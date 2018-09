Chồng cũ không chịu buông tha cho mẹ con tôi

Anh ném đồ, đánh đập tôi, phang ghế vào tôi, tôi muốn chạy ra ngoài để thoát thân thì chồng cũ đứng chặn.

Tôi đang sống với con trai 4 tuổi ở nhà thuê, đã ly hôn được 2 năm. Chồng cũ thuê nhà ở gần chỗ tôi ở. Trong quá trình chung sống, chồng cũ đã rất nhiều lần chửi bới, đánh đập tôi, bản thân đã không thể chịu đựng được nên phải xin ly hôn, ngoài ra bản chất chồng cũ lăng nhăng hay tán tỉnh phụ nữ hàng ngày (chat sex với người lạ trên mạng).

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn rồi, chồng cũ vẫn không buông tha, kiếm cớ thường xuyên gây sự, đánh đập tôi nhiều lần, đập phá đồ đạc bất chấp lý do gì. Sự việc này xảy ra quá nhiều lần, tôi luôn sống trong cảm giác không an toàn, quá mệt mỏi. Tôi quá hiền lành, chịu đựng hết lần này đến lần khác, vì không muốn làm to chuyện nhưng dường như chồng cũ không chịu buông tha dù chúng tôi đã ly hôn quá lâu. Hôm nay, lúc tôi đang cho con ngủ, chỉ vì lý do chồng cũ đến chỗ tôi ở thấy tôi cho con ngủ không đúng giờ theo ý của anh nên anh kiếm cớ gây sự, đánh đập tôi, ném hết đồ đạc, đập 2 điện thoại xuống đất. Anh ném đồ, đánh đập tôi, ném ghế phang vào tôi, tôi muốn chạy ra ngoài để thoát thân thì chồng cũ đứng chặn ở cửa không cho tôi chạy ra ngoài để cầu cứu.

Chồng cũ vừa đánh, vừa chửi tôi và bố mẹ tôi thậm tệ. Tôi còn lưu giữ hơn 1.000 tin nhắn chồng cũ chửi bới. Chồng cũ là người có bản chất côn đồ, manh động, quen đe dọa người thân cô thế cô, hiền lành, nhút nhát và vốn rất sợ những người dữ dằn hay cơ quan công an. Chồng cũ nắm được điểm yếu của tôi là sợ ồn ào, mang tai tiếng, hay thương người, dễ tha thứ nên hết lần này đến lần khác ông không chịu bỏ tính côn đồ, lúc nào chồng cũ cũng bảo chẳng sợ ai. Con trai tôi rất sợ khi tiếp xúc với bố. Nó luôn khóc mỗi khi nhìn thấy chồng cũ đánh đập tôi, không chịu ở gần bố. Tôi phải làm sao để thoát khỏi chồng cũ đây?

Hiền

