Bạn gái nói không làm gì khi ở chung 4 đêm với cậu bạn thân

Tôi và bạn gái quen nhau được 3 năm, đã sống chung, hai đứa không công khai mối quan hệ này với gia đình và bạn bè. Gần đây, chúng tôi nảy sinh một vấn đề. Vừa rồi, cô ấy đi công tác trên thành phố, do xa lạ nơi đất khách nên cô ấy nhờ sự giúp đỡ từ người bạn thân (là nam), sống trên thành phố. Theo lời kể của cô ấy, do đất lạ quê người nên người bạn thân kia đã nhiệt tình giúp, lại lạ đường lạ cái nên 2 người họ ở chung phòng trong khách sạn 4 ngày, mục đích là để bạn gái tôi tiện đi nhờ xe của anh chàng kia. Tôi chẳng biết gì cả, tất cả do bạn gái kể lại sau chuyến công tác, họ chỉ ngủ chung với nhau 4 ngày, không làm gì cả, mỗi người một góc. Ban ngày thì mỗi người đều có công việc, đêm về đi ăn chung và về khách sạn.

Tất cả là do cô ấy tự kể với tôi. Tôi không hề tra hỏi hay làm gì cả vì cũng chẳng biết trước. Tuy nhiên, bản thân đã linh cảm không hay trong 4 ngày đó. Mỗi lần tôi điện thoại cô ấy đều tỏ ra ngại ngùng, không tự nhiên. Tôi chỉ điện thoại vào buổi tối do ban ngày cô ấy phải đi làm. Lúc đó có sự có mặt của anh chàng kia, mà tôi chẳng hay biết. Sau chuyến đi về, cô ấy rất bình thường, tự nhiên. Một ngày sau, cô ấy kể lại mọi việc cho tôi. Tôi chấp nhận, hiểu và thông cảm với bạn gái bởi rất yêu cô ấy. Vấn đề giờ nằm ở chỗ mỗi khi nhớ đến những lúc gọi điện thoại cho cô ấy trong 4 ngày đi công tác, nghĩ đến việc cô ấy đang ở bên cạnh người khác nhưng lại nói chuyện tình cảm với tôi, trong khi tôi không hề hay biết.



Tôi bị ám ảnh việc hai người ngủ chung một giường, dù không làm gì. Mỗi khi nghĩ đến việc đấy tôi cảm thấy bị tổn thương, đau nhói trong tim. Tôi đã trình bày trực tiếp với bạn gái thì mọi việc lại càng tồi tệ hơn, cô ấy đau đớn, tự dày vò mình và đòi tự vẫn, trách móc tại sao không tin cô ấy. Mọi thứ rối tung và tôi lại cố nén cảm xúc. Tôi nghĩ chẳng qua chỉ là 4 ngày thôi, tại sao lại làm mọi thứ tan vỡ. Mong các bạn tư vấn giúp tôi.

