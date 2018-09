Bí quyết vui sống cho nàng độc thân

Mở rộng lòng, suy nghĩ tích cực, không nghĩ ngợi lan man… sẽ giúp các bóng hồng độc thân thêm yêu cuộc sống hiện tại.

Theo LovePanky, có nhiều cách để phái đẹp tận hưởng cuộc sống "chăn đơn gối chiếc" nhưng điều cốt lõi nhất là phải có niềm tin vào bản thân. Khi một nửa của bạn chưa đến, hãy vui vẻ tận hưởng khung trời riêng và khoảng thời gian tự do. Bên cạnh đó, đừng quên dặn lòng rằng, sự chờ đợi luôn có giá của nó và phần thưởng dành cho những người dũng cảm luôn khiến bạn bất ngờ.

Không nghĩ ngợi quá nhiều

Nếu còn độc thân ở tuổi không trẻ, bạn sẽ khó tránh khỏi sự quan tâm cùng với áp lực về chuyện chồng con từ những người xung quanh. Khi đó, hãy nghĩ đến nhu cầu và mong muốn của bản thân. Nếu bạn cảm thấy hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để trở thành người phụ nữ của gia đình, hãy chia sẻ quan điểm đó với người thân để họ hiểu bạn hơn.

Có những thời điểm bạn sẽ cảm thấy “tự kỷ” đến mức tự hỏi bản thân tại sao lại chẳng tìm được ai thích hợp, một nửa hoàn hảo của bạn đang ở đâu, liệu bạn có độc thân cả đời hay không… Những suy nghĩ này nhiều khi sẽ quẩn quanh trong tâm trí bạn nhưng đừng để chúng tùy tiện “thao túng” khiến bạn quên đi những khía cạnh tích cực của cuộc sống độc thân.

Ngừng so sánh

Thành thật mà nói, các nàng độc thân sẽ có tối thiểu một lần trong đời không ngừng so sánh bản thân mình với người khác, rồi tự hỏi sao mình chẳng đến nỗi nào mà lại chẳng có ai ngó ngàng. Có câu nói rằng: “So sánh là trò chơi của sự bất hạnh”, bởi nó chỉ mang đến sự thất vọng và nuôi dưỡng thái độ tự ti, dằn vặt, mất niềm tin vào bản thân. Vì thế, nếu bạn muốn vui vẻ với cuộc sống hiện tại, hãy ngừng so sánh bản thân với người khác và không chấp nhận ai đó đem bạn ra so sánh.

Không đánh giá thấp sự tự do của đời độc thân

Sự tự do chính là “tài sản” quý giá của người độc thân. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là việc bạn được quyền ngủ thỏa thuê sau một đêm trắng mà không phải gồng mình thức dậy để làm tròn bổn phận dâu con, hay bạn có thể muốn ăn gì thì ăn nếu một ngày thấy “chán cơm, thèm phở”. Nói rộng hơn, nếu đánh giá đúng và biết tận dụng sự tự do vào việc trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân và theo đuổi đam mê, bạn sẽ chẳng có thời gian để than thở.

Nhiều phụ nữ khi đã kết hôn thường khuyên người độc thân rằng hãy tận hưởng trọn vẹn những lúc một mình đi, đến lúc lập gia đình và sinh con, bạn sẽ chẳng có thời gian dành cho bản thân nữa. Bởi một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.

Mở cửa trái tim

Nếu không phải là lúc này thì chẳng còn thời điểm nào phù hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ, dốc lòng làm việc vì cộng đồng. Làm những điều có ích cho xã hội sẽ giúp bạn thấy trân trọng cuộc sống và nhận ra “thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm”. Biết đâu, chính trong lúc này, bạn sẽ tìm được một nửa hoàn hảo của mình mà không ngờ tới.

Hết mình với những đam mê

Bạn sẽ không cảm thấy thời gian độc thân thật đáng chán nếu tiêu tốn nó vào các chuyến du lịch khám phá hay trải nghiệm những điều mới mẻ. Hãy cứ hết mình với những đam mê của tuổi trẻ để khi “theo chồng bỏ cuộc chơi”, bạn sẽ không cảm thấy tiếc nuối thời độc thân vì chơi chưa đủ.

