Có chồng con rồi tôi vẫn 'say nắng' người đàn ông mới gặp qua mạng

Anh cũng có vợ và con gần một tuổi, gia đình anh cũng rất hạnh phúc.

Tôi 28 tuổi, đã lập gia đình và có bé gần 3 tuổi. Gia đình rất hạnh phúc, công việc của vợ chồng tôi ổn định, chuyện vợ chồng cũng không có vấn đề gì. Nếu vậy thôi tôi đã không mang tâm trạng khó xử như thế này. Thời gian gần đây, do công việc nên tôi có nói chuyện, trao đổi công việc với một khách hàng nam. Không hiểu sao cả tôi và anh đều "say nắng" nhau từ giọng nói và hình ảnh coi được qua mạng xã hội (chưa gặp nhau ngoài đời lần nào do khoảng cách địa lý khá xa). Tôi cũng không bao giờ có ý định gặp người ta, vì chắc chắn nếu gặp là chúng tôi sẽ phá nát hạnh phúc của 2 gia đình.

Ảnh minh họa.

Anh cũng có vợ và con gần một tuổi, gia đình anh cũng rất hạnh phúc. Không hiểu sao tôi và anh lại bị "say nắng" như vậy, có thể nói điện thoại cả ngày mà không hết chuyện. Chắc tôi và anh có quá nhiều điểm chung. Thực sự, tôi rất yêu gia đình, muốn thoát khỏi "cơn say nắng" này để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Nhưng nói thì dễ mà làm rất khó. Mong quý độc giả hãy cho tôi lời khuyên.

Dương

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.