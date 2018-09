Chồng khinh tôi không kiếm ra tiền

Sau khi gọi tôi là 'mày' và chửi bới, anh còn buông nhiều câu tỏ vẻ coi thường, ý nói tôi ăn bám anh, gia đình nhà anh.

Tôi và chồng tôi lấy nhau được 4 năm. Bọn tôi quen nhau từ sự giới thiệu của bạn (em họ của chồng tôi, học cùng trường đại học với tôi). Khi đó, tôi đang làm nhân viên cho một công ty sản xuất điện thoại ở quê. Mặc dù lúc đó chưa học xong nhưng vì tìm được việc lương khá cao so với thời buổi bấy giờ và tôi muốn kiếm nhiều tiền chứ sống trong cảnh túng thiếu thật khổ nên tôi tạm gác việc học lại (tôi còn mấy môn nữa thì tốt nghiệp đại học).

Quen nhau được vài tháng, chồng và nhà chồng tôi giục cưới. Chồng tôi làm nghề lái xe du lịch (trình độ học hết lớp 7). Thực ra tôi chưa nghĩ gì đến việc kết hôn nhưng nhà chồng giục nhiều và nhìn thấy hoàn cảnh gia đình anh cũng được nên tôi đồng ý. Từ đó, cuộc đời tôi bắt đầu xảy ra nhiều chuyện.

Cưới nhau xong, tôi có bầu bé đầu tiên và nghỉ làm để tập trung học cho xong. Nhưng bầu bí, ốm ghén, lại sống trong nhà chồng khiến tâm lý tôi không thoải mái (tôi nghĩ mình ăn bám họ) nên tôi cứ thi đi thi lại. Mãi đến khi tôi sinh bé thứ 2 được hơn một năm thì mới tốt nghiệp. Tổng cộng, tôi có 4 năm sống với nhà chồng.

Ảnh minh họa: Lisashield.

Tôi cứ nghĩ là tốt nghiệp rồi thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nhưng không phải thế. Trong bữa cơm tối có hai vợ chồng, tôi hỏi anh: "Sao anh ở nhà không bón cháo cho con" (vì tôi đi làm) thì chồng tôi nói là cho con ăn quả trứng rồi. Nhưng mới lúc trưa anh cũng cho con ăn trứng mà. Tôi giận quá nên trách: "Bà nội ở nhà trông cháu không cho cháu ăn, bố nó ở nhà trông con cũng vậy" (bà nội không làm gì nên tôi vẫn nhờ bà trông cháu, còn công việc của anh buổi làm buổi nghỉ). Và tôi cũng nói thêm là ăn mãi một thứ sẽ thừa chất, phải cho con ăn thay đổi. Mà tôi đã nấu sẵn nồi cháo lươn cho con rồi.

Anh nghe vậy liền chửi thẳng vào mặt tôi và nói: "Từ ngày mai ở nhà trông con, việc ai người đó làm". Anh còn bảo từ trước tới nay, tôi chưa làm được vương tướng gì mà to mồm. Ý của anh là tôi không kiếm được tiền, chỉ ăn bám. Anh chửi tôi: “Mấy tuần nay mày mới đi làm vài buổi mà đã nói này nói nọ, mày làm may chứ làm chó gì mà to tiếng với tao?”, ”Có loại vợ nào như mày, quát mắng chồng”. Anh còn buông nhiều câu tỏ vẻ coi thường, khinh rẻ tôi. Cứ như thể có gì suy nghĩ trong đầu, anh tuôn hết ra chửi tôi.

Hiện giờ, cuộc sống của tôi vô cùng đảo lộn. Công việc không có, hai đứa con còn nhỏ, chồng không thương, mẹ chồng cũng không thích. Chồng tôi là chúa sợ mẹ, bà nói gì cũng phải nghe. Tôi thực sự không thấy hạnh phúc chút nào mặc dù những lúc vợ chồng bình thường cũng không hay nói chuyện với nhau. Xin chia sẻ thêm với các bạn là chồng tôi trước đây cặp bồ, nói chuyện với gái ngọt hơn với vợ. Tôi hoang mang như đứng giữa dòng, tiến không được mà lui cũng chẳng xong. Tôi đang bối rối, không biết xử lý thế nào. Xin các bạn cho tôi vài lời khuyên.

Lyduong

