ nhắn cho nhau tôi biết anh rất yêu nên việc nhà tôi có chuyện gì là chồng lại kể cho cô ta biết hết. Xin nói thêm là cô ta cứ vờ như nhắn tin nhầm những tin nhắn yêu đương đó vào máy tôi, thế mới thấy cô ta thật trơ tráo và độc ác. Hơn lúc nào hết tôi mong nhận được lời khuyên từ các bạn độc giả. Chân thành cảm ơn.

Tâm

