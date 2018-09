Bạn gái chia tay đột ngột sau 7 năm quen nhau

Cô ấy bảo do tôi đi học xa nên ngày lễ, cuối tuần không ai đi chơi, vì thế cô ấy muốn được tự do.

Tôi với cô ấy quen nhau được bảy năm, đó cũng là mối tình đầu của tôi từ khi hai đứa cùng học chung cấp hai. Thế rồi chúng tôi cùng thi vào trường cấp ba, cùng nhau đi học, trải qua bao biến cố, nhất là sự không cho phép của gia đình cô ấy vì cho rằng chúng tôi còn quá nhỏ. Sau khi hoàn thành cấp ba, chúng tôi có những con đường riêng, cô ấy thi vào trường đại học ở quê, còn tôi học cách xa một thành phố. Mặc dù cô ấy rất buồn nhưng luôn động viên tôi cố gắng học tốt ôi đi rồi về, khi đó ba mẹ sẽ cho hai đứa quen nhau. Đó là nguồn động lực lớn nhất của tôi.

Ảnh minh họa

Hai năm đầu đại học tôi luôn cố gắng đi làm, tiết kiệm hết sức để tranh thủ về thăm cô ấy. Bản thân là con út trong nhà, anh chị đã ổn định gia đình nên chuyện chi tiêu của tôi không thiếu, chỉ là muốn tự lập nên mỗi khi về nhà xong lên đi học thì tôi luôn rơi vào tình trạng “phá sản”. Mặc dù thế nhưng tôi vẫn vui vì được gặp và làm cô ấy cười tươi. Thời gian không về được tôi luôn gọi điện hỏi thăm thương xuyên, cô ấy cũng thế.

Sang năm thứ ba đại học, thời gian học quá bận nên tôi không thường xuyên về thăm được, đó cũng là lúc dần mất cô ấy mà không hay biết. Tôi gọi điện lúc em nghe máy lúc không, đôi lúc đang nhắn lại đi đâu mất tiêu, hỏi thì kêu quên. Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ chắc do việc học, việc làm nên đôi lúc bận quá.



Rồi sau khi ăn mừng kỷ niệm 7 năm quen nhau, cô ấy đã nói lời chia tay. Tôi tưởng đùa vì khi giận cô ấy hay đòi chia tay, tôi cố làm tất cả những gì có thể nhưng tất cả đều vô nghĩa. Cô ấy bảo do tôi đi học xa nên ngày lễ, cuối tuần không ai đi chơi cùng, vì thế cô ấy muốn được tự do.



Sau khi nói chia tay cô ấy thay đổi hoàn toàn, tôi gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời, Facebook hủy kết bạn với tôi, nói chung cô ấy tìm mọi cách để cắt liên lạc. Tôi cố gắng hàn gắn nhưng bất lực, thời gian về nghỉ hè tôi cố hẹn gặp nhưng cô ấy nói không thích đi hai người, hết tình cảm rồi không có gì để nói nữa. Tôi tìm hiểu mãi mới biết mấy chỗ cô ấy học thêm nên xuống đợi mà có hôm thì cô ấy nghỉ ôn thi, có hôm gặp nhưng đi về hỏi chẳng trả lời, nhắn tin hỏi thăm cô ấy kêu đừng làm phiền.



Tôi nói cô ấy là còn một năm nữa thôi, cố đợi nhưng câu trả lời là “hên xui". Tôi chỉ muốn hẹn cô ấy một buổi nói chuyện nghiêm túc mà quá khó. Thật sự hình ảnh cô ấy quá lớn trong tôi, các bạn có thể cho tôi lời khuyên nên làm gì lúc này không?

Tâm

