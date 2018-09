Các thói quen xua đuổi hạnh phúc

Đố kỵ với người khác, tự trách móc bản thân, thường gặm nhấm nỗi đau… chính là khắc tinh của hạnh phúc.

Có những thói quen nhỏ nhưng gây hại lớn. Chúng có thể bào mòn niềm vui và luôn khiến bạn ngập trong nỗi sầu dai dẳng. Nếu bạn đang có những thói quen như dưới đây, hãy từ bỏ ngay để trở nên hạnh phúc hơn.

Than phiền quá nhiều

Khi nhìn thấy người khác thành công, bạn thực sự cảm thấy ghen tị với họ và sau đó là thấy cám cảnh với số phận của bản thân. Bạn sẽ không ngừng than phiền rằng, bạn quá xui xẻo, thật bất hạnh thay…Thực sự thì điều này chẳng thay đổi được hoàn cảnh, việc duy nhất nó mang lại là giúp bạn cảm thấy an ủi hơn chút xíu khi tìm được lý do để đổ lỗi. Hãy than phiền ít đi và sáng tạo nhiều hơn.

Nỗ lực, quyết tâm và bền bỉ là các yếu tố giúp bạn đạt được thành quả như người khác. Khi giữ được ý chí này, nó sẽ mang lại cho bạn kết quả tốt đẹp hơn ngồi một chỗ mà ngưỡng vọng thành quả của người khác. Hãy đặt niềm tin vào lý tưởng của mình và không phản bội nó, cho dù ngoài kia có bao nhiêu người đi ngược đường với bạn. Chỉ cần thật sự quan tâm đến những gì đang làm và lao động một cách cần cù, nghiêm túc, chẳng gì là không thể làm được.

Chờ đợi những vận may

Đừng mất công chờ đợi cơ hội xa vời, cho dù nó có thể xảy ra thì xác suất đến với bạn là quá nhỏ bé. Có ai đó từng nói rằng, đừng chờ ai trao cho bạn cơ hội, hãy cho chính bản thân cơ hội hành động. Nếu bạn đã nói quá nhiều nhưng câu đại loại như “ngày mai sẽ làm”, “không phải là hôm nay”, “đây chưa phải là lúc thích hợp”…thì chẳng bao giờ bạn làm được điều gì. Hành động trong ngày hôm nay đi. Đến một lúc nào đó, một cơ hội lớn hơn sẽ xuất hiện, đó chính là phần thưởng trao cho những cố gắng không mệt mỏi của bạn.

Ảnh minh họa: HDW.

Mục tiêu làm việc không gì khác ngoài việc thanh toán các hóa đơn

Làm việc bằng đam mê bao giờ cũng mang lại kết quả tuyệt vời hơn là chỉ vì kiếm tiền. Khi bạn ném mình vào giữa những điều vui thích, bạn sẽ thỏa sức phát huy sức sáng tạo và tạo nên những sản phẩm thật giá trị. Khi nghĩ về những điều bạn sẽ làm, hãy nhớ rằng, đừng để công việc tạo ra bạn, hãy để bạn tạo ra công việc.

'Chăm chỉ' ghét bỏ

Martin Luther King Jr từng nói: “Bóng tối không thể xóa tan bóng tối, chỉ có ánh sáng mới làm được điều đó”. Tương tự, sự tức giận, ghét bỏ không thể giải thoát bạn khỏi nỗi oán hận người khác, lòng yêu thương mới là liều thuốc hóa giải khổ đau. Khi bạn căm ghét người khác, chắc chắn bạn cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Thay vì chấp nhất với mọi thứ, hãy cố gắng tha thứ để sống thanh thản và an nhiên hơn.

Ôm chặt sợ hãi và lo lắng

Phật nói rằng: “Gió vẫn thổi, cờ vẫn bay, chỉ có lòng người là hỗn loạn”. Sự thật thì mọi nỗi mừng vui hay đau khổ đều là do bản thân mỗi người tự sinh ra, không phải tự nhiên mà thành. Nếu sống chung với sợ hãi và lo lắng, bạn sẽ chẳng có ngày nào vui vẻ. Đó là lý do bạn nên biết cách buông bỏ quá khứ để mỗi ngày đều là khởi đầu mới.

Khi có ai đó làm tổn thương bạn, hãy chấp nhận rằng tình cảm họ dành cho bạn đã không còn sức nặng và buông tay là điều nên làm, dũng cảm bỏ lại những ký ức không vui, hướng về tương lai với tất cả niềm tin. Mỗi cô gái nên học cách yêu thương bản thân mình đủ nhiều, cũng là để những người yêu thương bạn cảm thấy an lòng.

Tường Vi