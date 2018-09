Bố chồng tiếp tay anh lừa dối tôi

Quyết định cưới, con mới biết anh đã có một đời vợ và một đứa con trai. Nếu không có sự tiếp tay của bố, con đã phát hiện lâu rồi.

Con về làm dâu nhà bố được 3 năm, dù rằng câu cửa miệng của bố là con chưa làm dâu ngày nào. Con muốn như bao người con gái khác, có gia đình chồng bình thường nhưng có được đâu bố. Đến ngày quyết định kết hôn con mới biết con trai bố đã có một đời vợ và một đứa con trai đang sống với ông bà nội, nếu không có sự tiếp tay của bố thì con đã phát hiện ra điều này từ lâu rồi.

Vì 5 năm quen nhau, con tin vào bố, tin và đạo lý làm người khi bố cũng có con gái. Rồi con phải ngậm đắng nuốt cay lấy con trai bố vì con đã hết tuổi thanh xuân để làm lại từ đầu. Điều an ủi bố dành cho con là lấy nhau xong chúng con có thể ra ngoài sống riêng, vì nếu sống chung nhà làm sao con đối diện được với đứa con riêng của chồng mà bấy lâu con tưởng nó là đứa con nuôi của gia đình.



Sau đám hỏi con cảm thấy nhiều điều không ổn của gia đình mình. Để chuẩn bị cho đám cưới, bố tuyên bố mọi chi phí đám cưới con hãy tự lo, bố mẹ ké 5 bàn thôi vì sợ phải bù lỗ, dù rằng con trai bố là con trưởng và con trai duy nhất. Con vui vẻ nhận lời, đám cưới của con mà, tự lo là đúng. Rồi bố lại bắt ép chúng con phải chụp hình cưới tại tiệm của người bạn thân bố, đến khi biết chúng con không chụp ở đó, bố mắng té tát vì đã làm mất mặt bố. Nhưng hình cưới, hạnh phúc là của chúng con, con nghĩ mình có quyền và thích chụp ở đâu cũng được.



Gần đến ngày cưới, đứa con gái út của bố đến kiếm con để dạy đời trước khi về nhà chồng. Con không hiểu sao nó có thể tự tin làm việc đó vì so vai vế và tuổi tác đều nhỏ hơn con, sau đó con biết nó được sự đồng ý của bố để đến dạy đời con. Với bố thì thân phận đứa con dâu sao bèo bọt thế?



Rồi chúng con cũng hoàn tất đám cưới với nhiều lời khen, chỉ riêng bố chê thức ăn ít, không được sang trọng. Cuộc sống vợ chồng mới cưới hẳn có nhiều va chạm, chúng con phải thuê nhà nên khó khăn về mặt kinh tế, vậy mà bố nghe con trai về than thở vợ thế này thế kia, không cần biết sự thật thế nào, bố kêu con đến mắng chửi xối xả. Bố nói con là người xem trọng đồng tiền, vì vậy nghĩ con lấy chồng chắc có ý định với căn nhà bố đang ở.



Cách con chọn bây giờ là im lặng. Chồng kêu sao con làm vậy, bố mẹ nói sao con làm y như thế chứ không tự ý làm thế này thế kia, mua quà cáp tiền bạc cho bố mẹ để rồi lúc vui bố mẹ cám ơn, lúc buồn bố mẹ nói con làm vậy để cho xong trách nhiệm làm dâu.

Thanh

