Chồng sỉ nhục nặng nề khi đọc những tin nhắn giữa tôi và sếp

Tôi và chồng có một mối tình đẹp và đầy khó khăn thử thách 6 năm trước khi cưới. Anh là người rất mực yêu thương, quan tâm và chăm sóc tôi, trải qua những khó khăn và hạnh phúc đến với chúng tôi bằng một đám cưới thật ấm áp và hạnh phúc. Con của chúng tôi giờ đã được 3 tuổi. Công việc bận rộn nên chồng không có thời gian cho gia đình, hiếm khi anh có một ngày hoặc một buổi dành cho vợ con đúng nghĩa. Nếu đánh đổi để có một cuộc sống bình thường, hơi khó khăn mà có chồng luôn bên cạnh tôi sẽ chọn như thế, tôi không sợ khó khăn hay khổ sở.

Ảnh minh họa.

Chẳng có gì xảy ra nếu tôi luôn biết an phận và chấp nhận với cuộc sống đã an bài nhưng đời không như mơ. Người ấy là sếp của tôi, đã có vợ con. Sếp luôn giúp đỡ và đưa ra những lời khuyên chân thành cho cuộc sống của tôi. Sếp chấp nhận làm người bạn luôn ở bên và động viên tôi không điều kiện, giữa chúng tôi cũng vô cùng trong sáng, anh không đòi hỏi gì ở tôi. Cho đến một ngày tôi biết tình cảm của anh dành cho mình ngày càng sâu đậm, anh yêu tôi rất nhiều. Tôi sợ một ngày nào đó chúng tôi sẽ tiến xa hơn hiện tại, sợ một phút sai lầm cả hai sẽ mất tương lai và gia đình hai bên sẽ tan vỡ.



Tôi cố gắng giữ khoảng cách, giữa chúng tôi chỉ nhắn tin qua lại, chủ yếu là quan tâm nhau hoặc đôi khi liên lạc vì công việc. Tình cờ chồng phát hiện được tin nhắn của tôi và sếp, nội dung tin nhắn có thể nói là bình thường, chỉ hơi quan tâm sức khỏe thôi, ngoài ra chẳng có gì mùi mẫn hết. Chồng tra khảo tôi, sau đó do nóng giận chồng tát tôi mấy cái, nói tôi ngoại tình tư tưởng, không chấp nhận được, bắt tôi gọi điện thoại cho sếp để nói chuyện. Chồng tôi chửi anh rất nặng lời, nói tôi là người tình của anh. Tôi biết mình như vậy là không đúng, nhưng nếu chồng chọn phương án ly dị hoặc là sống với tôi chỉ vì con thì tôi cũng tôn trọng quyết định của anh. Tôi biết mọi người sẽ phán xét không tốt về tôi, nhưng mong nhận được lời chia sẻ. Chân thành cảm ơn.

Ngân

