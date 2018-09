Bênh mẹ bài bạc, chồng đòi ly hôn

Chị tôi tìm hiểu thì biết lúc cháu còn bé bà vẫn ẵm bé một tay còn tay kia đánh bài.

Gia đình tôi có hai chị em gái, chị tôi lập gia đình và làm nhân viên tại công ty liên doanh với nước ngoài còn vợ chồng tôi làm nhân viên nhà nước. Lĩnh vực của hai chị em hoàn toàn khác nhau nên về công việc của chị tôi không hiểu biết nhiều lắm.

Chị tôi và anh gặp nhau cùng lớp, cùng trường đại học, sau đó kết hôn. Ban đầu mẹ tôi cũng không đồng ý nhưng do tình yêu của hai người nên mẹ phải chấp nhận. Sau 9 năm gắn bó hạnh phúc thì anh rể tôi chủ động đưa đơn ly hôn. Hai người có với nhau một cháu trai 7 tuổi. Chị tôi suy sụp và khóc nhiều.

Mâu thuẫn gia đình xảy ra đối với chị tôi như sau:

Sau 7 tháng lập gia đình, chị tôi mang thai và sinh được một bé trai. Hai bên thông gia rất hoà thuận, nhưng sự việc bắt đầu theo tôi hiểu cũng từ kinh tế mà ra. Bố mẹ tôi là công nhân viên nhà nước đã nghỉ hưu, còn bố mẹ anh rể tôi là nhân viên về chế độ một lần và sống bằng nghề buôn bán nhỏ. Trước đây, thời điểm anh chị tôi cưới nhau thì bố mẹ chồng chị không còn buôn bán gì và dùng thời gian rảnh rỗi vào việc “đánh bài”. Ban đầu chị tôi chỉ hiểu bà đánh bài cho vui nhưng thực tế sau khi về sống, chị tôi mới biết là việc đánh bài thay cho việc đi làm kiếm tiền. Chị tôi bị anh giấu về vấn đề này nên không hay biết gì trước khi cưới.

Chị và anh tôi rất chăm chỉ lao động bằng mọi cách để kiếm tiền lo cho gia đình. Sau khi sinh con xong 10 tháng chị đã chuyển công ty liên doanh khác và công việc tốn khá nhiều thời gian, việc chăm lo em bé chủ yếu là nhờ ông bà nội trông ban ngày. Đến khi con trai được 2 tuổi rưỡi, chị gửi cháu đi nhà trẻ. Lúc này bà nội ở nhà và nấu cơm, đón cháu cho anh chị tôi. Gia đình chị lúc đó hạnh phúc lắm.

Mẹ chồng luôn định kiến với chị, bởi chị thường hay khuyên can bà trong việc chơi bài. Ảnh minh họa: InImages.

Sự việc xảy ra bắt đầu từ khi cháu đi nhà trẻ, bà ở nhà gọi một số bạn bè sang đánh bài kiếm tiền ở nhà chị tôi hàng ngày. Một lần chị bị ốm nên về nhà và bắt gặp chuyện này. Chị đem việc nói với anh thì anh bảo việc mẹ đánh bài từ lâu rồi nhưng cả nhà không ai bảo được vì bà bảo “nó ăn sâu vào máu“ rồi.

Sau đó chị tôi bắt đầu tìm hiểu vấn đề thì mới biết lúc cháu còn bé bà vẫn ẵm bé một tay còn tay kia đánh bài. Chị tôi vì chưa tìm được công việc tốt hơn nên cũng đành "ngậm bồ hòn làm ngọt". Rồi đến khi con chị được 4 tuổi, bà nội quá mải chơi nên đón cháu về lúc 4h30 chiều, tắm cho cháu rồi chỉ cho ăn tạm gì đó đến 6h30 mới về đến nhà ăn cơm cùng bố mẹ. Một mình cháu ở nhà chờ bố mẹ về hoặc chạy sang hàng xóm chơi hoặc xem TV.

Bà nội thường đi chơi bài từ chiều đến khuya, thậm chí thâu đêm. Vì thiếu ngủ nên sáng về bà toàn kêu mệt, đau lưng nên chị tôi cũng đã mua thuốc cho bà bóp, cả thuốc uống vì bà bị thoái hoá cột sống. Lúc đó, chị tôi mới trực tiếp bảo bà đừng đi ngồi nữa vì lúc bà đi ngồi ảnh hưởng đến xương rất nhiều. Nhưng bà không để ý gì hết mọi việc vẫn như thế tiếp diễn. Thời điểm này, chị tôi cũng vay mượn tiền và nhờ mối quan hệ để chuyển chế độ của bà từ chế độ về mất sức sang chế độ hưu trí - mức thấp nhất.

