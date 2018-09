Bạn trai cùng lúc tán tỉnh 10 cô gái

Anh nhắn rủ một cô đi Đà Lạt, tin khác rủ một cô đi phượt với anh và các tin nhắn đều bảo anh đang độc thân, chắc phải 10 cô khác nhau.

Tôi yêu anh đến nay gần 3 năm, hai đứa lúc nào cũng yêu thương, quan tâm chăm sóc nhau và cùng hướng đến tương lai chung. Giờ chúng tôi đã có công việc ổn định, đang góp tiền mua nhà chung cư, anh đã dẫn tôi về nhà giới thiệu và đều nhận được sự ủng hộ của hai bên. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nên cách đây mấy ngày tôi không phát hiện ngoài tôi anh còn tán tỉnh nhiều cô gái khác, hẹn họ đi cà phê, rủ rê đi xem phim vào những hôm anh bảo với tôi phải trực đêm ở công ty. Có tin nhắn rủ một cô đi Đà Lạt, tin khác rủ cô khác đi phượt với anh và các tin nhắn đều bảo anh đang độc thân, chắc phải 10 cô khác nhau.

Tôi rất buồn và sốc vì cảm giác bao nhiêu công sức dành cho anh cũng không đủ để giữ anh. Tôi không hiểu vì đàn ông ai cũng thế hay anh ham của lạ, hoặc anh chán tôi? Mấy hôm vừa rồi chúng tôi vẫn còn mặn nồng với nhau mà. Khi tôi nói anh lại chống chế và bảo người ta rủ rê anh trước, rồi anh hẹn bàn công việc, gặp đối tác. Bạn bè anh cũng nói vào hộ, tôi biết có lẽ anh thật lòng yêu tôi và mấy cô kia chỉ là phút say nắng.



Anh là dân tỉnh lên làm ở thành phố và lập công ty riêng, nhà anh dưới quê rất nghèo và chất phác, ba mẹ đang ly thân. Tôi ở thành phố, được nhận xét là xinh xắn và nhà khá giả, ba mẹ chỉ có anh trai đã lấy vợ và tôi nên gia đình quản lý tôi rất chặt. Chúng tôi ít khi nào đi chơi với nhau, chỉ dịp lễ hoặc Tết hai đứa mới có dịp gặp. Chúng tôi nếu đụng chuyện thì cãi nhau kịch liệt không ai chịu ai, đã chia tay 3 lần rồi vẫn quay lại với nhau. Hai lần là do bất đồng quan điểm và một lần kia do tôi phát hiện anh nhắn tin tán tỉnh, qua lại với bạn gái cũ.



Cô bạn gái cũ quen anh một năm thì chia tay và cô này lấy chồng ngay sau đó. Một năm sau anh quen tôi và cô này thấy người yêu tôi đi làm có tiền (anh làm trên 40 triệu/tháng) và chán anh chồng hiện tại nên nhắn tin hỏi thăm rồi cà phê hẹn hò ăn uống. Tôi làm ầm lên đòi chia tay thì anh bảo tại cô ấy rủ rê anh trước. Rồi hai người cắt đứt và anh hứa không gặp cô ấy nữa. Hiện tại tôi cảm thấy rất rối bời, không ăn ngủ được, thấy thật uổng phí khi bao năm chỉ chung thủy với anh. Cả đời con gái tôi trao cho anh, chăm lo cho anh, vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy. Bỏ anh thì tôi không nỡ mà quay lại tôi nghĩ không thể như xưa. Anh từng bảo nếu không cưới được tôi thì không ai dám cưới anh vì anh không biết quan tâm chăm sóc, lại không thể nói chuyện ngọt ngào với ai. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Như