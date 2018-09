Bố liên tục chửi bới và xúc phạm mẹ

Người khác khi say rượu về nhà sẽ ngủ li bì, đằng này bố say về chỉ quậy phá.

Mẹ là người chịu nhiều câu cay nghiệt của bố nhất. 17 tuổi, mẹ đã theo bố về nhà chồng mà chưa ngày nào được sống một cuộc sống gia đình đúng nghĩa. Mỗi lần mẹ làm việc gì không vừa lòng là bố phát hỏa, nói nhiều câu càn quấy, xúc phạm rồi đánh đập mẹ. Bố nói câu: ''Bà là vợ, không được phép vượt quyền tôi khi tôi chưa lên tiếng''.

Tôi 26 tuổi, mẹ sinh non nên giờ so với đám bạn cùng tuổi trong xóm, tôi vẫn chưa va chạm trường đời nhiều, kinh nghiệm sống chưa vững vàng. Nhiều việc trong nhà tôi chưa hiểu biết và gánh vác được. Tôi mới đi làm bảo vệ trong cơ quan nhà nước được 3 năm, lương 5 triệu đồng đủ để sống tự lập không phải dựa vào bố mẹ. Em trai 22 tuổi, trông quán Net trong thành phố, lương 4 triệu đồng nên cũng tự nuôi thân được không phải dựa hơi bố mẹ. Bố mẹ tôi có nghề chụp ảnh nên cuộc sống khá giả hơn, chi tiêu thoải mái không phải lo lắng nhiều.

Trong nhà tôi chẳng bao giờ được nhìn thấy bố mẹ trò chuyện với nhau, tình cảm gia đình không được ấm áp và hạnh phúc. Điều này là do bố tôi có tính cực đoan và nát rượu gây ra. Mỗi lần ông đi chơi, đi họp đồng niên, ông bị bạn bè kích đểu chuốc rượu say. Người khác khi say rượu về nhà sẽ ngủ li bì, đằng này bố say về chỉ quậy phá. Mẹ tôi bị bố đối xử như kẻ hầu người hạ trong nhà. Bố còn thường xuyên đánh đập, lăng mạ mẹ với đủ hình thức.

Tôi nhận thấy ông bố vui tính của mình năm nào giờ đây đã thay đổi 180 độ, ông không bao giờ cư xử nhẹ nhàng với mọi người dù bất kể là ai. Hồi chúng tôi còn bé, bố mẹ ít cãi nhau lắm, bố còn làm ngựa cho chúng tôi cưỡi, kể chuyện cho anh em tôi nghe. Họ hàng và làng xóm ai cũng quý bố. Bố tôi ngày đó rất chăm chỉ làm ăn, ít có những câu nói càn quấy phá rối như hiện tại. Giờ bố như này, mẹ chán nản lắm, không muốn đầu tư làm ăn lớn nữa bởi bao nhiêu lần bà đã nhắm mắt bỏ qua cho bố, còn bố thì không thức tỉnh. Mẹ tôi toàn phải trốn sang ngoại hoặc vào phòng ngủ của tôi khóa trái cửa để cho bố hạ nhiệt mới dám ra ngoài.



Giờ mẹ phải đi làm ảnh rong để có tiền nuôi bản thân. Bố suốt ngày nịnh nọt xin đi cùng, cho đi thì mọi người ở nhà ai cũng lo lắng. Mẹ hay bị bố trút giận ngang đường, ông thường lấy mũ bảo hiểm và dùng tay tát khiến mẹ rất sợ hãi. Tôi phải làm sao để bố trở lại con người bình thường đây?