Về mẹ chồng chị ấy sau khi không hài lòng với con dâu thì hay nói xấu chị trước mặt con trai. Tuy chị là dâu cả và phải đóng góp rất nhiều từ việc cưới xin, ma chay của các gia đình trong họ hàng nhưng mẹ chồng luôn định kiến với chị, bởi chị thường hay khuyên can bà trong việc chơi bài.

Có lần bà to tiếng nói: "Chưa phải nuôi bà mà đã cấm đoán, kiểm soát bà, lương bà có khoảng 1,5 triệu một tháng thì bà để ăn sáng và tiêu vặt". Ức quá chị tôi nói "Con đi làm cả ngày mà chưa bao giờ tiêu cho bản thân tiêu vặt cả. Mình là người lao động chứ có phải đại gia đâu mà mẹ chi tiêu như vây? Đến lúc nhà có việc đám cười, đám khóc là con phải chi hết". Mẹ chồng chị ấy tức tối đáp lại: "Ở hoàn cảnh nào phải chấp nhận hoàn cảnh đó". Lúc này anh rể cũng có mặt ở đó và bắt chị xin lỗi nhưng chị không làm bởi chị không cãi mẹ. Anh ấy bảo anh ấy có thể bỏ vợ chứ không bỏ mẹ.

Có lần chị bức xúc về việc sống buông thả của anh nên nặng lời trách móc. Ảnh minh họa: InImages.

Một thời gian sau, chị tôi rời công việc chuyển sang công ty khác làm ít lương hơn, vì làm ít thời gian hơn để dành thời gian chăm sóc con vì cháu sắp vào lớp 1. Sau đó, anh rể tôi cũng rời công ty cũ và đi một công ty khác. Sang công ty mới được ba tháng, anh bắt đầu thay đổi quan điểm sống: Thích uống rượu, chơi bời bạn bè nhiều hơn và không về ăn cơm cùng vợ con. Điều đặc biệt hơn là anh bắt đầu không đưa lương cho chị tôi, đi ăn uống ở ngoài nhiều và không về nhà ăn cơm với vợ con. Chị tôi thì chỉ nói nhẹ nhàng với anh, chứ không căn vặn.

Chị kể trong phòng của anh có 6 người nhưng có 4 ngưòi hợp cạ với nhau (3 nam và 1 nữ - người phụ nữ này có hai con và chồng đã mất) nên khi công việc áp lực và giao hàng ở cảng về muộn nên lại tụ tập với nhau ăn tối. Chị tôi chẳng may may nghi ngờ gì hết. Sau đó thêm lý do người phụ nữ này, anh rể đã đưa đơn ly hôn yêu cầu chị tôi ký.

Nhiều lúc tôi cũng định nói để cả anh rể tôi và cô kia không làm cùng nhau nữa nhưng chị tôi lại không đồng ý bởi chị kể anh rể có xin lỗi chị và nói: "lỗi là do anh ấy không phải do cô kia". Chị có lấy điện thoại chứa tin nhắn tình cảm của chồng đưa cho em chồng chị ấy đọc sau đó gửi tôi giữ hộ. Và không mảy may đánh ghen gì hết, chị chỉ khóc.

Cũng trong thời gian đó, anh rể tôi không đưa lương đóng học cho con và gần như không có trách nhiệm với gia đình. Có lần chị bức xúc về việc sống buông thả của anh nên nặng lời: ”Kẻ ăn không bực bằng kẻ trực nồi cơm. Con chó nó đi đến bữa còn biết về nhà, đây là con người mà không biết gì?".

Anh chị tôi đã ly thân được 10 tháng, tôi không biết phải làm thế nào để hai anh chị tôi quay lại với nhau. Tôi thì đã có gia đình, hai chị em ở cùng thành phố cách nhau 20km, nhưng thực sự rất ít tâm sự với nhau và thâm tâm tôi lúc nào cũng mong anh chị về với nhau để con cái đỡ khổ. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên chân thành. Tôi cám ơn mọi người.

Minh

* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.