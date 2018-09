Bạn trai tốt với quá nhiều người

Anh rất tốt nhưng không chỉ tốt với mình tôi mà với cả những người con gái khác. Cãi nhau, anh không kiềm chế đã tát tôi.

Tôi 25 tuổi, yêu anh từ khi còn là sinh viên năm cuối của trường cao đẳng tại Hà Nội. Tình yêu ban đầu thật đẹp, lúc nào cũng ở cạnh nhau vui vẻ. Dạo gần đây tôi bắt đầu nghỉ làm ở nhà nhiều, có lẽ tính nết thay đổi làm tôi hay cáu gắt với anh nhiều hơn. Tôi biết anh buồn nhiều lắm nhưng vì yêu vẫn cứ động viên và ở bên mỗi khi tôi cần.

Ảnh minh họa: HH

Rồi anh được điều sang một vị trí khác có tiếng nói hơn, đồng nghĩa với việc áp lực nhiều hơn từ người nước ngoài. Có lẽ do công việc bận rộn và căng thẳng nên từ đó anh ít có thời gian quan tâm tôi.



Hai đứa nảy sinh mâu thuẫn rất nhiều, mỗi lần như thế tôi đều khóc, phần vì buồn do công việc chưa tìm được, phần vì người yêu không quan tâm được như ngày trước. Anh rất tốt nhưng không chỉ tốt với mình tôi mà với cả những người con gái khác, tôi tra hỏi làm anh khó chịu. Là con gái khi yêu tôi không thể làm ngơ được trước chuyện như vậy. Nhiều lần cãi nhau do không kìm chế được, tôi bị tát nhưng rồi vì tình yêu cũng bỏ qua.



Càng nhường anh, mọi thứ càng trở lên phức tạp. Vài lần tôi đề nghị nên xa nhau một thời gian nhưng anh không đồng ý. Đến hôm qua anh nói nên dừng lại, anh tập trung vào công việc còn tôi học tiếp và tìm công việc mới. Tôi buồn, chỉ biết lặng người, gật đầu đồng ý nhưng trong suy nghĩ luôn tự đặt ra câu hỏi như vậy là sao?



Giờ tôi hoang mang quá. Liệu xa nhau có giải quyết được điều gì không hay lại càng buồn và nhớ nhau hơn? Đây có phải cách trốn tránh mọi việc? Là đứa con gái yếu đuối không được mạnh mẽ nên giờ tôi không biết phải làm sao. Cứ thế này tôi điên lên mất. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, cảm ơn nhiều.

Vân

*Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.