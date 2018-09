Chồng hay tìm kiếm số điện thoại của gái làng chơi

Từ khi có con, sinh hoạt vợ chồng tôi không còn đều đặn như trước. Tôi có cảm giác anh lảng tránh, xem TV đến lúc tôi ngủ say mới vào giường.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm, đã có con trai 2 tuổi. Từ khi có con, cuộc sống vợ chồng không được vui vẻ như trước do mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con với nhà chồng. Gần đây tôi phát hiện anh thường xuyên tìm kiếm trang web và số điện thoại của gái làng chơi. Tôi rất sốc và bối rối không biết phải làm sao, có nên thẳng thắn trao đổi hay cứ ầm thầm theo dõi? Với tính cách của mình, có lẽ tôi cũng không âm thầm được quá lâu, sợ nỗi đau càng chồng chất thì tới lúc bùng nổ ra sẽ không còn kiểm soát được nữa. Chi bằng trong lúc tôi còn bình tĩnh thì trao đổi có tốt hơn không?

Ảnh minh họa

Từ khi có con, sinh hoạt vợ chồng tôi không còn đều đặn như trước. Tôi có cảm giác anh lảng tránh, xem tivi đến lúc tôi ngủ say mới vào giường. Có lẽ một phần do có con ngủ chung phòng nên anh cảm thấy không thoải mái chăng? Một phần nữa do tôi đi làm về chăm con nên mệt mỏi, hay ngủ quên luôn cùng với con. Nhiều lần tôi gợi ý anh vẫn làm lơ. Tôi buồn nhưng bản tính cao ngạo nên cũng mặc kệ luôn. Trước đây vợ chồng tôi hay nói chuyện tâm sự, do mâu thuẫn nuôi dạy con với bố mẹ chồng mà thời gian này không tìm được tiếng nói chung nữa, có vấn đề gì cả hai dễ nổi cáu với nhau.



Giờ tôi lại phát hiện anh tìm kiếm gái làng chơi, buồn đến phát khóc. Với tính cách của anh, có lẽ cũng chỉ tìm xem cho vui thôi chứ chưa có cơ hội làm thật. Tôi cảm thấy niềm tin vào chồng đang lung lay dữ dội. Theo quan điểm của tôi, mối quan hệ vợ chồng nếu thiếu niềm tin sẽ không thể hạnh phúc và bền vững được. Vì vậy, mong mọi người tư vấn giúp tôi nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh này?

Hà

Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu