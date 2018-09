Bị phản đối, tôi và bạn trai gây gổ với nhau

Mẹ anh suốt ngày nhắn tin cho tôi khuyên nên yêu người khác chứ gia đình họ không ai chấp nhận tôi đâu.

Tôi 28 tuổi, quen anh được 8 năm. Trong những năm quen nhau tôi không được gia đình hai bên chấp nhận. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều, ba meh tôi thấy anh tận tình đưa đón quan tâm nên cũng không phản đối nữa. Còn nhà anh, yêu nhau đến năm thứ 6 tôi mới dám về ra mắt, ba mẹ anh không thích nhưng cũng không phản đối. Sau bao sóng gió, tưởng hạnh phúc sẽ đến nhưng hiểu lầm cứ liên tiếp xảy ra, ba mẹ anh chửi mắng tôi không thương tiếc dù tôi không sai hoàn toàn. Lỗi là do anh quá nóng nảy bảo vệ tôi rồi lại gây chiến với gia đình. Vì yêu anh nên tôi vẫn qua lại nhưng từ đó hai đứa gây gổ nhau nhiều hơn do thấy bạn bè cùng lứa đã lấy chồng sinh con gần hết, trong khi tôi vẫn lận đận, anh lại không còn quyết đoán như trước, cũng ít thương tôi.

Ảnh minh họa

Uất ức trong lòng, tôi hay gây gổ chửi mắng anh, anh không an ủi mà còn chửi và làm dữ lại với tôi. Tôi phát hiện anh nhắn tin quan tâm người khác. Rồi mẹ anh suốt ngày nhắn tin cho tôi khuyên nên yêu người khác chứ gia đình họ không ai chấp nhận tôi đâu. Tôi không biết mình làm sai điều gì để bị đối xử như vậy. Hỏi anh thì anh nói tôi hung dữ hay chửi làm anh không chịu được. Lúc anh buồn mà có người khác quan tâm nên anh thích người ta là lỗi do tôi. Mỗi khi tôi chửi anh đều là do anh thất hứa, đi chơi, nhắn tin với người khác giới và còn nói dối tôi.



Giờ chúng tôi đã chia tay hơn hai tuần, anh không hề liên lạc gì. Anh nói nếu từ nay đến cuối năm tôi không thay đổi thì anh sẽ lấy người khác. Tôi nghe và im lặng đi về dù trong lòng tổn thuơng nhiều lắm, không hiểu bao năm qua tôi hy sinh danh dự và lòng tự trọng của mình để làm gì nữa. Tôi đã cố không liên lạc nhưng rất nhớ anh, sợ có ngày không chịu nổi sẽ chủ động tìm anh và chắc tôi bị đau lần nữa. Tôi không muốn, phải làm sao? Xin được chia sẻ, chân thành cảm ơn.

Nhung