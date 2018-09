Bạn gái quen nhiều người khác trong khi còn yêu tôi

Bạn gái cảm thấy rất hối hận và thú tội rằng đã cho cơ hội tới 4 người lận, do chỉ có một người dùng mạng xã hội nên tôi mới biết, cô ấy nói sẽ kết thúc tất cả.

Tôi và bạn gái quen nhau được 4 năm. Lúc còn học đại học, chúng tôi chung một nhóm, tôi đơn phương yêu một người khác trong nhóm, bạn gái cũng có người yêu ở ngoài. Nhà chúng tôi rất gần nhau nên quen một thời gian tôi hay chở bạn gái đi học. Được gần hai năm thì cô ấy chia tay người yêu, tôi cũng hết đơn phương người kia, hai đứa từ từ có tình cảm và yêu nhau. Nhà bạn gái tôi rất giàu, bố mẹ có nhà ở Cà Mau, mua nhà ở Sài Gòn cho cô ấy đi học, bạn gái tôi ở một mình trên này, chị và em gái đều đi du học hết rồi.

Ảnh minh họa

Nhà tôi cũng khá giả, có thu nhập cố định hàng tháng, nhưng do có người trong nhà cờ bạc nên giờ không còn nhà để ở và thiếu nợ rất nhiều, phải thuê một căn nhà nhỏ. Bạn gái biết hoàn cảnh đó và rất yêu tôi. Tốt nghiệp xong, tôi đi làm, bạn gái ở nhà bán mỹ phẩm và cún con online. Phần lớn thời gian tôi đều ở nhà bạn gái, lo cho tụi cún nên chúng tôi rất ít đi chơi. Bạn gái tính học cao học ở Việt Nam rồi kinh doanh ở quê nhà luôn. Nhưng sau khi bàn với gia đình, cô ấy quyết định đi du học vì có tương lai hơn. Bạn gái nói với tôi là đi du học 2 năm sẽ về Việt Nam kinh doanh, tôi hoàn toàn ủng hộ.



Ngày ra phi trường, chúng tôi hôn tạm biệt bằng một cái hôn ngượng ngùng giữa đám đông. Sau khi bạn gái đi, tôi cũng nghỉ làm để bán mỹ phẩm và cún con ở nhà cô ấy. Bố mẹ bạn gái cũng muốn tôi ở đó coi nhà dùm. Tôi đi học thêm lập trình để có kiến thức và cũng để sau ngày ngang bằng trình độ với cô ấy. Thời gian đầu, chúng tôi liên lạc với nhau nhiều lắm, có video call nên cũng đỡ nhớ phần nào. Bạn gái tôi rất hot nên con trai bên đó thích, có nhiều lời đề nghị nhưng đều từ chối hết. Tôi bên này chỉ đi chơi với thằng bạn thân và người yêu của nó. Vì thế, chúng tôi không bao giờ ghen nhau. Được vài tháng, chị của cô ấy lấy chồng và nói sẽ bảo lãnh cho bạn gái ở lại. Bạn gái nói sẽ cố gắng học tốt, có việc làm rồi ở lại để lấy quốc tịch luôn, về Việt Nam làm lương sẽ cao hơn, thời gian lấy được quốc tịch cũng 10-20 năm. Tôi tôn trọng quyết định của bạn gái nhưng cũng hơi buồn vì thời gian từ 2 năm giờ lại lên lâu như thế.



Thời gian cứ thế trôi nhanh, môi trường bên đó làm bạn gái tôi hài lòng hơn. Bạn gái lại có quyết định mới, nói ở lại làm lương sẽ cao hơn, đồng tiền có giá hơn và bảo lãnh tôi qua nhưng còn rất lâu nữa, kêu tôi học tiếng Anh để qua bên đó tìm việc làm cho dễ. Tôi cũng tôn trọng quyết định của bạn gái và học thêm tiếng Anh nhưng trong lòng buồn lắm vì thích sống ở Việt Nam hơn. Càng ngày chúng tôi càng bận, liên lạc cũng thưa dần, mỗi lần giận nhau tôi đều nghĩ tới cảnh còn rất lâu nữa mới hạnh phúc bên nhau nên hai đứa rất khó làm lành như ngày xưa nữa. Càng ngày chúng tôi càng giận nhau nhiều hơn, vài ngày lại giận một lần, mỗi người đều nghĩ đối phương vô tâm. Bạn gái đòi chia tay nhiều lần nhưng tôi đều chủ động năn nỉ làm lành. Đến một ngày, tôi không còn chịu đựng được nữa, đòi chia tay. Bạn gái không năn nỉ, chỉ hỏi tôi suy nghĩ kỹ chưa. Sau đó 2 ngày, bạn gái trao cơ hội cho người khác.



Một tuần sau, tôi cũng không chịu nổi nữa vì từ lúc bạn gái đi, tôi toàn ở nhà nên rất cô đơn, tôi năn nỉ cô ấy quay về nhưng nhận được sự từ chối lạnh lùng. Bạn gái nói với tôi đã trao cơ hội cho người khác rồi. Tôi bắt đầu đăng bán hết tụi cún, giảm giả tất cả mỹ phẩm bán cho nhanh để không còn dính líu gì về nhau nữa. Bạn gái thương tụi chó nên quyết định cho tôi cơ hội làm lại và nói sẽ kết thúc với người đó. Tình cảm lúc này của chúng tôi không còn như trước nữa, tôi tin tưởng bạn gái tuyệt đối cho tới khi vô tình vào được trang cá nhân của cô ấy. Tôi thấy được những tin nhắn ngọt ngào của bạn gái và người đó, cố nhịn vì nghĩ lỗi là do mình nên không trách cô ấy được. Tôi tự nhủ không nên xen vào bí mật cá nhân của cô ấy nữa nhưng sự tò mò đã khiến tôi vào liên tục.



Thời gian cứ trôi, tôi phát hiện ra bạn gái nói dối nhiều hơn nên quyết định cho cô ấy biết được sự thật, sau đó tôi rút lui. Bạn gái cảm thấy rất hối hận và thú tội rằng đã cho cơ hội tới 4 người lận, do chỉ có một người dùng mạng xã hội nên tôi mới biết, cô ấy nói sẽ kết thúc tất cả, nếu tôi bỏ qua lần này thì bạn gái cũng bỏ qua chuyện tôi nói lời chia tay. Tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng quay lại được với cô ấy. Nhưng một thời gian sau thấy cô ấy vẫn dây dưa với những người đó và nói rằng lỗi do tôi, giờ bạn gái không kết thúc được. Tôi ở xa, chỉ được gặp qua video call, còn những người đó ở gần, qua gặp hàng ngày. Tôi không còn tin bạn gái như ngày xưa nữa, những lúc chúng tôi cãi nhau, tôi cũng hoài nghi bạn gái đi chơi với những người đó. Tôi có nói nếu cứ tiếp tục với những người đó sẽ không chấp nhận được. Cô ấy bảo nói thế thì chia tay đi. Giờ chúng tôi đang giận nhau, tôi có nên tiếp tục níu kéo mối quan hệ này không?

Nam

