Bố mẹ không đồng ý cho cưới khi tôi sống thử với bạn trai hơn 11 tuổi

Tôi 19 tuổi, đang học ở TP HCM, yêu một người hơn 11 tuổi. Tình yêu của chúng tôi chân thành, không vụ lợi. Vì sống thử với nhau nên bố mẹ tôi không đồng ý cho yêu người này nữa. Chúng tôi sống với nhau đã được một năm rồi, cuộc sống hai đứa rất thoải mái, bố mẹ anh ủng hộ chuyện của chúng tôi, chỉ có bố mẹ tôi không chấp nhận. Mẹ tôi nói không đồng ý vì nhà anh xa (tôi ở Bình Dương, còn anh ở Hà Tĩnh), nhưng chúng tôi đang cố gắng mua nhà ở TP HCM rồi.

Một lý do mà gia đình tôi không đồng ý nữa là do anh lớn hơn tôi quá nhiều tuổi, trải đời nhiều, mẹ tôi nghĩ anh đang lợi dụng tôi. Thêm nữa, anh yêu tôi mà không xin phép bố mẹ tôi cho tìm hiểu đã dọn đồ về sống chung. Cá nhân tôi thấy sống thử không sai, sai hay không là do cách mình sống, mẹ tôi lại không chấp nhận chuyện đó và bắt buộc phải bỏ anh, dù giá nào mẹ cũng không cho cưới. Tôi phải làm sao để thuyết phục bố mẹ?

