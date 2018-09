Bạn trai xin quay lại nhưng chẳng làm tôi hạnh phúc

Tôi nín nhịn vì anh hay nói những lời khó nghe. Bản thân hay suy nghĩ nên tôi cảm thấy bị tổn thương lắm.

Tôi và anh quen nhau được 7 năm và đương nhiên số lần cãi vã không thể nào đếm được. Có lẽ lần này sẽ là lần giải thoát cuối cùng cho cả hai bởi tôi quá mệt mỏi mỗi khi nghĩ đến những chuyện đã trải qua. Cách đây 3 năm, vào ngày mùng 8/3, một ngày đáng lẽ tôi cũng được hạnh phúc như bao người phụ nữ khác vì có bạn trai quan tâm và chiều chuộng nhưng không, đó chỉ là do tôi đã quá hy vọng và áp đặt vào anh.

Ảnh minh họa

Tôi học ở ngoại thành Hà Nội và anh ở trong nội thành, tôi đã sang chỗ anh do nhớ anh quá, vì chúng tôi cũng ít khi gặp nhau. Lúc về do anh phải đi học và đến nhà cô giáo (vì ngày mùng 8/3) nên tôi đi xe buýt về. Không biết do tôi quá trẻ con hay sao mà ngồi trên xe chỉ biết khóc. Nhìn ai cũng cầm hoa cười nói mà tôi không sao cầm được nước mắt.



Lúc về đến chỗ trọ anh chỉ nhắn được cho tôi mấy tin và hỏi về đến nơi chưa. Tôi không hề trách hay giận anh gì cả, vậy mà không hiểu sao 3 ngày sau đó anh cũng không hề liên lạc gì với tôi. Tôi đã chủ động gọi điện cho anh và hỏi vì sao lại không nhắn tin cho tôi, anh nói một câu vẻn vẹn là điện thoại bị hỏng. Chẳng hiểu lúc đó do tôi vẫn còn nghĩ đến chuyện hôm mùng 8/3 hay như thế nào mà nói chia tay với anh. Anh không suy nghĩ gì mà chỉ trả lời bằng một từ “Ừ”. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rằng phải chăng anh đã yêu người khác.



Mấy ngày sau tôi hỏi lý do tại sao anh lai đồng ý chia tay dễ dàng như vậy. Anh úp mở là hình như tôi có người khác. Tôi gào thét điên cuồng nhưng cũng không thể hỏi gì được cả vì anh im lặng. Một thời gian sau tôi đã hiểu ra rằng có một người đàn ông thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi và đó là người quen của chị anh. Thật ra thì giữa tôi và người kia chẳng có gì cả, chẳng hiểu người đàn ông đó hay chị gái anh đã nói cho anh biết. Tôi đã cố gắng giải thích chỉ mong anh hiểu nhưng anh không mảy may để ý. Một năm sau anh biết được mọi chuyện, rằng tất cả là do chị anh đã dựng lên mọi chuyện. Anh xin lỗi, mong được tha thứ nhưng tôi đã không chấp nhận.

Đã một thời gian dài chúng tôi không nói chuyện. Rồi đến cuối năm ngoái anh lại nhắn tin và chỉ nhắc lại chuyện cũ, mong tôi tha thứ và chấp nhận anh một lần nữa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, lý do duy nhất khiến lúc đó tôi đồng ý quay lại với anh là chúng tôi rất “hợp tuổi”, cộng thêm việc anh lại rất quan tâm, chiều chuộng tôi và còn gần nhà nữa. Rồi mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Được thời gian đầu là tôi cảm giác anh yêu mình thật sự, sau đó chúng tôi liên tục cãi vã. Tôi đã rất nín nhịn vì anh hay nói những lời khó nghe, còn trong lòng có suy nghĩ như vậy hay không thì tôi không biết. Tôi hay suy nghĩ nên dù là những câu nói rất bình thường thôi tôi cũng cảm thấy bị tổn thương.



Rồi một ngày đẹp trời, cũng là ngày tôi thi tốt nghiệp, một lần nữa tôi chủ động nói chia tay anh. Đã mấy ngày trước đó anh không hề hỏi han gì dù biết rằng tôi sắp thi. Khi nói chia tay anh cũng chỉ đáp lại rằng “Anh biết em sẽ nói thế, anh không tốt như người ta được, xin lỗi em”. Thật sự lúc đó tôi không có cảm giác gì cả, chỉ biết cười khẩy vì mình thật nực cười rồi nghĩ đến câu nói của anh trai tôi “Một bộ phim dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần thì kết cục của nó vẫn sẽ như thế”. Phải! Là do tôi ngốc thì chấp nhận thôi. Dù anh có đang suy nghĩ là tôi đã yêu một người nào đó tôi cũng chấp nhận. Tôi sẽ không cảm thấy tò mò như lúc trước nữa, sẽ không gào thét và điên cuồng như một con ngốc nữa.

Trong đầu tôi có một đống suy nghĩ mâu thuẫn nhau. Rằng tôi đang rất hận anh, hận vì tại sao anh có thể tệ bạc với tôi như thế. Lúc trước anh nói nếu cho cơ hội anh sẽ bù đắp, sẽ không để tôi phải buồn và tôi tin những điều đó nhưng tất cả chỉ là những lời nói gió bay. Điều tôi cảm thấy rất khó chịu là bản thân còn yêu anh nhưng vậy là quá đủ rồi, chắc giải thoát cho cả hai là cách tốt nhất. Mong được các bạn tư vấn và chia sẻ.

Lan