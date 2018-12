Bị anh rể gạ gẫm, có nên nói cho chị gái biết

Chị tôi đi làm vất vả, có những hôm phải trực đêm, trong khi anh rể lông bông, còn có ý định mờ ám với tôi.

Tôi đang học năm ba đại học và ở cùng vợ chồng chị gái. Anh chị mới mua được căn hộ chung cư rộng rãi nên muốn tôi về ở cho thoải mái, khỏi sống trong ký túc xá như hai năm trước.

Ảnh minh họa: PowerDMS.

Chị tôi làm ở bệnh viện, tuần nào cũng phải trực đêm. Ở nhà, có anh rể với tôi và cô cháu gái gần 4 tuổi. Tôi vẫn thay chị chăm cháu những ngày đó, anh rể ít khi ngó ngàng tới con cái. Một lần, hai dì cháu đang ngủ thì anh đi nhậu về khuya, tôi ra mở cửa và bị anh ôm chầm lấy. Tôi đã cố đẩy ra và vào phòng mình khóa chặt cửa.

Sau lần đó, tôi cảm thấy bất an, anh rể thì tỏ ra không có chuyện gì. Tôi nghĩ khi ấy anh say, không nhớ gì nên cũng cho qua, không gợi lại chi hết. Nhưng mọi việc tái diễn lần nữa vào tuần sau đó. Tôi thực sự kinh sợ. Tôi đã có ý định chuyển ra ngoài ở nhưng chưa biết nên nói với chị gái mình thế nào. Liệu tôi có nên kể sự thật hay cứ bịa một lý do nào đó?

Nguyễn Vân

Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.