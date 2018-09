Chưa báo hiếu được cha mẹ nên tôi chẳng an tâm lấy chồng

Ba mẹ mong muốn tôi góp 800 triệu đồng mới trả xong nợ và xây được nhà, ba mẹ sẽ vui vẻ an tâm hưởng tuổi già.

Tôi 30 tuổi, gia đình không dư giả gì. Tôi là người năng động, có năng lực nhưng sự nghiệp chỉ trung bình do không tập trung và chuyện tình yêu tuổi trẻ làm ảnh hưởng. Tôi đang làm cho một công ty trong nước, lương tầm 30 triệu đồng/tháng nhưng không dư nhiều, mỗi tháng chỉ dư tầm 10 triệu đồng. Tôi không phải gửi tiền cho gia đình nhưng ba mẹ có một tâm nguyện là muốn được xây lại căn nhà đã cũ dưới quê, vì đất dưới quê khá rộng nên xây nhà cũng khá đắt, gia đình tôi không có khả năng và còn một số nợ.

Ba mẹ mong muốn tôi góp 800 triệu đồng thì mới trả xong nợ và xây được nhà, ba mẹ sẽ vui vẻ an tâm hưởng tuổi già, lúc đó tôi lấy chồng sẽ an lòng hơn. Hiện tại, tôi không biết khi nào mới tích góp đủ 800 triệu đồng. Gia đình và bạn bè cho rằng mức tiêu xài của tôi cao so với lương và so với bạn bè trang lứa, tôi cũng hiểu điều đó nhưng việc giảm lại rất khó khăn. Cho dù giảm lại cũng không biết khi nào đủ tiền xây nhà, và tôi cũng phải lo tích góp cho bản thân mình nữa.

Tôi có bạn trai được 4 năm rồi, anh đề cập cưới xin nhưng tôi chưa an lòng để cưới. Tôi không muốn nói lý do như vậy vì không muốn bạn trai nghĩ gia đình bắt ép tôi và có cái nhìn không thiện cảm về ba mẹ tôi. Bây giờ ba mẹ cũng muốn tôi lấy chồng vì tôi 30 tuổi rồi, nhưng tôi chưa thấy vui vẻ vì chưa thực hiện được tâm nguyện của ba mẹ. Mong mọi người chia sẻ.

Nga

