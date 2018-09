Chồng rủ người yêu cũ đi nhà nghỉ

Mỗi dịp uống rượu say về anh đều tìm cớ để hành hạ tôi, thậm chí đánh đập.

Tôi và chồng cưới nhau được gần 2 năm, năm nay tôi 24 tuổi, chồng 23 tuổi, đã có con gái 7 tháng tuổi. Do quá trình tìm hiểu nhanh và đi đến hôn nhân (2 tháng) nên giữa chúng tôi hay xảy ra mâu thuẫn. Trước khi lấy anh, tôi có yêu một người bạn từ hồi học cấp 3 đến hết đại học, khi ra trường do mâu thuẫn về kế hoạch trong tương lai nên hay cãi vã, rồi chúng tôi chia tay. Tôi đã kể cho chồng biết điều này, anh bảo không quan trọng quá khứ. Chồng tôi bỏ học giữa chừng và đi làm sớm nên vẻ ngoài từng trải. Trước khi lấy anh, tôi có nghe người ngoài nói anh chơi bời, công tử, được cưng chiều, cờ bạc gái gú đủ cả. Anh trấn an rằng bản thân đã thay đổi được và tôi tin anh.

Cưới được một tháng tôi có bầu luôn, anh quan tâm, chiều chuộng lắm. Dần dần tôi cảm thấy có nhiều mâu thuẫn. Anh thường xuyên đi uống rượu, cờ bạc cùng bạn bè, có những đêm không về. Ngay cả khi tôi đang bầu và có con nhỏ cũng vậy, anh đay nghiến tôi, nếu khi anh mắng mà tôi khóc là anh đều nói do tôi nhớ người yêu cũ. Anh ghen và ngăn cấm tôi qua lại với tất cả bạn bè cũ (kể cả nữ) trong khi tôi phát hiện nhiều lần anh liên lạc với người yêu cũ (không chỉ một người). Anh nói nhớ nhung, thậm chí rủ họ đi nhà nghỉ. Khi tôi nói lại với mẹ chồng, mẹ bảo: "Nó trêu tí thôi". Sau cưới, anh bảo tôi dùng hết số tiền hồi môn bố mẹ cho và vay thêm bố mẹ tôi để mua xe anh chạy làm ăn.



Trong thời gian qua, anh không hề đưa tiền cho tôi, tôi tự lập nên cũng không hỏi đến tiền của anh. Tôi bảo anh, tiền tôi để lo chi tiêu nhỏ, mua thức ăn, linh tinh trong gia đình, tiền anh để trả nợ. Khi hết tiền, tôi xin anh tiền mua sữa cho con thì anh bảo "Tiền của mày đâu". Anh thường xuyên dùng ngôn ngữ chợ búa để xúc phạm tôi và bố mẹ tôi; mỗi lần có mâu thuẫn dù nhỏ đều đuổi tôi ra khỏi nhà cho dù đang có con nhỏ. Mỗi dịp uống rượu say về anh đều tìm cớ để hành hạ tôi, thậm chí đánh đập. Nhiều lần anh còn yêu cầu tôi viết đơn ly hôn để anh ký. Khi không chịu nổi nữa tôi đã ôm con và dọn hết đồ đạc, xin phép bố mẹ chồng, sẵn sàng ly hôn. Ngày tôi về nhà ngoại, anh đi rêu rao hàng xóm là đuổi vợ ra khỏi nhà vì vợ "đi cặp bồ".

Khi tôi đi được một tháng, anh có gọi điện bảo tôi về, anh nói thương con, muốn vợ chồng làm lại. Tôi vẫn còn thương anh nhưng lo sợ điệp khúc cũ lại tiếp diễn. Tôi bảo anh rằng mình sẽ không về nữa; nếu anh lên đón thì tôi về. Khi nói không được, anh lại xúc phạm tôi, chửi tôi ngu, cả đời chỉ ở được bên bố mẹ của tôi thôi. Mặc kệ anh nói gì, tôi chỉ im lặng, cần thêm thời gian. Vậy mà hôm qua, khi tôi mở ipad đã lâu không dùng (vẫn lưu Facebook và mesaage của anh) thì tin nhắn liên tục được gửi đến từ các cô người yêu cũ. Anh mới mua điện thoại nên việc liên lạc qua Facebook này vừa diễn ra được 3 ngày. Anh nhắn tin nhớ nhung, yêu thương, muốn gắn lại tình cũ, thế mà trước đây một tuần vẫn bảo muốn tôi quay về, vợ chồng cùng chăm sóc con, bảo ban nhau làm ăn.



Vì chưa hết tình cảm nên trong tôi có một sự chạnh lòng nhẹ. Tôi muốn nói sự thật con người anh cho các cô gái kia quá. Có nên nữa không khi chúng tôi đang ly thân? Tôi đang làm thủ tục ly hôn rồi. Một lần lầm lỡ tôi đã làm khổ con và cả bố mẹ. Tôi học xong đại học, chưa xin được việc, đang kinh doanh nhỏ, số tiền kiếm được không nhiều. Bố mẹ luôn yêu cầu tôi khi con cai sữa đưa con về ông bà nội. Nhà tôi còn em trai, rồi em sẽ lấy vợ. Tôi hiện ở nhờ sự cưu mang của bố mẹ. Bố mẹ vẫn đi làm nên chưa có thời gian chăm cháu. Tôi thương con quá, đã nói nhiều lần là sẽ nuôi con nhưng sợ kinh tế không đủ để cho con một tương lai đầy đủ. Từ ngày tôi về, thời gian đầu anh và ông bà nội có hỏi thăm đến cháu, mấy tuần nay không ai hỏi và không hề nhắc đến việc trợ cấp. Nhìn đứa con mà tôi ứa nước mắt, luôn tự nhủ phải giữ được tinh thần lạc quan và cố gắng, làm lại cuộc đời. Tôi nghĩ mẹ đơn thân không hề đáng sợ.

