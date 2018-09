Bạn bè anh luôn chê tôi ăn mặc không hợp thời trang

Mọi người nói gì về tôi anh cũng im lặng và cười trừ, anh chẳng bảo vệ tôi trước mặt mọi người.

Tôi 26 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng quê, gia đình không khá giả nên từ nhỏ đến lúc học xong phổ thông chỉ biết đường từ nhà đến trường và ngược lại. Sau khi tốt nghiệp, tôi xuống Sài Gòn học đại học, đến năm thứ 3 mới gặp và quen anh đến giờ (anh là mối tình đầu của tôi). Anh bằng tuổi tôi và cũng trải qua hai mối tình. Chúng tôi mới quen biết nhau qua mạng, lúc đó anh nói chia tay với người cũ được gần một năm.

Trong khoảng thời gian anh quen và nói yêu tôi, anh vẫn qua lại với người cũ, hai người thường trò chuyện hàng ngày với nhau qua điện thoại và các trang mạng xã hội khác. Gia đình cô ấy có điều kiện nên thường mua quần áo, điện thoại cho anh, có khoảng thời gian cô ấy còn đưa xe cho anh qua đón tôi đi học. Lúc đó, tôi mới biết anh lừa dối tôi hai năm vừa qua.

Ảnh minh họa.

Tôi nói anh phải chọn một trong hai, anh đã chọn tôi. Về tôi thì từ nhỏ đến giờ quần áo đều do chị gái dẫn đi mua mỗi khi về nhà, vì thế chỉ toàn quần jean với áo sơ mi hoặc áo thun. Tôi cũng không biết cách trang điểm vì thích những cái gì đến tự nhiên, giản dị. Tôi dễ nhìn, cao ráo, sạch sẽ, thêm cái nữa do mắt tôi là mắt lệ nên nhìn khuôn mặt buồn, sống nội tâm nên rất ít khi bắt chuyện với bạn bè anh. Trong thời gian đi học và đi làm cũng có bạn bè, đồng nghiệp để ý, muốn làm quen nhưng tôi đều từ chối cả vì yêu anh. Thế nhưng mỗi khi đi ăn cùng anh và có cả bạn anh, khi về họ đều nói tôi không biết cách ăn mặc, không chạy theo thời thượng, quê mùa, chỉ phong cách quần jean áo thun. Họ còn nói: "Do anh với tôi quen nhau lâu rồi nên anh chấp nhận chứ gặp họ thì họ có điều kiện, sao phải quen người đơn giản như tôi" (anh và đám bạn anh tự kinh doanh).

Tôi buồn khi nghe anh tâm sự lại như vậy. Anh cũng không bao giờ nói ra quan điểm của mình, rằng tôi có ưu nhược điểm gì. Mọi người nói gì về tôi anh cũng im lặng và cười trừ, anh chẳng bảo vệ tôi trước mặt mọi người. Trải qua 5 năm, tôi đang băn khoăn không biết tình cảm của anh đối với mình liệu có được bền vững hay không? Tôi cũng không biết mình có nên thay đổi gì về cách ăn mặc hay vẫn giữ nguyên bản chất quần jean áo thun?

Ngọc

