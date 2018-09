Bạn trai quá kín tiếng khiến tôi không thể chia sẻ cùng anh điều gì

Anh không vui mà chẳng nói gì thì làm sao tôi biết để tìm cách an ủi.

Tôi và bạn trai quen nhau được hơn một năm. Bạn trai là người chủ động theo đuổi tôi trước. Vì anh nhỏ tuổi hơn nên ban đầu tôi còn hơi ngần ngại, dần dần cảm thấy anh chân thành và thật lòng quan tâm mình nên tôi gật đầu đồng ý. Ban đầu, tình cảm của 2 đứa rất tốt. Bạn trai là người không thích nói lời hoa mỹ, cũng không lãng mạn nhưng đối với tôi chỉ cần thật lòng quan tâm, yêu thương là đủ. Có một vấn đề tôi hơi lăn tăn là hình như anh không thích chia sẻ, có chuyện gì cũng chỉ giữ trong lòng, rất dễ bị tuột cảm xúc, mỗi lần như vậy anh đều lầm lì, không nói năng gì với tôi.

Ảnh minh họa.

Nhiều khi tôi gặp chuyện buồn phiền, chỉ muốn gặp mặt anh để được nghe lời động viên an ủi, nhưng lúc gặp nhau thấy mặt tôi buồn anh lại bị ảnh hưởng, cũng làm mặt buồn với tôi khiến không khí căng thẳng, tôi hỏi gì anh cũng không buồn nói, đến lúc tôi chịu hết nổi đòi bỏ về thì anh cũng để cho tôi ra về mà không nói điều gì. Tôi bực quá hỏi lại thì anh mới bảo: "Gặp nhau mà không vui thì thà đừng gặp". Tôi nói do bản thân có chuyện không vui nên mặt mới như vậy, muốn gặp nhau để được anh chia sẻ mà anh như thế là sao? Anh bảo: "Đâu phải chỉ mình em gặp chuyện không vui". Anh có chuyện không vui, không chia sẻ thì làm sao tôi biết mà tìm cách an ủi hoặc giúp anh. Anh bảo tính như vậy rồi, không chia sẻ được với ai đâu. Tôi nên làm gì đây, mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Hoa

