Bạn trai dọa dẫm khi tôi quyết định chia tay

Lúc tôi đề nghị dừng mối tình này lại, anh uy hiếp, dọa sẽ kể hết những chuyện hai đứa đã có với nhau.

Tôi 21 tuổi, sinh viên năm cuối. 4 năm trước tôi nhận lời yêu một người, sau đó đã chia tay 2 năm rồi vì thấy tình cảm này ảnh hưởng đến việc học. Lúc quen nhau, tiền bạc rất sòng phẳng, người kia cũng không chiều chuộng tôi lắm, anh còn lăng nhăng nữa, cấm tôi giao thiệp với bạn bè dù là nam hay nữ. Lúc tôi quyết định chia tay, anh uy hiếp, dọa sẽ kể hết những chuyện hai đứa đã có với nhau. Tôi cũng sợ nhưng may lúc đó lý trí chiến thắng trái tim nên đã dứt bỏ được người con trai đó. Tôi còn nhờ công an can thiệp mới dứt hẳn được anh.

Ảnh minh họa.

Có điều, hai năm nay, anh luôn nghĩ tôi chỉ giận mà chia tay, chứ tình cảm dành cho anh vẫn còn. Tháng nào anh cũng liên lạc, mong tôi quay lại (tất nhiên anh không dọa dẫm tôi như trước nữa). Anh cũng thể hiện hết sức những tình cảm dành cho tôi. Tôi đã hết tình cảm, chẳng còn tha thiết gì với người này, giờ làm sao để anh không đến gặp tôi nữa đây?

Quỳnh

