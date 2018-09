Chồng thờ ơ với sex

Hôm nào anh cũng ôm tivi đến 12h đêm, nếu không lại đi nhậu rồi về nằm ôm gối quay lưng vào vợ ngủ ngon lành.

Tôi không biết tâm trạng của mình giờ sao nữa, cô đơn và trống rỗng quá. Chắc ít có ai tin được cảm giác ấy là của một người phụ nữ mới vừa kết hôn tròn 3 tháng 13 ngày. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê, học tập và hiện tại có công việc ổn định ở TP HCM. Tuy là gái quê nhưng ngoại hình ưa nhìn, biết cách chăm sóc bản thân nên cũng được nhiều người theo đuổi.

Tôi biết anh (chồng tôi bây giờ) cách đây 5 năm thông qua dịch vụ kết bạn. Lần đầu tiên gặp mặt tôi đã thích anh bởi cách nói chuyện rất đàn ông, hoạt bát và vui vẻ, vì là con gái nên tôi chỉ để trong lòng. Rồi biết anh cũng thích tôi, sau lần đầu tiên ấy anh hay gọi điện hẹn đi uống cà phê. Anh tâm sự chuyện gia đình và cuộc sống, không hợp với ba, ai lấy anh sẽ khổ, bởi vậy anh không muốn ai phải khổ kể cả tôi.



Tuy thích nhau nhưng chúng tôi chỉ qua lại với tư cách bạn bè. Trong khoảng thời gian đó có rất nhiều người thích tôi (những người này hơn anh về ngoại hình lẫn công việc) mà tôi chưa yêu ai bằng anh. Chúng tôi qua lại một thời gian thì giận nhau, khoảng thời gian đó khiến tôi buồn, nghĩ chắc có lẽ duyên chỉ đến đó.



Hình như duyên nợ chúng tôi chưa dứt nên hơn một năm tôi chủ động gọi điện gặp anh. Lúc đó tôi đang tìm hiểu một người, vì tình cảm dành cho anh quá lớn nên chia tay anh kia để đến với anh. 5 tháng sau chúng tôi kết hôn.

Tôi và anh kết hôn do tác động của gia đình từ phía anh rất lớn vì hiện tại anh đã gần 40, còn tôi 30. Tôi hạnh phúc vì nghĩ mình lấy được người yêu nhưng hạnh phúc này quá ngắn, chỉ vỏn vẹn một tuần sau khi kết hôn và tiếp theo đó là những ngày tủi thân. Xin nói rõ tôi và chồng có công việc ổn định, lương hàng tháng anh vẫn đưa tôi đầy đủ, ngoài khoảng lương anh có nguồn thu nhập khác, tiền này tôi thỏa thuận sẽ để anh tiêu xài ăn uống bên ngoài.



Tôi sống rất được lòng gia đình nhà chồng, mọi người quý, mình anh làm tôi buồn thôi. Mọi người thử nghĩ xem người phụ nữ cần gì ở chồng? Tôi chỉ cần anh biết chia sẻ và yêu thương mà hiện tại tôi chưa nhận được điều này từ anh. Cưới nhau về mới được một tuần anh quay lưng lại ngủ ngon lành, không quan tâm đến vợ đang nằm khóc bên cạnh. Anh chưa bao giờ quan tâm hay chia sẻ với vợ điều gì. Công việc của anh khá khác biệt, làm một ngày một đêm sẽ được nghỉ một ngày một đêm, còn tôi làm giờ hành chính, điều đó đồng nghĩa việc sau 2 ngày chúng tôi mới được một chút thời gian buổi tối ngắn ngủi.



Đáng lẽ thời gian gặp ít như vậy anh sẽ thể hiện tình yêu thương với vợ nhưng ngược lại cứ ôm tivi đến 12h đêm, nếu không lại đi nhậu rồi về nằm ôm gối quay lưng vào vợ ngủ ngon lành. Chúng tôi ít nói chuyện, anh không để tâm đến cảm giác của vợ ra sao, tủi thân như thế nào. Tôi nhiều lần nói chuyện, giận hờn rồi mọi thứ đâu lại vào đấy, chẳng thấy thay đổi gì hết.

Còn điều này nữa, từ khi cưới đến giờ chúng tôi cùng đi du lịch với gia đình nhà chồng 2 lần, thật buồn những ngày đó tôi chẳng được chồng quan tâm. Anh bỏ mặc tôi muốn làm gì thì làm, cảm xúc ra sao mặc kệ, may có mẹ chồng yêu thương, bà luôn đi bên cạnh chia sẻ vui buồn cùng. Còn với gia đình tôi anh chẳng quan tâm, cưới nhau gần 4 tháng anh chẳng gọi điện hỏi thăm ba mẹ vợ dù tôi nhắc rất nhiều lần.



Tôi buồn lắm, thấy mình dường như không còn lối thoát nào cả, may mà chúng tôi chưa có con. Nhiều lần tôi muốn chấm dứt với anh nhưng nghĩ đến gia đình hai bên, đặc biệt là gia đình tôi vì thương bố mẹ nên chưa cho biết điều gì. Họ luôn nghĩ tôi rất hạnh phúc, không biết lấy lý do gì để giải thích với ba mẹ nếu chia tay.

Mọi người ơi hãy cho tôi lời khuyên. Tôi sẽ tham khảo và đưa ra quyết định có nên tiếp tục hay chấm dứt.

