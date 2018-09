Bị chồng 'bỏ đói' nửa năm, giờ tôi muốn ly hôn

Cho đến giờ vợ chồng tôi như người lãnh cảm, không có những cử chỉ yêu thương, quan tâm như trước. Dù tôi đã cố gắng để hiểu chồng, nhưng mọi thứ đều vô vọng.

Vợ chồng tôi yêu nhau trong khoảng thời gian 5 năm rồi mới cưới, đến nay chúng tôi đã chung sống được 3 năm. Khoảng hơn nửa năm trở lại đây, vợ chồng gần như không gần gũi nhau. Thực ra cũng có nhưng không nhiều, chủ yếu là do tôi chủ động yêu cầu. Anh ấy không hề là người chủ động. Tôi muốn nhấn mạnh là từ yêu cầu chứ không phải là gợi ý. Vì theo tôi, gợi ý tức là chỉ cần ánh mắt và hành động là đủ, nhưng trường hợp của vợ chồng tôi, tôi phải nói thẳng ra thì may ra chồng mới làm "chuyện ấy".

Thậm chí, bây giờ vợ chồng cũng chẳng còn hôn nhau mặc dù hai năm đầu chung sống, vợ chồng hôn nhau rất nhiều, thực sự là hôn sâu chứ không phải chỉ "mi" nhau, mức độ quan hệ bình thường. Một nửa năm thứ hai, quan hệ không nhiều nhưng vẫn hôn nhau nhiều. Và cho đến giờ vợ chồng em như lãnh cảm, không hôn sâu, không quan hệ, chỉ còn lại là chạm môi nhau, ôm nhau.

Trong thời gian vợ chồng lãnh cảm đó, tôi cũng đã cố gắng nhiều trong việc tạo một không khí thoải mái nhưng chưa bao giờ thành công. Dù có đụng chạm vào cơ thể anh ấy thì anh ấy chỉ nằm hưởng thụ, tuyệt nhiên không làm gì nữa. Ngoài ra, việc cố gắng thể hiện tình cảm cũng chỉ được đáp lại bằng sự thờ ơ mà thôi.

Ảnh minh họa.

Công việc của anh ấy thực sự không bận, thậm chí chỉ liên quan đến việc văn phòng nhưng đôi khi hay phải thức khuya. Rất nhiều lần tôi nhắc nhở bảo anh nên cố gắng làm việc sớm hơn để đi ngủ sớm, nhưng anh ấy không thay đổi. Tuy nhiên tôi biết đó không phải lý do vì có thể đôi lúc hai người không gặp nhau vì người ngủ, người thức nhưng có những thời điểm cả hai cùng ở nhà nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy.

Tất nhiên về chuyện anh ấy có người khác hay có mối quan hệ dạng "bóc bánh trả tiền" thì chưa bao giờ tôi nghĩ đến, vì anh ấy vẫn bình thường như trước, không có biểu hiện gì khác lạ. Có lẽ vợ chồng tôi tình cảm đã phai nhạt, không còn như trước. Nếu tôi có nói thì anh ấy lại bảo, do vợ đòi hỏi quá nhiều, hoặc do vợ bị căng thẳng chuyện con cái, rồi do vợ nhạy cảm quá...

Tôi bây giờ thực sự bế tắc, không biết làm gì hơn cũng đã định ly hôn, nhưng chẳng lẽ lại chia tay vì lý do không được thỏa mãn sex. Nghe thật buồn cười và có lẽ sẽ khiến chồng tôi rất thất vọng về bản thân. Tôi cũng không cho rằng mình là người có nhu cầu tình dục cao, vì không có sex tôi vẫn ổn nhưng tôi mong được sự gần gũi âu yếm từ chồng, sự quan tâm không chỉ về mặt thể xác vậy mà sao điều đó cứ mãi xa vời. Hay có thể do kiến thức của tôi về chuyện vợ chồng quá nông cạn hay do tôi đòi hỏi quá nhiều đúng như chồng tôi đang nói. Rất mong mọi người cho tôi lời khuyên vào lúc này. Tôi xin cảm ơn.

Ngọc Diệp

