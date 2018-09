Chồng thường xuyên lên mạng tìm gái lạ

Sau khi bị tôi phát hiện, anh hứa bỏ thói quen tìm gái, nhưng thời gian ngắn lại 'ngựa quen đường cũ'.

Tôi lấy chồng được 5 năm và sinh công chúa đầu lòng hơn 4 tuổi. Ngay từ khi mới lấy nhau được một tháng, chồng đã bán nhẫn cưới để tiêu pha mà không hỏi tôi. Sau đó đến tháng thứ 3, khi mang trong mình giọt máu của chồng, tôi giật mình phát hiện anh thường xuyên lên mạng làm quen các cô gái, lúc đó tôi rất đau khổ vì mới cưới anh đã làm thế.

Để không ảnh hưởng đến thai nhi, tôi đã xin về nhà mẹ đẻ vài ngày. Khi đó bố mẹ chồng gọi tôi về và anh hứa sẽ không lên mạng nữa. Nhưng chứng nào tật nấy, chỉ được vài tháng anh lại "ngựa quen đường cũ", lên mạng làm quen các cô gái, thậm chí còn hẹn gặp các cô đi chơi và nói dối chưa có gia đình. Tôi âm thầm theo dõi và gọi điện cảnh cáo cô gái đó, rằng anh đã có gia đình nên họ cũng tự rút lui. Thỉnh thoảng chồng đi chơi cờ bạc thâu đêm, mỗi lần đi chơi đều không nói gì, gọi điện hỏi anh mới nói, cứ những lúc đó chúng tôi lại xích mích, cáu quá anh đã đánh tôi đồng thời đập 3 điện thoại của tôi.

Ảnh minh họa

Gần đây nhất vợ chồng xung đột to do tôi vô ý làm vỡ đồ và anh đã đánh tôi khá đau. Do thỉnh thoảng bị đánh và chứng kiến tận mất chồng làm quen chục cô gái trên mạng, phần vì muốn chồng sửa đổi tính nết không lên mạng làm quen các cô gái nữa nên tôi đã xin phép bố mẹ chồng ly thân về ngoại ở. Do công việc của tôi khá bận và bố mẹ chồng nghỉ hưu nên tôi để con gái ở lại với ông bà nội chăm sóc. Hàng ngày, tôi đến thăm con rồi tối mới về ngoại ngủ, mỗi lần về nhà chồng thì 2 vợ chồng như người xa lạ, không nói chuyện. Tính đến nay đã 3 tháng ly thân mà chồng không gọi tôi về. Rồi ông nội nhà chồng mất, bố mẹ chồng gọi về lo hậu sự nên tôi đã quay về nhà chồng luôn. Hiện tôi đã trở về nhà chồng được 2 tuần nhưng vợ chồng không nói chuyện nhiều, chồng còn công khai với tôi là đã có người khác một tháng nay, tôi biết đó là người anh mới quen trên mạng.



Do còn yêu chồng và không muốn đứa con thiếu thốn tình cảm, muốn con có gia đình hạnh phúc nên tôi đã nói chuyện rằng anh không nên phá hoại tổ ấm gia đình chỉ vì ham muốn thể xác, yêu cầu chồng không cài mật khẩu điện thoại rồi chat chit, sớm trở lại tổ ấm gia đình thật sự, chúng tôi sẽ cùng nhau sửa chữa cũng như vun đắp cho con. Thế mà chồng không nghe, hay đi chơi về khuya, có hôm đi thâu đêm đến sáng mới về. Hai tuần nay, tôi ở nhà chồng, mỗi ngày trôi qua như ngục tù vì anh hờ hững, không quan tâm đến sự xuất hiện của vợ, con ốm anh cũng đi. Tôi vẫn cố gắng quan tâm, chăm sóc anh nhiều hơn nhưng dường như không ăn thua vì anh đã có người khác trong thời gian vợ chồng ly thân. Tôi nhờ bố mẹ chồng can thiệp và khuyên anh nên tỉnh ngộ, rời xa thế giới ảo nhưng bố mẹ chồng nói hai đứa tự giải quyết, nếu không giải quyết được thì ly dị.

Nhiều người khuyên tôi nên ở lại nhà chồng, cứ để cho anh đi chơi gái, chán rồi sẽ quay về với vợ con hoặc thuê người theo dõi chồng cặp với ai để làm cho ra lẽ. Cũng có người khuyên tôi nên bỏ chồng vì đó là bản chất, máu đã ngấm trong người thì khó bỏ được. Tôi chỉ lo nếu ly dị thì mẹ con tôi sẽ về ngoại ở nhưng con gái bé nhỏ của tôi sẽ thiệt thòi. Tôi rất suy sụp, xin các bạn cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn!

Hòa

