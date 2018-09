Chồng cặp bồ lăng nhăng còn xúi vợ đi tìm 'đối tác'

Nhiều lần anh đi công tác về với tâm trạng mệt mỏi, kiệt quệ do phải 'phục vụ' cô bồ kia quá nhiều. Đã thế anh còn hay kiếm cớ gây sự với vợ.

Vợ chồng tôi kết hôn được gần hai chục năm và đã có với nhau hai mặt con. Các con đều đã lớn và đang đi học. Chồng tôi với đặc thù công việc hay đi công tác xa, nhiều khi đến 2 - 3 tuần.

Gần đây, mỗi khi trở về nhà anh thường không có cảm giác với vợ nữa. Có lần tôi đã thử chồng bằng cách ôm ấp, đòi chuyện ấy sau quãng thời gian khá lâu anh công tác xa nhà nhưng lần đầu thì anh ấy tìm cách thoái thác nói rằng còn phải bận công việc, rồi chồng trở dậy ngồi vào bàn, tôi không biết lúc đó anh ta có làm việc hay không? Sau đó khi anh quay lại giường tôi lại tìm cách lôi kéo lần nữa, lần này anh ấy trở nên vùng vằng, nói rằng đang rất mệt, để khi khác. Sau nhiều đêm như vậy tôi nhận thấy chồng mình có vấn đề gì đó. Hoặc anh có bồ ở bên ngoài nên về nhà cảm thấy chán vợ, hoặc anh có vấn đề “trục trặc” về sức khoẻ.

Nhiều đêm, tôi phát hiện anh thủ dâm trong phòng mà không cần tới vợ, trước đó anh viện lý do bận công việc nên đã đòi ngủ riêng. Tôi thật sự không thể hiểu nổi lý do vì sao mà anh lại chán ghét đến tôi như thế? Chính vì lý do này nên tôi nghĩ đến khả năng anh có bồ ở bên ngoài nên mới bị như vậy, chứ với người bình thường vẫn có ham muốn tại sao lại khá hờ hững với vợ ở nhà. Xin nói thêm rằng trước đó “chuyện ấy” của chúng tôi khá hoà hợp. Hơn nữa, tôi lại được trời phú cho “nhan sắc” được coi là khá khẩm hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa.

Qua nhiều thông tin từ bạn bè, đồng nghiệp cũng như kiểm tra điện thoại của chồng, tôi phát hiện anh có rất nhiều bồ nhí trong những lần đi công tác, thậm chí đi công tác chỉ là cái cớ để anh ấy gần gũi với các cô gái kia. Phát hiện ra điều này tôi thật sự có cảm giác ghê tởm chồng - người đã chung sống với tôi bao nhiêu năm nay mà có thể phản bội tôi và các con như thế. Vì rằng khi ở nhà anh ta luôn tỏ ra mình là một người đàn ông đúng mực, răn dạy con cái sống phải thế này thế kia...

Ảnh minh họa: Krasna.

Sau đó, thêm một lần nữa anh ấy đi công tác về, tôi kiếm cớ gần gũi để thử anh lần nữa. Anh thoái thác không được rồi nói với tôi rằng: "Cô hãy tìm một thằng trai gọi nào đó để phục vụ riêng cho cô". Tôi như chết lặng lần nữa, tôi không nghĩ rằng một người có ăn học đàng hoàng như anh lại có thể nói những lời như thế. Tôi định nói với chồng rằng anh cũng đâu khác một trai gọi chuyên đi phục vụ bao nhiêu người khác. Nhưng tôi không dám nói, không dám phản kháng vì sợ anh sẽ đánh tôi, bởi chồng tôi vốn là người rất cục tính, anh sẽ đánh đập tôi không thương tiếc.

Nhiều lần anh đi công tác về với tâm trạng mệt mỏi, kiệt quệ do phải “phục vụ” cô bồ kia quá nhiều. Anh ấy kiếm cớ để gây sự và đánh đập tôi khi không vừa ý hay nói gì lỡ miệng. Anh ấy còn bảo rằng trong chuyến công tác nước ngoài sắp tới sẽ mua cho tôi “đồ giả” để đỡ phải làm phiền đến anh. Tôi thấy đau đớn thể xác thì ít mà bị khủng hoảng về tinh thần là phần nhiều.

Anh ấy còn nuôi hẳn một cô bồ ở trong miền Nam, họ quen biết với nhau từ hồi họ đi học ở nước ngoài. Chồng cô ấy bị tai nạn giao thông và chết từ năm ngoái nên gần đây anh ta thường xuyên viện lý do vào Nam công tác để gặp gỡ cô ta. Hơn nữa, anh ta không chỉ có mối quan hệ với cô này mà thậm chí nhiều lúc qua lại với cả những người người đàn bà khác.

Tôi biết rằng anh ấy còn giữ lại tôi chỉ là với mục đích để phục vụ gia đình, nuôi dạy con cái và chăm sóc bố mẹ già yếu của anh ở nhà. Giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa?

Ở khu nhà tôi cũng có những trường hợp chồng đi “chơi” gái nhiều quá, đến khi ốm đau bệnh tật trở về nhà anh ấy bị vợ con đay nghiến, không quan tâm, thậm chí còn bỏ mặc cho đến lúc chết. Trước đó, tôi không đồng tình với quan điểm của các bà vợ kia nhưng đến lúc này tôi thấy rất đồng cảm. Tôi sẽ ly hôn để có một cuộc sống thoải mái hơn hay iếp tục chịu đựng cuộc sống hiện tại để rồi biết trước tương lai mình không khác gì gia đình hàng xóm kia. Mong nhận được lời khuyên từ quý độc giả.

Mnt.Sand