Chồng cặp bồ 8 năm mà vợ không hay biết

Tôi và chồng bằng tuổi, đến nay cũng hơn 40 tuổi rồi, chúng tôi có hai con, một trai, một gái. Chồng tôi là bác sĩ của một bệnh viện, còn tôi thì ở nhà chăm sóc hai đứa con và quản lý khu phòng trọ của nhà chồng để lại. Cũng xin nói thêm là trước đây tôi từng đi làm, nhưng khi sinh cháu trai ra, sức khoẻ cháu yếu cộng thêm áp lực công việc nên chồng khuyên tôi ở nhà nghỉ ngơi, chăm con để mình anh ấy kiếm tiền lo gia đình là được rồi.

Cuộc sống gia đình tôi vẫn cứ hạnh phúc êm đềm từng ngày. Nhưng cuộc đời không phải màu hồng như tôi nghĩ. Tôi phát hiện anh có bồ, cô ấy nhỏ hơn tôi 10 tuổi, làm chung chỗ với chồng tôi, cô đã có chồng và một đứa con trai, nhưng cô bị chồng bỏ bê vì có bồ nhí bên ngoài, cô thiếu thốn tình cảm than thở tâm sự với chồng tôi. Chồng tôi vốn dĩ rất hoà đồng được đồng nghiệp yêu quý, anh đã không ngần ngại chia sẽ và an ủi khi cô ta than khóc... Nghĩ là đồng nghiệp nên an ủi nhau là bình thường nên tôi không để ý lắm.

Rồi vô tình tôi bắt gặp tin nhắn của cô gửi vào điện thoại của chồng tôi: "Em yêu anh nhiều lắm! Em thương anh nhiều lắm!", tôi vô cùng hụt hẫng và thất vọng. Chúng tôi đã cãi nhau kịch liệt vì anh khai nhận họ đã yêu nhau được vài năm, tôi đã đem sinh mạng của mình ra để đánh đổi cuộc hôn nhân này, anh sợ tôi tự tử nên hứa sẽ không dính líu vào cô ta nữa. Tôi tin anh và bỏ qua vì trước giờ anh chưa phản bội tôi lần nào. Còn tôi thì dành nhiều thời gian cho mình hơn, ngoài việc đưa đón con đi học và chăm sóc nhà cửa, thời gian còn lại tôi tranh thủ đi spa, thể dục để giữ dáng cũng như hạnh phúc gia đình.

Thời gian sau đó anh được lên chức trưởng khoa, công việc nhiều hơn, anh về trễ hơn. Còn điện thoại thì lúc nào anh cũng để trong túi quần, kể cả lúc đi tắm. Chuyện quan hệ vợ chồng anh ngày càng lạnh nhạt, tôi hỏi thì anh nói áp lực, căng thẳng công việc, stress... Chỉ khi tôi đòi hỏi quá thì anh mới chiều nhưng làm cho xong. Tôi tủi thân biết chừng nào, nhìn chồng tôi vẫn rất phong độ và tràn đầy sinh lực, anh trẻ hơn so với tuổi rất nhiều, nỗi đau cũ ám ảnh tôi, tôi quyết định thuê thám tử theo dõi và nhờ một số bạn bè để ý. Nhưng mặt khác tôi vẫn ngọt ngào với anh như không có chuyện gì xảy ra...

Cô gái đó vẫn dáng vẻ bị chồng bỏ bê, đau khổ bám lấy chồng tôi, và họ đã đi khách sạn rất nhiều lần, anh vì "phục vụ" cho cô ta nên về tới nhà đâu cần gì tới vợ nữa. Ảnh minh họa: Imagine.

Và kết quả là sao các bạn biết không? Không phải anh stress, không phải anh căng thẳng nhiều việc mà anh đã cặp lại với cô gái thua tôi 10 tuổi kia. Tim tôi như muốn ngừng đập, tôi chỉ muốn chết đi nhưng còn hai đứa con của tôi.

Cô gái đó vẫn dáng vẻ bị chồng bỏ bê, đau khổ bám lấy chồng tôi, và họ đã đi khách sạn rất nhiều lần, anh vì "phục vụ" cho cô ta nên về tới nhà đâu cần gì tới vợ nữa. Trong khi đó tôi và anh sống như hai người bạn nhưng tôi cứ tự an ủi là do chồng kiếm tiền một mình rồi công viêc nhiều nên anh bị bất lực. Nhưng tôi đâu ngờ anh lén lút tôi ăn ngủ cặp bồ với cô gái kia 8 năm qua. Một số bạn bè của tôi còn nói cô ta đã sinh đứa con thứ hai, có thể là con của chồng tôi. Cô ta còn suốt ngày đọc kinh sám hối nên chồng tôi và sếp cô ta tin cô ta rất đoan trang, dịu hiền.

Tôi đủ bằng chứng đưa ra để nói chồng. Anh chỉ im lặng, anh càng im lặng thì tôi càng đau. Vợ chồng tôi mấy tháng nay không ai nói ai một lời, sáng anh đi, tối anh về, cơm anh không ăn, tiền đưa tôi cũng ít hơn với lý do bệnh viện khó khăn. Tôi đau khổ nhưng biết phải làm sao khi tôi không việc làm, ở nhà ăn bám chồng, rồi hai đứa con của tôi nữa, chúng rất cần tôi.

Đã nhiều lần tôi lang thang theo dõi anh, anh và cô ta vẫn đi khách sạn bình thường, vui vẻ và hạnh phúc như không có chuyện gì xảy ra, chiều về anh đèo cô ấy về gần tới nhà cô rồi anh mới về vì nhà cô ta ở cùng hướng với nhà vợ chồng tôi. Tôi nói với anh là tôi sẽ vào bệnh viện cho cô ta một trận thì anh nói anh sẽ không để yên cho tôi kèm theo tờ đơn ly dị.

Tôi phải làm sao đây? 20 năm rồi tôi không đi làm, tất cả chi tiêu đều ở anh và tài sản của gia đình chồng cho. Tôi không muốn hai con của tôi phải bơ vơ, thiếu cha thiếu mẹ. Nhưng tôi không thể chịu đựng được khi nghĩ tới cảnh tượng chồng tôi đang ôm ấp cô gái kia trong khách sạn và đưa đón mỗi ngày tôi đã phải chịu đựng 8 năm rồi. Giờ tôi sẽ tiếp tục chịu đựng cho cô ta chung chồng với tôi hay là tôi nên tới cơ quan gặp cô ấy, làm rõ trắng đen rồi nói chuyện ly dị. Ly dị để cô ta được tự do tới với chồng tôi hơn? Như vậy có phải tôi đã ngu ngốc nếu chia tay? Tôi phải làm như thế nào đây? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Thaonguyen