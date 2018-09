Bạn trai để mình tôi tự đi bỏ thai

Người ta có con vui mừng biết mấy, còn tôi, ngay cả lời hỏi thăm cũng không có. Tôi thật không dám tin, chẳng nhẽ tôi không quan trọng sao?

Tôi 24 tuổi, quen anh được một năm, giờ có ý định chia tay vì cảm thấy anh không còn như trước. Anh vô tâm và hờ hững với tôi (chính anh cũng thừa nhận điều đó). Tôi đã gửi mail cho anh, nói hết những suy nghĩ của mình, nhưng trớ trêu sau đó hai ngày thì phát hiện mình có thai với anh. Tôi liền báo cho anh biết tin, anh nghe xong bảo để suy nghĩ và bàn bạc lại. Sau đó, tôi có việc phải đi xa bốn ngày (kế hoạch đã lên từ trước không thể hủy được). Trong suốt bốn ngày tôi đi, anh không hề gọi điện hỏi thăm một câu nào. Tôi vừa lo, vừa tủi thân vì sự vô tâm của anh, cứ suy nghĩ nên không thể tập trung làm được việc gì.

Khi về gặp nhau, anh nhìn tôi như kẻ thù. Anh thật lạnh lùng, cứ như đứa con trong bụng không phải là của anh, là do tôi lừa anh hay bắt anh "đổ vỏ" vậy. Cuối cùng chúng tôi thống nhất sẽ bỏ đứa con này đi vì hai đứa đều chưa sẵn sàng, rồi còn nhiều lý do khác. Đến phút cuối anh bảo chưa đưa tôi đi được và không biết khi nào mới có thời gian đi vì công việc đang nhiều. Tôi thật không dám tin, chẳng nhẽ tôi không quan trọng sao? Tôi hoàn toàn có thể xử lý một mình được nhưng cần có người bên cạnh để an ủi, động viên thôi. Anh nỡ lòng nào để tôi xoay sở một mình?



Rồi tôi âm thầm đi khám, tự mình làm thủ tục, bác sĩ bảo tôi bị động thai nhiều lắm, tự nhiên muốn khóc ngay tại đó, tội nghiệp con tôi. Người ta có con vui mừng biết mấy, còn tôi, ngay cả lời hỏi thăm cũng không có. Vì ngu nên tôi phải chịu. Từ lúc đó đến giờ anh không một lời hỏi thăm, chỉ có sự im lặng. Vậy mà tôi vẫn yêu anh, vẫn đi tìm anh rồi khóc nức nở. Giờ anh nói chúng tôi không hợp nhau, anh không còn yêu tôi nữa. Thật sự cứ nghĩ đến việc anh để tôi lủi thủi giải quyết hậu quả một mình mà không có lời nào, tôi rất hận, nhưng rồi mấy hôm lại thương. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để có thể nhẹ nhõm lòng mà từ bỏ.

Hằng